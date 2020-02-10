На сегодняшний день пациенты чувствуют себя хорошо, готовятся к выписке. Наши граждане, вывезенные из Уханя, граждане РФ и других государств на сегодняшний день чувствуют себя хорошо. Лиц с признаками инфекционных заболеваний среди них нет.

На сегодняшний день пациенты чувствуют себя хорошо. В понедельник, 10 февраля, стало известно о том, что двое граждан Китая, госпитализированные в России с коронавирусом, готовятся к выписке. Об этом сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В России двое граждан Китая с коронавирусом готовятся к выписке

Кино В Беларуси сняли короткометражку о детстве Джона Уика Организаторы фестиваля мобильного кино VOKA Smartfilm в Беларуси выпустили на YouTube необычное приглашение для популярного актера Киану Ривза.

Политика Шойгу рассказал о подготовке парада Победы на Красной площади Парад Победы на Красной площади в 2020 году будет длиться полтора часа, сообщил в понедельник на совещании по его подготовке и проведению министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Экономика Владелец «Пятерочек» по росту бизнеса опередил Amazon В топ-50 самых динамично развивающихся игроков X5 Retail Group занимает 11-е место с 23,4-процентным ростом выручки за последние пять лет.

Общество На борту лайнера в Японии коронавирусом заразились еще 60 человек Число зараженных новым коронавирусом на борту карантинного судна Diamond Princess у берегов Японии возросло в понедельник на 60 человек и достигло 130, передал телеканал TBS.

Политика Американский телеканал показал фильм с критикой Байдена и Обамы Отмечается, что большая часть 50-минутной работы уделяется теме Украины и, в частности, роли тогдашнего президента Соединенных Штатов Барака Обамы и его администрации в отставке президента Виктора Януковича.

Общество Депутат Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия») предлагает внести в Конституцию РФ поправку, меняющую официальное название субъекта РФ, города федерального подчинения Санкт-Петербург.

Политика Трамп предсказал конец эпидемии коронавируса Президент США Дональд Трамп предсказал конец эпидемии коронавируса в апреле этого года, сообщили журналисты пресс-пула президента.

Шоу-бизнес Анна Седокова подтвердила четвертую беременность Одна из самых желанных женщин всего постсоветского пространства Анна Седокова сообщила о том, что беременна четвертым ребенком.