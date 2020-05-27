Уровня экономической активности", - сказал Решетников, говоря о восстановлении экономики РФ.

с чего всё началось

Накануне Максим Решетников сказал, что важен не только объем антикризисной поддержки, но и эффективность ее использования. Он также отметил, что власти установили ориентир на сохранение занятости, но не на уровне 100%, поскольку некоторые компании будут вынужденно сокращать штат.

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