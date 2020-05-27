Экономика
КомпанияВ России экономическая активность достигла 79% от докризисного уровня
Экономическая активность в России увеличилась до 78% от докризисного уровня. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова.
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с чего всё началось
Экономическая активность в России достигла уровня в 79% от докризисного. Об этом в ходе выступления в Государственной думе заявил глава Министерства экономического развития Максим Решетников.ТАСС05:58
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Почти половина россиян считают допустимым не платить налоги в некоторых случаях, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1600 человек по всей стране, проведенный в декабре 2019 г. и в мае 2020 г. Если в конце прошлого года такой позиции придерживались 35% опрошенных, то в мае их доля выросла до 45%, говорится в исследовании, которое есть у РБК.
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Власти Крыма обратились к правительству России с просьбой смягчить требования Роспотребнадзора к работе предприятий санаторно-курортного комплекса в условиях пандемии.
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Газета.Ru 03:58
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Вышло крупное обновление Windows 10
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В США рассказали о подготовке второй партии аппаратов ИВЛ для России
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МИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР
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