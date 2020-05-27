Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРешетников рассказал депутатам о мерах поддержки экономики

Накануне Максим Решетников сказал, что важен не только объем антикризисной поддержки, но и эффективность ее использования. Он также отметил, что власти установили ориентир на сохранение занятости, но не на уровне 100%, поскольку некоторые компании будут вынужденно сокращать штат.
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с чего всё началось

Решетников заявил, что экономическая активность в РФ достигла 79% от докризисного уровня

Уровня экономической активности", - сказал Решетников, говоря о восстановлении экономики РФ.
ТАСС05:58

Подробнее о событии

Решетников раскрыл масштаб спада экономической активности в России

РБК08:11

Экономическая активность в России достигла 79% докризисного уровня

Вести.Ru07:49

Решетников: Экономическая активность в России достигла 79% от докризисного уровня. На поддержку экономики потратят более трех триллионов

Фонтанка.Ру06:08

МЭР спрогнозировало темпы восстановления экономики России после пандемии

Российская газета06:10

Решетников рассказал депутатам о мерах поддержки экономики

Коммерсантъ06:12

Уровень экономической активности в РФ составляет 79% от докризисного

Интерфакс - Россия05:50

Решетников о перспективе роста внутреннего туризма

RT на русском05:01
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Политика

Совет Европы проведет экспертизу поправок в российскую Конституцию

Петицию на сайте change.org ранее подписали более 200 тысяч человек.
Эхо Москвы 18:05
Шоу-бизнес

Билли Айлиш опубликовала ролик, в котором раздевается

Культуромания 09:18
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Шоу-бизнес

Коллеги и друзья Началовой не стали сдавать деньги на ее памятник

Недавно стало известно, что деньги на установку памятника никто из коллег и друзей певицы не сдавал.
Подмосковье Сегодня 12:33
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Политика

Помпео заявил, что Гонконг больше не автономен от Китая

Госсекретарь США Майкл Помпео написал на своей странице в Twitter, что Гонконг больше не сохраняет значительную степень автономии по отношению к Китаю.
Газета.Ru 12:42
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Общество

В Москве продлили самоизоляцию и пропускной режим

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице начинается второй этап смягчения ограничений, в рамках которого начнут работать многие предприятия торговли и сферы услуг, а жители города смогут выходить на прогулки.
Вести.Ru 13:17
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Здоровье

В Тынде врач с коронавирусом могла заразить 100 пациентов

В Тынде зараженная коронавирусом врач приняла еще 100 пациентов. Об этом в своем Инстаграме сообщила мэр Тынды Марина Михайлова.
Байкал24 17:57
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Космос

Запуск американских астронавтов отменен

Запуск американских астронавтов отменен, сообщает CNN. Погода не позволила произвести старт. NASA и SpaceX попробуют еще раз 30 мая.
BFM.ru 16:34
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Шоу-бизнес

Антон Криворотов начал встречаться с победительницей «Холостяка»

Сразу после выхода последний серии шоу Криворотов и Пино провели прямой эфир и наконец-то объявили, что действительно встречаются и очень счастливы.
Uznayvse.ru 25 мая в 04:34
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Армия и оружие

США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию

РБК вчера в 17:00
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Общество

В России за лето обеспечат всех нуждающихся школьников компьютерами

Министерство просвещения России и Агентство стратегических инициатив (АСИ) планируют в течение лета обеспечить компьютерной техникой всех школьников, которые нуждаются в ней.
Известия 05:56
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Происшествия

На Алтайский край и Кузбасс обрушился шторм

В Барнауле в результате сильного ветра и падения деревьев повреждены несколько автомобилей.
BFM.ru 01:19
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Интернет

IT-эксперт рассказал о правилах безопасной работы в Zoom

Чтобы избежать утечки личной информации участников конференций в приложении Zoom, которое стало популярно в связи с переходом на удалённую работу во время пандемии коронавируса, надо соблюдать ряд мер безопасности, рассказал директор и партнёр компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов.
News.ru 19:36
Общество

Режим самоизоляции в Югре продлили до 15 июня

Продление режима означает сохранение штрафов, связанных с нарушениями самоизоляции, которая предполагает выход из дома только в случаях, прописанных в соответствующих постановлениях губернатора ХМАО.
Муксун.fm 14:40
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Путешествия

В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов

Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова.
РИА Новости 03:43
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Наука

Названа странная особенность коронавируса

Ученые назвали странную особенность COVID-19, которая отличает его от других вирусов. Об этом пишет издание Daily Mail.
9111.ru 03:25
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Политика

МИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР

После установления контроля в Донбассе Киев намерен ликвидировать администрации самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
RT на русском 17:00
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Космос

Астрономы изучили облака на экзопланетах

Группа астрономов из США, Канады и Великобритании опубликовала исследование в журнале Nature Astronomy, в котором рассказала, какие облака могут быть на планетах-гигантах Солнечной системы, а также на экзопланетах.
Ридус 07:28
Политика

Экс-главу Чувашии госпитализировали с двусторонней пневмонией

Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев госпитализирован с двусторонней пневмонией.
Sota.vision 04:51
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Общество

Минтруд России предложил новые меры поддержки

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил увеличить размер пособия по безработице для всех россиян, а не только для тех, кто потерял работу из-за коронавируса.
Коммерсантъ 11:07
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Путешествия

Эксперты назвали факторы выбора региона для летнего отдыха в России

Ранее, 27 мая исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила, что спрогнозировать сроки возобновления туристических поездок по России, за исключением Краснодарского края, очень сложно.
РБК 20:00
Экономика

«Газпрому» предложили потратиться на проблемы России

Никитин считает, что «Газпром» должен изменить свои инвестиционные программы ради газификации российских регионов, что особенно важно в условиях эпидемии коронавируса и проблем в экономике.
Lenta.ru 10:05
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Здоровье

Свердловские власти придумали, как отменить карантин

Свердловские власти придумали, как выполнить требования Роспотребнадзора для смягчения условий карантина.
URA.Ru вчера в 23:30
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Политика

В МИД Украины отреагировали на слова Шрёдера о «карлике»

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шрёдер заявил, что его высказывания об антироссийских санкциях критикует «какой-то карлик с Украины», имея в виду украинского посла в Германии.
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Православные христиане отмечают Вознесение Господне

Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне.
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Общество

Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений

Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы.
Ведомости 04:49
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Рост смертности трудоспособного населения зафиксировал Минздрав

Эксперт пояснил, в России возросла смертность населения трудоспособного возраста. Это вызвано, в том числе, употреблением алкоголя.
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Астрономы зарегистрировали мерцание черной дыры в центре Млечного пути

Астрономы зарегистрировали квазипериодические мерцания Стрельца А* — сверхмассивной черной дыры в центре Млечного пути.
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Армия и оружие

Поставки авиаракеты «Бронебойщик» в армию запланированы на 2021 год

RT на русском 03:34
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В России утвердили правила профилактики коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года.
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Режим самоизоляции в Иркутской области планируют продлить

Режим самоизоляции в Иркутской области планируют продлить.
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Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
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