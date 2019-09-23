Авто
Тарантас НьюсНовый Toyota Land Cruiser 200 доступен в России
Как сообщает пресс-служба компании, из внешних обновлений рестайлинговый внедорожник Land Cruiser 200 получил новый цвет кузова — «черный перламутр», который доступен во всех комплектациях, кроме версии TRD. Также появились колесные диски нового дизайна в топовой версии Executive Lounge.
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Автоматически обработано 7008 источников, обновлено в 01:20, Вашингтон
Экономика
Путин обратился к Медведеву с просьбой после обсуждения госбюджета
В разговоре с президентом председатель правительства обратил внимание на то, что в проекте бюджета на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов основная статья расходов относится к социальной сфере.
РБК вчера в 08:00
Космос
На Марсе могут быть гигантские запасы воды
Американские ученые напоминают, что на Земле существуют подземные моря, поэтому что-то подобное может быть найдено и на Марсе.
Утро.ru вчера в 21:06
Общество
Гидрометцентр России представил прогноз на октябрь
Синоптики Гидрометцентра России опубликовали прогноз на второй месяц осени. Правда, отмечается, что данные ещё будут уточняться.
Вести Кузбасс 22 сентября в 21:56
Шоу-бизнес
Врачи назвали опухоль Анастасии Заворотнюк неоперабельной
Злокачественную опухоль мозга у актрисы Анастасии Заворотнюк врачи признали неоперабельной, об этом в понедельник, 23-го сентября, сообщил в сети интернет Telegram-канал Mash.
Ugpressa.ru вчера в 11:43
Гаджеты
Google запустила сервис подписки на игры и приложения
Google запустила свой сервис подписки на мобильные игры и приложения Google Play Pass, сообщается в блоге компании.
РБК вчера в 22:55
Происшествия
СК восстановил обстоятельства убийства Михаила Круга
РИА Новости вчера в 07:25
Здоровье
Французскую фармкомпанию обвиняют в смерти 2000 человек
ФАС выявила схему продажи БАДов под видом лекарств По данным Агентства по санитарному контролю за лекарственными препаратами, с действием препарата связаны смерти по меньшей мере 500 человек.
Право.ру вчера в 10:21
Кино
Фильм «Тайна печати дракона» возглавил российский прокат в выходные
Российско-китайский фильм "Тайна печати дракона" стал лидером российского проката, собрав 179,3 млн рублей за минувший уикенд.
ТАСС 22 сентября в 17:37
Кино
Анджелина Джоли вновь стала блондинкой
Известно, что для полноты образа Джоли вновь стала блондинкой.
StarHit.ru 21 сентября в 22:00
Происшествия
Пилот аварийно севшего А321 отказался переезжать в подаренную квартиру
Семья командира экипажа аварийно севшего в Подмосковье А321 "Уральских авиалиний" Дамира Юсупова не будет переезжать в подаренную губернатором Свердловской области квартиру, сообщает издание URA.RU.
РИА Новости вчера в 08:23
Волейбол
Сборная России по волейболу проиграла Словении в четвертьфинале ЧЕ
Сборная России во второй раз подряд вылетела на стадии четвертьфинала, пытаясь отстоять титул чемпиона континента, и не смогла сделать победный хет-трик в текущем сезоне после побед в Лиге наций и олимпийском отборочном турнире.
RT на русском вчера в 17:42
Политика
Трамп поручил заморозить военную помощь Украине из-за коррупции
Президент США Дональд Трамп поручил временно заблокировать выделение военной помощи Украине на сумму около $400 млн из-за высокого уровня коррупции в стране.
Известия 01:10
Политика
На Украине хотят изменить морскую границу с Россией
Украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией.
Известия вчера в 20:06
Политика
В Киеве объяснили ошибку Зеленского в отношениях с Москвой
Президент Украины Владимир Зеленский допустил ошибку, поставив во главе министерства иностранных дел республики Вадима Пристайко.
REGNUM 00:58
Общество
Первого октября бюджетникам повысят зарплату
В начале года Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений разослала в регионы рекомендации по повышению зарплаты бюджетникам с 1 октября как минимум на 4,3 процента, а можно и выше.
Российская газета вчера в 20:16
Политика
Шпиона Смоленкова объявили в розыск
Бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, которого СМИ называют возможным американским шпионом, объявили в розыск как пропавшего без вести.
Lenta.ru вчера в 05:44
Политика
ПАСЕ попросила Украину не путать Совет Европы с кафе
Кокс заявил, что все государства-члены должны участвовать в работе уставных органов Совета Европы, так как это предусмотрено резолюцией «О роли и миссии ПАСЕ, будущих задачах».
ИА Новороссия вчера в 15:15
Армия и оружие
Минобороны показало видео стрельб из «Кинжалов» в Баренцевом море
Минобороны России опубликовало видео стрельб из зенитно-ракетных комплексов «Кинжал» во время учений арктической группировки Северного флота.
Известия 22 сентября в 05:41
Экономика
Минэкономразвития выступило за защиту минимального дохода должника
Минэкономразвития РФ выступает за защиту минимального дохода должника при взыскании с него по долгам, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.
РИА Новости вчера в 12:52
Космос
Корабли для полетов на Луну для NASA построит Lockheed Martin
Евразия Daily вчера в 21:59
Политика
Соловьев резко отреагировал на «либеральный бред» о России
Телеведущий Владимир Соловьев ударил по барьеру в студии "России 1" и кричал в прямом эфире из-за "либерального бреда про российскую историю".
РИА Новости вчера в 18:22
Происшествия
Сенатор открыл стрельбу на Гаити, два человека получили ранения
РИА Новости вчера в 18:50
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о характеристиках сбитых около Хмеймима дронов
Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, какие беспилотники были сбиты рядом с авиабазой Хмеймим в Сирии.
RT на русском 01:03
Политика
Соловьев оценил спор Кудрина и Шойгу о тратах на оборону
Ранее у главы Минобороны Сергея Шойгу спросили, как он относится тезису Кудрина, что нынешний уровень оборонных расходов является "неподъемным бременем" для российской экономики.
РИА Новости вчера в 07:59
Экономика
Казанский Кремль поддержал решение Минфина по трассе Москва — Казань
Власти Татарстана положительно отреагировали на решение Минфина РФ одобрить выделение денег на строительство платной трассы Москва — Казань.
Реальное время вчера в 22:47
Хоккей
В Барнауле перенесли открытие «Титов-Арены»
Открытие обновленного дворца спорта после реконструкции перенесли на два дня по техническим причинам, сообщает пресс-служба ХК «Динамо-Алтай».
КП - Барнаул вчера в 21:12
Здоровье
В Минздраве сообщили об увеличении продолжительности жизни россиян
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова сообщила, что за последние 20 лет средняя продолжительность жизни россиян увеличилась на 7,7 года.
RT на русском вчера в 18:20
Авто
Опубликованы сведения о Kia Sorento нового поколения
Ожидается, что официальный дебют нового поколения Kia Sorento состоится в ближайшие месяцы, а продажи начнутся в начале следующего года.
SpeedMe 22 сентября в 13:54
Здоровье
В пищевом пальмовом масле нашли опаснейший яд
Массовое использование технического пальмового масла в продуктах питания Федоров называет «пищевым терроризмом» и «геноцидом российского народа».
Московский Комсомолец вчера в 12:21
Экономика
В России названы регионы с наибольшим ростом зарплаты
Наибольший рост среднемесячной заработной платы за год зафиксирован в Костромской области, где средняя зарплата составляет 26,9 тысячи рублей.
REGNUM 22 сентября в 22:48