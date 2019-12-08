Экономика

ИА REXИА REXВ России дорожает вторичное жильё

Лидерами по рост цен стали города Дальневосточного федерального округа, где в декабре жилье на вторичном рынке в среднем оценивают в 87,7 тыс. рублей за 1 кв. метр. Это на 10% выше, чем за прошлый год, и на 17% — уровня 2017 года.
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с чего всё началось

Жилье дорожает без спроса

По данным аналитиков, лидерами по росту стоимости в этом году стали города Дальневосточного федерального округа, где в декабре жилье на вторичном рынке в среднем оценивают в 87,7 тыс. руб. за 1 кв. м, это на 10% выше, чем за прошлый год, и на 17% — уровня 2017 года.
Коммерсантъ08 декабря в 17:57

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Умеренно континентальный. Европейская недвижимость дорожает неравномерно

DP.RU02:57

«Ъ»: жилье на вторичном рынке подорожало в большинстве крупных городов России

ТАСС08 декабря в 20:26

По всей России подорожало вторичное жилье

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Вторичные квартиры подорожали во всех городах России

РБК09 декабря в 04:59

В России подорожало жилье

URA.Ru08 декабря в 21:32

В крупных городах России выросли цены на вторичное жилье

Росбалт09 декабря в 07:23

Жилье дорожает без спроса

Коммерсантъ08 декабря в 17:57
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Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

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Утром на девятом километре трассы автодороги Хабаровск - Владивосток - поселок Новый - Де-Фриз, - в пригороде приморской столицы произошло массовое ДТП.
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«Загнали самолет»: озвучены детали катастрофы MH17

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На 84-ом году жизни скончался Юрий Лужков

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«Автотор» приступил к выпуску нового Kia Seltos

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Компания Mondelez International отказалась от завода под Новосибирском

По данным СМИ, проект строительства завода Mondelez International под Новосибирском реализовывался с 2014 года.
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Родителей девочки, с рождения живущей в клинике, могут лишить прав

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