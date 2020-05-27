Экономика
КоммерсантъРешетников рассказал депутатам о мерах поддержки экономики
Накануне Максим Решетников сказал, что важен не только объем антикризисной поддержки, но и эффективность ее использования. Он также отметил, что власти установили ориентир на сохранение занятости, но не на уровне 100%, поскольку некоторые компании будут вынужденно сокращать штат.
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с чего всё началось
Уровня экономической активности", - сказал Решетников, говоря о восстановлении экономики РФ.ТАСС05:58
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Политика
Совет Европы проведет экспертизу поправок в российскую Конституцию
Петицию на сайте change.org ранее подписали более 200 тысяч человек.
Эхо Москвы 18:05
Шоу-бизнес
Билли Айлиш опубликовала ролик, в котором раздевается
Культуромания 09:18
Шоу-бизнес
Коллеги и друзья Началовой не стали сдавать деньги на ее памятник
Недавно стало известно, что деньги на установку памятника никто из коллег и друзей певицы не сдавал.
Подмосковье Сегодня 12:33
Политика
Помпео заявил, что Гонконг больше не автономен от Китая
Госсекретарь США Майкл Помпео написал на своей странице в Twitter, что Гонконг больше не сохраняет значительную степень автономии по отношению к Китаю.
Газета.Ru 12:42
Общество
В Москве продлили самоизоляцию и пропускной режим
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице начинается второй этап смягчения ограничений, в рамках которого начнут работать многие предприятия торговли и сферы услуг, а жители города смогут выходить на прогулки.
Вести.Ru 13:17
Здоровье
В Тынде врач с коронавирусом могла заразить 100 пациентов
В Тынде зараженная коронавирусом врач приняла еще 100 пациентов. Об этом в своем Инстаграме сообщила мэр Тынды Марина Михайлова.
Байкал24 17:57
Космос
Запуск американских астронавтов отменен
Запуск американских астронавтов отменен, сообщает CNN. Погода не позволила произвести старт. NASA и SpaceX попробуют еще раз 30 мая.
BFM.ru 16:34
Шоу-бизнес
Антон Криворотов начал встречаться с победительницей «Холостяка»
Сразу после выхода последний серии шоу Криворотов и Пино провели прямой эфир и наконец-то объявили, что действительно встречаются и очень счастливы.
Uznayvse.ru 25 мая в 04:34
Армия и оружие
США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию
РБК вчера в 17:00
Общество
В России за лето обеспечат всех нуждающихся школьников компьютерами
Министерство просвещения России и Агентство стратегических инициатив (АСИ) планируют в течение лета обеспечить компьютерной техникой всех школьников, которые нуждаются в ней.
Известия 05:56
Происшествия
На Алтайский край и Кузбасс обрушился шторм
В Барнауле в результате сильного ветра и падения деревьев повреждены несколько автомобилей.
BFM.ru 01:19
Интернет
IT-эксперт рассказал о правилах безопасной работы в Zoom
Чтобы избежать утечки личной информации участников конференций в приложении Zoom, которое стало популярно в связи с переходом на удалённую работу во время пандемии коронавируса, надо соблюдать ряд мер безопасности, рассказал директор и партнёр компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов.
News.ru 19:36
Общество
Режим самоизоляции в Югре продлили до 15 июня
Продление режима означает сохранение штрафов, связанных с нарушениями самоизоляции, которая предполагает выход из дома только в случаях, прописанных в соответствующих постановлениях губернатора ХМАО.
Муксун.fm 14:40
Путешествия
В АТОР назвали примерные сроки открытия границ для туристов
Вопрос о сроках возобновления поездок за рубеж был самым популярным во время прямого эфира с участием исполнительного директора ассоциации Майи Ломидзе, который провела в Instagram ведущая передачи "Доброе утро" на Первом канале Светлана Зейналова.
РИА Новости 03:43
Наука
Названа странная особенность коронавируса
Ученые назвали странную особенность COVID-19, которая отличает его от других вирусов. Об этом пишет издание Daily Mail.
9111.ru 03:25
Политика
МИД Украины заявил о планах ликвидировать администрации ДНР и ЛНР
После установления контроля в Донбассе Киев намерен ликвидировать администрации самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
RT на русском 17:00
Космос
Астрономы изучили облака на экзопланетах
Группа астрономов из США, Канады и Великобритании опубликовала исследование в журнале Nature Astronomy, в котором рассказала, какие облака могут быть на планетах-гигантах Солнечной системы, а также на экзопланетах.
Ридус 07:28
Политика
Экс-главу Чувашии госпитализировали с двусторонней пневмонией
Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев госпитализирован с двусторонней пневмонией.
Sota.vision 04:51
Общество
Минтруд России предложил новые меры поддержки
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин предложил увеличить размер пособия по безработице для всех россиян, а не только для тех, кто потерял работу из-за коронавируса.
Коммерсантъ 11:07
Путешествия
Эксперты назвали факторы выбора региона для летнего отдыха в России
Ранее, 27 мая исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила, что спрогнозировать сроки возобновления туристических поездок по России, за исключением Краснодарского края, очень сложно.
РБК 20:00
Экономика
«Газпрому» предложили потратиться на проблемы России
Никитин считает, что «Газпром» должен изменить свои инвестиционные программы ради газификации российских регионов, что особенно важно в условиях эпидемии коронавируса и проблем в экономике.
Lenta.ru 10:05
Здоровье
Свердловские власти придумали, как отменить карантин
Свердловские власти придумали, как выполнить требования Роспотребнадзора для смягчения условий карантина.
URA.Ru вчера в 23:30
Политика
В МИД Украины отреагировали на слова Шрёдера о «карлике»
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Шрёдер заявил, что его высказывания об антироссийских санкциях критикует «какой-то карлик с Украины», имея в виду украинского посла в Германии.
REGNUM 08:04
Религия
Православные христиане отмечают Вознесение Господне
Православные христиане России и других стран отмечают 28 мая Вознесение Господне.
ТАСС 17:09
Общество
Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к снятию ограничений
Москва готова к первому и второму этапам снятия карантинных ограничений, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева на заседании Мосгордумы.
Ведомости 04:49
Здоровье
Рост смертности трудоспособного населения зафиксировал Минздрав
Эксперт пояснил, в России возросла смертность населения трудоспособного возраста. Это вызвано, в том числе, употреблением алкоголя.
Live24 вчера в 06:34
Космос
Астрономы зарегистрировали мерцание черной дыры в центре Млечного пути
Астрономы зарегистрировали квазипериодические мерцания Стрельца А* — сверхмассивной черной дыры в центре Млечного пути.
N+1 вчера в 07:46
Армия и оружие
Поставки авиаракеты «Бронебойщик» в армию запланированы на 2021 год
RT на русском 03:34
Здоровье
В России утвердили правила профилактики коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года.
Lenta.ru 07:30
Общество
Режим самоизоляции в Иркутской области планируют продлить
Режим самоизоляции в Иркутской области планируют продлить.
Иркутск Сегодня 20:40