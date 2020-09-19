Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Lenta.ru
Lenta.ru

В России экономика впервые за семь лет окажется важнее обороны

В последний раз экономика оказывалась важнее обороны в 2014 году, семь лет назад, пишет РБК. В докризисном плане на 2021 год предлагалось сократить траты по линии Минобороны на 120 миллиардов рублей, но в нынешнем варианте сокращение составит 200 миллиардов.В источнике
С чего всё началось
РБК

Расходы на экономику в России впервые за 7 лет превысят траты на оборону

В 2021 году расходы федерального бюджета по функциональному разделу «Национальная оборона» впервые с 2014 года опустятся ниже расходов по разделу «Национальная экономика», следует из пояснительной записки к проекту бюджета на трехлетку, которая есть в распоряжении РБК.
РБКвчера в 05:11
Подробнее о событии
URA.Ru

Новости кризиса 20 сентября. Пенсии проиндексируют всем работающим, впервые за 6 лет в России снизились расходы на оборону

URA.Ru00:02
Говорит Москва

СМИ сообщили о планах кабмина сократить расходы на оборону

Говорит Москвавчера в 05:29
Московский Комсомолец

В 2021 году расходы на экономику в России превысят траты на оборонный сектор

Московский Комсомолецвчера в 08:00
Forbes

Расходы на экономику в России превысят траты на оборону впервые за семь лет

Forbesвчера в 07:36
Lenta.ru

В России экономика впервые за семь лет окажется важнее обороны

Lenta.ruвчера в 06:11
Фонтанка.Ру

В 2021 году Россия потратит на экономику больше, чем на оборону. Такого не было семь лет

Фонтанка.Рувчера в 09:37
РБК

Расходы на экономику в России впервые за 7 лет превысят траты на оборону

РБКвчера в 05:11

Глава UFC отреагировал на победу Хамзата Чимаева

Глава UFC Дана Уайт прокомментировал очередную эффектную победу Хамзата Чимаева, которому понадобилось лишь 17 секунд, чтобы нокаутировать своего соперника Джеральда Миршерта на прошедшем 20 сентября турнире.
CT news02:51

Ковингтон победил нокаутом Вудли на турнире UFC Fight Night 178

Лас-Вегас, США, 20 сентября 2020, 08:41 — REGNUM Американский боец смешанного стиля (ММА) Колби Ковингтон победил своего соотечественника Тайрона Вудли на турнире промоушна Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) UFC Fight Night 178 в Лас-Вегасе.
REGNUM01:41

Сергей Гламазда: Virtus.pro оставит основной состав по Dota 2

Генеральный менеджер Virtus.pro Сергей Гламазда заявил, что организация не планирует распускать основной состав по Dota 2. Об этом Гламазда рассказал в ответ пользователю твиттера, который поинтересовался будущим ростера.
CyberSport.ru03:09
1

Депутат ЕП от Финляндии заявил о несогласии с резолюцией по Навальному

Мнение Финляндии не совпадает с резолюцией Европарламента (ЕП) по делу об «отравлении» блогера Алексея Навального, заявил финский депутат ЕП Ээро Хейнялуома, пишет 19 сентября газета Ilta-Sanomat.
ИА Красная Веснавчера в 15:37
10

В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России

Глава латвийской государственной компании "Латвийская железная дорога" (LDz) Марис Клейнбергс заявил о спаде грузоперевозок в стране из-за того, что Россия перенаправила товаропоток в собственные порты, пишет Sputnik Латвия.
РИА Новости21:09
856

Фармаколог объяснил стоимость российского препарата от коронавируса

Объявленная накануне стоимость препарата от коронавируса «Арепливир» в 12 320 руб. обусловлена очень высоким спросом и сложившейся эпидемиологической обстановкой, рассказал фармаколог Николай Беспалов в эфире радио «Комсомольская правда».
Ведомостивчера в 04:30
2,3K

В ВОЗ оценили вероятность повторного введения ограничений в России

"ВОЗ продолжает взаимодействовать с российскими учеными и властями и с нетерпением ждет возможности изучить детали испытания первой официально зарегистрированной в России вакцины", - добавила представитель ВОЗ.
Российская газета01:00
5