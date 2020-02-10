Здоровье

Piter.tvPiter.tvВ России двое граждан Китая с коронавирусом готовятся к выписке

На сегодняшний день пациенты чувствуют себя хорошо. В понедельник, 10 февраля, стало известно о том, что двое граждан Китая, госпитализированные в России с коронавирусом, готовятся к выписке. Об этом сообщила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Анна Попова
На сегодняшний день пациенты чувствуют себя хорошо, готовятся к выписке. Наши граждане, вывезенные из Уханя, граждане РФ и других государств на сегодняшний день чувствуют себя хорошо. Лиц с признаками инфекционных заболеваний среди них нет.
— Анна Попова, российский политикОбщественное телевидение России 12:18

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