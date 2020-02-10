Здоровье
Piter.tvВ России двое граждан Китая с коронавирусом готовятся к выписке
На сегодняшний день пациенты чувствуют себя хорошо. В понедельник, 10 февраля, стало известно о том, что двое граждан Китая, госпитализированные в России с коронавирусом, готовятся к выписке. Об этом сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Читать в источнике
Оценить33
На сегодняшний день пациенты чувствуют себя хорошо, готовятся к выписке. Наши граждане, вывезенные из Уханя, граждане РФ и других государств на сегодняшний день чувствуют себя хорошо. Лиц с признаками инфекционных заболеваний среди них нет.
— Анна Попова, российский политикОбщественное телевидение России 12:18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 15:06, Ашберн
Происшествия
Посольство РФ: Погибшие в Таиланде дети оказались братом и сестрой
Политика
Трамп рассказал о супербыстрых ракетах США
Футбол
«Никаких оправданий». Роналду показал, как тренируется вместе с детьми
«Никаких оправданий», — написал Роналду в «Твиттере», прикрепив видео, как он качает пресс с дочкой.
Общество
Ведущая ВГТРК рассмеялась во время сюжета про льготные выплаты
Ведущая программы ГТРК «Камчатка» (филиал ВГТРК) рассмеялась во время записи репортажа об индексации пособий для льготников.
Кино
В Беларуси сняли короткометражку о детстве Джона Уика
Организаторы фестиваля мобильного кино VOKA Smartfilm в Беларуси выпустили на YouTube необычное приглашение для популярного актера Киану Ривза.
Наука
Выявлен новый способ передачи китайского коронавируса
Специалисты предупреждают о новом пути передачи китайского коронавируса.
Культура
Филипп Киркоров отметился на кинопремии «Оскар»
Футбол
Сын Пеле рассказал о депрессии отца из-за состояния здоровья
Политика
Шойгу рассказал о подготовке парада Победы на Красной площади
Парад Победы на Красной площади в 2020 году будет длиться полтора часа, сообщил в понедельник на совещании по его подготовке и проведению министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Кино
Режиссёр «Соника» боялся реакции фанатов на новый дизайн героя
Режиссёр «Соника» Джефф Фаулер в новом интервью рассказал, как ему приходилось нервничать в процессе изменения дизайна главного героя.
Экономика
Владелец «Пятерочек» по росту бизнеса опередил Amazon
В топ-50 самых динамично развивающихся игроков X5 Retail Group занимает 11-е место с 23,4-процентным ростом выручки за последние пять лет.
Общество
На борту лайнера в Японии коронавирусом заразились еще 60 человек
Число зараженных новым коронавирусом на борту карантинного судна Diamond Princess у берегов Японии возросло в понедельник на 60 человек и достигло 130, передал телеканал TBS.
Биатлон
Назван состав сборной России на чемпионат мира по биатлону
Резервными вариантами названы Екатерина Глазырина и Ульяна Кайшева.
Здоровье
Минздрав назвал каждого третьего россиянина «тихим алкоголиком»
Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн заявил, что 30% населения России злоупотребляет алкоголем, передает "Интерфакс".
Гаджеты
Старые смартфоны Huawei и Honor обновили до Android 10
Сегодня новые смартфоны Huawei P20 и P20 Pro получили стабильную версию оболочки EMUI 10, которая базируется на Android 10.
Политика
Американский телеканал показал фильм с критикой Байдена и Обамы
Отмечается, что большая часть 50-минутной работы уделяется теме Украины и, в частности, роли тогдашнего президента Соединенных Штатов Барака Обамы и его администрации в отставке президента Виктора Януковича.
Общество
Депутат Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия») предлагает внести в Конституцию РФ поправку, меняющую официальное название субъекта РФ, города федерального подчинения Санкт-Петербург.
Хоккей
Вратарь «Рейнджерс» Шестеркин установил два клубных рекорда
Шестеркин, проводивший шестой матч в карьере в НХЛ, установил сразу два клубных рекорда «Рейнджерс».
Политика
Трамп предсказал конец эпидемии коронавируса
Президент США Дональд Трамп предсказал конец эпидемии коронавируса в апреле этого года, сообщили журналисты пресс-пула президента.
Кино
«Оскар 2020» как лучший международный фильм получили «Паразиты»
В Лос-Анджелесе в театре "Долби" огласили победителя в номинации лучший иностранный фильм.
Политика
США намерены выделить $700 млн на «противодействие» России в 2021 году
Администрация США предлагает выделить $700 млн на противодействие «российскому влиянию» в 2021 году.
Политика
Способное достроить «Северный поток – 2» судно вышло из порта Находки
Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» покинуло порт Находки и направилось в Сингапур.
Энергетика
«Нафтогаз Украины» готов рассмотреть продление контракта на транзит российского газа
Напомним, Москва и Киев вечером 30 декабря прошлого года подписали пакет соглашений по продолжению газового транзита через Украину, включая транзитный контракт на пять лет.
Происшествия
Пассажир снял на видео момент жесткой посадки самолета UTair в Усинске
Шоу-бизнес
Анна Седокова подтвердила четвертую беременность
Одна из самых желанных женщин всего постсоветского пространства Анна Седокова сообщила о том, что беременна четвертым ребенком.
Происшествия
В Москве задержали водителя, нарушившего ПДД более двух тысяч раз
Сотрудники Госавтоинспекции Москвы задержали водителя, за которым числится более 2,1 тысячи нарушений правил дорожного движения, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Общество
МЧС предупредило москвичей о метели и гололедице
Завтра, 11 февраля, в Москве ожидается метель, мокрый снег и гололедица, предупредили в Гидрометцентре.
Происшествия
Врачи российской больницы убежали от прилетевшего из Китая пациента
Врачи инфекционной больницы в Уфе отказались обследовать россиянина, который вернулся из Китая и попросил проверить его на коронавирус, сообщает UFA1.RU.
Гаджеты
Мобильный процессор AMD Ryzen 5 4500U ставит рекорды
AMD Ryzen 5 4500U является шестиядерным процессором для ноутбуков. У него нет функции многопоточности, поэтому у него также шесть потоков.