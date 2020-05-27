Экономика
КомпанияВ России экономическая активность достигла 79% от докризисного уровня
Экономическая активность в России увеличилась до 78% от докризисного уровня. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова.
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с чего всё началось
Экономическая активность в России достигла уровня в 79% от докризисного. Об этом в ходе выступления в Государственной думе заявил глава Министерства экономического развития Максим Решетников.ТАСС05:58
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Православные христиане отмечают Вознесение Господне
Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне.
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Евгения Лоза отметила, что их супружеская история закончилась.
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Путин поручил в три раза увеличить минимальное пособие по безработице
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Мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции до 14 июня, говорится в его блоге.
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Россиянам с августа повысят накопительные пенсии
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Xiaomi выпустила 4K-телевизоры Redmi Smart TV X по цене от $280
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Подавший в суд на Путина экс-глава Чувашии оказался в больнице
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По задумке создателей, игра развивала бы вселенную Half-Life, но не была бы связана сюжетно с остальными частями серии.
Lenta.ru 06:50
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Действия Take-Two Interactive намекнули на год релиза GTA 6
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Космос
Российский спутник спровоцировал панику в Австралии
Российский спутник спровоцировал настоящую панику в Австралии, хотя пролетел над ней еще 4 дня назад.
РЕН ТВ вчера в 02:44
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«Как можно бегать и прыгать в масках?!» Мостовой – о правилах выхода из дома в Москве
Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал новые правила прогулок в Москве.
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Космос
Запуск американских астронавтов отменен
Запуск американских астронавтов отменен, сообщает CNN. Погода не позволила произвести старт. NASA и SpaceX попробуют еще раз 30 мая.
BFM.ru 16:34
Автоспорт
В Audi объяснили увольнение Абта
Команда Audi уволила своего гонщика Даниэля Абта за то, что в виртуальной гонке Формулы Е под его именем выступал профессиональный сим-рейсер Лоренц Хёрцинг.
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Альянс Renault—Nissan—Mitsubishi представил план покорения мира
Группа Renault, Nissan и Mitsubishi раскрыла суть новой схемы работы «эталон-аналог», которая поможет входящим в альянс брендам выжить в кризис.
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РИА Новости вчера в 10:05
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К подрыву автомобиля турецкого военного патруля в сирийской провинции Идлиб причастны боевики группировки «Аль-Исламад-Туркестани» (запрещена в России).
РБК 17:30
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Реке Хероте в Сочи вернули историческое название
Реке вернули историческое название – Хорота. Для этого потребовалось изучить старые военные карты.
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Политика
Меркель назвала условие снятия санкций с России
Меркель заметила, что с самого вступления на свой пост была за конструктивный диалог с Москвой и выразила надежду, что председательство Германии в ЕС «даст возможность для новых импульсов в отношениях с Россией».
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Live24 вчера в 00:26
Футбол
Штутгарт – Гамбург: подходящая манера игры
С учетом манеры игры команд, цифр по сезону ожидаю осторожного матча с небольшим количеством угловых.
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Вышло крупное обновление Windows 10
Компания Microsoft выпустила Windows 10 May 2020 Update — очередное обновление своей операционной системы.
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Рогозин рассказал о создании новой орбитальной станции
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Россияне с пенсией менее 24 тысяч рублей получат новую льготу
Для пенсионеров предусмотрена аналогичная льгота, но при условии, если у них нет иного источника дохода, а размер пенсии не превышает двух МРОТ.
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Москва направит врачей в регионы для помощи в борьбе с коронавирусом
Москва направит бригады врачей в регионы, которым требуется помощь в борьбе с коронавирусом.
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В Петербурге названы кладбища для захоронений погибших от коронавируса
«Если понятно по документам, что смерть наступила не от коронавируса, то человек может быть похоронен на любом кладбище Петербурга, открытом для захоронения», — объяснил он в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
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