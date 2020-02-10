Здоровье
Zabnews.ruБолевший коронавирусом китаец в Чите готовится к выписке
Гражданин КНР Ван Юньбин, который с конца января находился в инфекционной больнице на КСК в Чите с подтверждённым заражением новым видом коронавируса, готовится к выписке. Об этом 11 февраля сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.
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На сегодняшний день пациенты чувствуют себя хорошо, готовятся к выписке. И как только будут получены дважды отрицательные результаты их обследования, врачи начнут готовить их к выписке.
— Анна Попова, российский политикREGNUM 09:03
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