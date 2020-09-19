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Lenta.ru
Lenta.ru

В России экономика впервые за семь лет окажется важнее обороны

В последний раз экономика оказывалась важнее обороны в 2014 году, семь лет назад, пишет РБК. В докризисном плане на 2021 год предлагалось сократить траты по линии Минобороны на 120 миллиардов рублей, но в нынешнем варианте сокращение составит 200 миллиардов.В источнике
С чего всё началось
РБК

Расходы на экономику в России впервые за 7 лет превысят траты на оборону

В 2021 году расходы федерального бюджета по функциональному разделу «Национальная оборона» впервые с 2014 года опустятся ниже расходов по разделу «Национальная экономика», следует из пояснительной записки к проекту бюджета на трехлетку, которая есть в распоряжении РБК.
РБКвчера в 05:11
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Lenta.ru

В России экономика впервые за семь лет окажется важнее обороны

Lenta.ruвчера в 06:11
Фонтанка.Ру

В 2021 году Россия потратит на экономику больше, чем на оборону. Такого не было семь лет

Фонтанка.Рувчера в 09:37
Московский Комсомолец

В 2021 году расходы на экономику в России превысят траты на оборонный сектор

Московский Комсомолецвчера в 08:00
Forbes

Расходы на экономику в России превысят траты на оборону впервые за семь лет

Forbesвчера в 07:36
URA.Ru

Новости кризиса 20 сентября. Пенсии проиндексируют всем работающим, впервые за 6 лет в России снизились расходы на оборону

URA.Ru00:02
Говорит Москва

СМИ сообщили о планах кабмина сократить расходы на оборону

Говорит Москвавчера в 05:29
РБК

Расходы на экономику в России впервые за 7 лет превысят траты на оборону

РБКвчера в 05:11

В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России

Глава латвийской государственной компании "Латвийская железная дорога" (LDz) Марис Клейнбергс заявил о спаде грузоперевозок в стране из-за того, что Россия перенаправила товаропоток в собственные порты, пишет Sputnik Латвия.
РИА Новости21:09
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