Экономика

REGNUMREGNUMРешетников обнаружил в российской экономике признаки оживления

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 27 мая заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в Госдуме.
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с чего всё началось

Решетников заявил, что экономическая активность в РФ достигла 79% от докризисного уровня

Уровня экономической активности", - сказал Решетников, говоря о восстановлении экономики РФ.
ТАССвчера в 05:58

Подробнее о событии

Решетников раскрыл масштаб спада экономической активности в России

РБКвчера в 08:11

Экономическая активность в России достигла 79% докризисного уровня

Вести.Ruвчера в 07:49

Уровень экономической активности в РФ составляет 79% от докризисного

Интерфакс - Россиявчера в 05:50

МЭР спрогнозировало темпы восстановления экономики России после пандемии

Российская газетавчера в 06:10

Решетников: Экономическая активность в России достигла 79% от докризисного уровня. На поддержку экономики потратят более трех триллионов

Фонтанка.Рувчера в 06:08

Решетников рассказал депутатам о мерах поддержки экономики

Коммерсантъвчера в 06:12

Решетников о перспективе роста внутреннего туризма

RT на русскомвчера в 05:01
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Космос

Спутниками Илона Маска заинтересовалась армия США

Вести.Ru вчера в 11:34
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Общество

Около 3 тысяч коек в Москве перепрофилируют для стандартной медпомощи

Порядка 3 тыс. коек в столичных медицинских учреждениях, которые ранее были перепрофилированы для пациентов с коронавирусом, вернут к обычному режиму на следующей неделе.
Газета.Ru 00:33
Политика

МИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР

После установления контроля в Донбассе власти намерены ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
Коммерсантъ вчера в 22:44
1K
Общество

Крым просит отменить ряд требований Роспотребнадзора в курортной сфере

Власти Крыма обратились к правительству России с просьбой смягчить требования Роспотребнадзора к работе предприятий санаторно-курортного комплекса в условиях пандемии.
RT на русском вчера в 13:08
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Игры

Сюжетный трейлер и дата релиза Fast & Furious Crossroads

Сюжетная линия игры Fast & Furious Crossroads («Форсаж: Перекрестки») расширит вселенную серии киноблокбастеров и представит героев Вина Дизеля, Мишель Родригес и Тайриза Гибсона – Дома, Летти и Романа, которые отправятся в головокружительное приключение по различным уголкам планеты, включая Афины, Барселону и Марокко.
Srnsk вчера в 10:38
2
Общество

Boeing возобновила производство 737 MAX

BFM.ru 01:15
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Политика

Верховный суд частично отклонил иск бывшего главы Чувашии к Путину

Верховный суд отклонил иск бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева о досрочной отставке в той части, где содержались требования дополнительных соцгарантий.
Газета.Ru вчера в 04:42
4K
Общество

Гидрометцентр предупредил о похолодании в первый день лета

В первый день лета температура воздуха в Европейской России понизится на восемь-девять градусов.
Российская газета вчера в 20:00
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Общество

Собянин предложил прогулки в Москве по графику

Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным предложил в тестовом режиме разрешить прогулки в Москве по графику.
RT на русском вчера в 09:04
2,5K
Энергетика

Оценены запасы нефти и газа в России

Россия обеспечена разведанными запасами нефти на 35 лет, а газа — более чем на 50 лет.
Lenta.ru вчера в 19:38
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Религия

Православные христиане отмечают Вознесение Господне

ТАСС вчера в 17:09
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Футбол

Жоау Мариу уйдет из «Локомотива» 30 июня

Жоау Мариу уйдет из московского "Локомотива" 30 июня, передает "СЭ". Напомним, права на футболиста принадлежат миланскому "Интеру".
Газета.Ru 01:47
Космос

США перенесли запуск первого пилотируемого корабля Илона Маска

Запуск ракеты Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon, который должен был стать первым с 2011 года полетом астронавтов с территории США, перенесли.
Lenta.ru вчера в 16:28
1,1K
Шоу-бизнес

Александр Овечкин и Анастасия Шубская стали родителями во второй раз

Александр Овечкин и Анастасия Шубская стали родителями во второй раз Напомним, новость о том, что Александр и Анастасия снова станут родителями, появилась в СМИ в конце февраля.
Вокруг ТВ вчера в 04:26
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Шоу-бизнес

Третья жена Успенского раскритиковала отношение писателя к семье

Globallookpress / Anatoly Lomokhov Третья жена детского писателя Эдуарда Успенского, телеведущая Элеонора Филина поддержала дочь писателя от другого брака Татьяну, рассказавшую о негативном отношении своего отца к семье и детям и выступившую против наименования литературной премии в его честь.
РЕН ТВ вчера в 23:49
Общество

Путин согласился платить безработным россиянам втрое больше

Президент России Владимир Путин считает, что пособие по безработице для россиян, не имевших подтвержденного дохода, необходимо увеличить втрое — с 1,5 тысячи рублей до 4,5 тысячи рублей.
Lenta.ru вчера в 11:49
2,6K
Хоккей

КХЛ назначила старт нового сезона на 2 сентября

«Предварительная дата начала сезона КХЛ 2020/2021 – 2 сентября 2020 года».
SM News вчера в 10:51
Политика

В Twitter объяснили свой поступок в отношении публикаций Трампа

В Twitter объяснили, почему служба безопасности отметила публикации президента США Дональда Трампа как не соответствующие действительности.
Pravda.Ru 01:51
Политика

Песков допустил, что день парада Победы сделают выходным

Ведомости вчера в 07:39
Шоу-бизнес

Пелагея подала на развод с хоккеистом Иваном Телегиным

В конце прошлого года стало известно, что певица Пелагея и хоккеист Иван Телегин приняли решение разойтись, несмотря на маленькую дочь.
MedikForum.ru вчера в 05:23
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Технологии

Вышло крупное обновление для Windows 10

Компания Microsoft представила крупное обновление May 2020 Update для операционной системы Windows 10, передает портал The Verge.
Газета.Ru вчера в 22:25
149
Политика

Совет Европы проведет экспертизу поправок в российскую Конституцию

Петицию на сайте change.org ранее подписали более 200 тысяч человек.
Эхо Москвы вчера в 18:05
Кино

Вышел первый трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»

В сети появился трейлер первого фильма, снятого по мотивам российского комикса "Майор Гром: Чумной Доктор".
Piter.tv 01:20
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Финансы

Российские банки ввезли в страну рекордную сумму долларов

Согласно статистике регулятора, в марте банки ввезли в Россию почти $5 млрд и около €1 млрд.
Известия 26 мая в 02:08
1,6K
Общество

Посол в Дублине рассказал о ситуации с застрявшими в Ирландии россиянами

Возвращение на родину застрявших в Ирландии российских граждан – самая сложная проблема и главная задача, над решением которой буквально бьется сейчас посольство РФ в Дублине, рассказал в интервью РИА Новости глава дипмиссии Юрий Филатов.
РИА Новости 02:10
Экономика

В России с августа повысят накопительные пенсии

В пресс-службе ПФР заявили, что накопительные пенсии россиян будут увеличены с августа на 9,13%.
Южный Федеральный 26 мая в 10:54
1,1K
Происшествия

Вахтовики в Казани устроили дебош при попытке сбежать из обсерватора

Казань, 28 мая 2020, 09:16 — REGNUM В столице Татарии, находившиеся на обязательной самоизоляции 170 вахтовиков, пытались покинуть обсерватор в санатории «Ливадия», сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на собственные источники.
REGNUM 02:16
30
Шоу-бизнес

Билли Айлиш опубликовала ролик, в котором раздевается

Культуромания вчера в 09:18
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Футбол

«Интер» не продаст Лаутаро Мартинеса «Барселоне»

Спортивный директор «Интера» Пьеро Аусилио сообщил, что клуб не продаст Лаутаро Мартинеса «Барселоне».
Спорт-Экспресс вчера в 22:45
Футбол

Гаспар: «Если бы лидировал „Реал“, сезон бы завершили досрочно»

Бывший президент "Барселоны" Жоан Гаспар высказал мнение о возобновлении сезона в чемпионате Испании.
Soccer.ru 00:38
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Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
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