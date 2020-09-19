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Lenta.ru
Lenta.ru

В России экономика впервые за семь лет окажется важнее обороны

В последний раз экономика оказывалась важнее обороны в 2014 году, семь лет назад, пишет РБК. В докризисном плане на 2021 год предлагалось сократить траты по линии Минобороны на 120 миллиардов рублей, но в нынешнем варианте сокращение составит 200 миллиардов.В источнике
С чего всё началось
РБК

Расходы на экономику в России впервые за 7 лет превысят траты на оборону

В 2021 году расходы федерального бюджета по функциональному разделу «Национальная оборона» впервые с 2014 года опустятся ниже расходов по разделу «Национальная экономика», следует из пояснительной записки к проекту бюджета на трехлетку, которая есть в распоряжении РБК.
РБК05:11
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Lenta.ru

В России экономика впервые за семь лет окажется важнее обороны

Lenta.ru06:11
Московский Комсомолец

В 2021 году расходы на экономику в России превысят траты на оборонный сектор

Московский Комсомолец08:00
Forbes

Расходы на экономику в России превысят траты на оборону впервые за семь лет

Forbes07:36
URA.Ru

В России сократят траты на оборону. Впервые за 7 лет расходы на экономику будут выше

URA.Ru06:35
Фонтанка.Ру

В 2021 году Россия потратит на экономику больше, чем на оборону. Такого не было семь лет

Фонтанка.Ру09:37
Говорит Москва

СМИ сообщили о планах кабмина сократить расходы на оборону

Говорит Москва05:29
РБК

Расходы на экономику в России впервые за 7 лет превысят траты на оборону

РБК05:11

В МИД России назвали цели санкций ЕС против Белоруссии

Ранее в МИД заявили, что возможная встреча и «заигрывание» глав МИД Евросоюза с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской являются частью сценария вмешательства во внутренние дела республики.
RT на русском10:49
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Фармаколог объяснил стоимость российского препарата от коронавируса

Объявленная накануне стоимость препарата от коронавируса «Арепливир» в 12 320 руб. обусловлена очень высоким спросом и сложившейся эпидемиологической обстановкой, рассказал фармаколог Николай Беспалов в эфире радио «Комсомольская правда».
Ведомости04:30
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РБКвчера в 13:10
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Парламент Германии отказался голосовать по остановке Nord Stream 2

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REGNUM21:39
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Тарзан обратился к Первому каналу и объяснил публикацию признания в измене

Певец и бодибилдер Сергей Глушко, известный как Тарзан, объяснил, что опубликовал видео с признанием в измене супруге, певице Наташе Королевой, так как получил информацию о наличии откровенного видео у Первого канала с его участием.
Lenta.ru11:58
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