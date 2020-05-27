Экономика

КомпанияКомпанияВ России экономическая активность достигла 79% от докризисного уровня

Экономическая активность в России увеличилась до 78% от докризисного уровня. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова.
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с чего всё началось

Решетников заявил, что экономическая активность в РФ достигла 79% от докризисного уровня

Экономическая активность в России достигла уровня в 79% от докризисного. Об этом в ходе выступления в Государственной думе заявил глава Министерства экономического развития Максим Решетников.
ТАСС05:58

Подробнее о событии

Решетников раскрыл масштаб спада экономической активности в России

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Решетников рассказал депутатам о мерах поддержки экономики

Коммерсантъ06:12

Решетников о перспективе роста внутреннего туризма

RT на русском05:01

Решетников: Экономическая активность в России достигла 79% от докризисного уровня. На поддержку экономики потратят более трех триллионов

Фонтанка.Ру06:08

Решетников заявил, что экономическая активность в РФ достигла 79% от докризисного уровня

ТАСС05:58

Уровень экономической активности в РФ составляет 79% от докризисного

Интерфакс - Россия05:50

МЭР спрогнозировало темпы восстановления экономики России после пандемии

Российская газета06:10
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Общество

Синоптик заявил о снижении с 1 июня температуры в Европейской России

В Европейской части России с понедельника, 1 июня, ожидается понижение температуры на 8—9 °С. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
RT на русском 18:07
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Naughty Dog показала новый геймплей The Last of Us Part II

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Экономика

Почти половина россиян допустили уклонение от налогов в кризис

Почти половина россиян считают допустимым не платить налоги в некоторых случаях, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) 1600 человек по всей стране, проведенный в декабре 2019 г. и в мае 2020 г. Если в конце прошлого года такой позиции придерживались 35% опрошенных, то в мае их доля выросла до 45%, говорится в исследовании, которое есть у РБК.
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Общество

В Москве разрешат прогулки по графику

Прогулки для москвичей планируют разрешить в тестовом режиме, по графику, заявил в среду, 27 мая, мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.
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Происшествия

На Украине действовала банда киллеров из балканских стран

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Помпео заявил, что Гонконг больше не автономен от Китая

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В Far Cry 5 пройдут бесплатные выходные на РС

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«РБ Лейпциг» в меньшинстве упустил победу над «Гертой»

На 24-й РБ Лейпциг отыгрался Лукас Клостерманн тоже забил головой, а во втором тайме (на 68-й) чешский нападающий Патрик Шик вывел красных быков вперед.
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Законопроект предписывает россиянам соблюдение тишины в ночное время.
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Космос

Запуск американских астронавтов отменен

Запуск американских астронавтов отменен, сообщает CNN. Погода не позволила произвести старт. NASA и SpaceX попробуют еще раз 30 мая.
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Киберспорт

В Fortnite добавили танец Дрейка

Разработчики добавили в Fortnite новую внутриигровую эмоцию, посвященную танцу канадского музыканта Дрейка под песню Toosie Slide.
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Прокуратура нашла нарушения на складе сети «Красное и белое»

Екатеринбург, 26 мая 2020, 12:18 — REGNUM В Екатеринбурге прокуратура нашла нарушения на складе сети алкомаркетов «Красное и белое».
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Власти Крыма обратились к правительству России с просьбой смягчить требования Роспотребнадзора к работе предприятий санаторно-курортного комплекса в условиях пандемии.
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Брэд Питт удивил поклонников неопрятным внешним видом

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Назван «единственный способ» остановить «Северный поток — 2»

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Китайская компания Xiaomi, как и ожидалось, официально представила сегодня, 26 мая, «умные» телевизоры Redmi Smart TV X: новинки будут доступны в трёх размерах — диагональю 50, 55 и 65 дюймов.
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Финансы

Россияне не перестают забирать валюту из банков

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Киану Ривза нарисовали в образе супергероя Росомахи

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Армия и оружие

The Drive: в США не понимают, как МиГ-29 долетели из Сирии в Ливию

В США не понимают, как российские истребители МиГ-29 перелетели с авиабазы Хмеймим в Сирии на базу Эль-Джуфра, между которыми по прямой 2100 км. Сообщая сегодня об этом издание The Drive напоминает, что у этих самолетов нет опции дозаправки в воздухе, за исключением версий МиГ-29СМТ и МиГ-29КР.
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Общество

Bloomberg сообщил о глубоком кризисе в Швеции

Несмотря на отказ от введения жестких ограничений в рамках борьбы с коронавирусом, Швеция столкнулась с масштабным экономическим кризисом и ростом безработицы, пишет Bloomberg.
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В США рассказали о подготовке второй партии аппаратов ИВЛ для России

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МИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР

После установления контроля в Донбассе Киев намерен ликвидировать администрации самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
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Екатеринбургская епархия запретила в священнослужении и лишила права ношения наперсного креста схиигумена Сергия (Николая Романова), сообщает пресс-служба епархии.
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Минздрав зафиксировал рост смертности трудоспособного населения

Смертность населения трудоспособного возраста в России превысила показатели аналогичного периода 2019 года.
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Минобрнауки назвало сроки подачи документов в вузы

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что в этом году прием документов на поступление в вузы начнется с 20 июня и продлится до 17 августа, передает ТАСС.
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Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
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