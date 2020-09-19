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Lenta.ru
Lenta.ru

В России экономика впервые за семь лет окажется важнее обороны

В последний раз экономика оказывалась важнее обороны в 2014 году, семь лет назад, пишет РБК. В докризисном плане на 2021 год предлагалось сократить траты по линии Минобороны на 120 миллиардов рублей, но в нынешнем варианте сокращение составит 200 миллиардов.В источнике
С чего всё началось
РБК

Расходы на экономику в России впервые за 7 лет превысят траты на оборону

В 2021 году расходы федерального бюджета по функциональному разделу «Национальная оборона» впервые с 2014 года опустятся ниже расходов по разделу «Национальная экономика», следует из пояснительной записки к проекту бюджета на трехлетку, которая есть в распоряжении РБК.
РБК05:11
Подробнее о событии
Фонтанка.Ру

В 2021 году Россия потратит на экономику больше, чем на оборону. Такого не было семь лет

Фонтанка.Ру09:37
РБК

Расходы на экономику в России впервые за 7 лет превысят траты на оборону

РБК05:11
Forbes

Расходы на экономику в России превысят траты на оборону впервые за семь лет

Forbes07:36
URA.Ru

В России сократят траты на оборону. Впервые за 7 лет расходы на экономику будут выше

URA.Ru06:35
Lenta.ru

В России экономика впервые за семь лет окажется важнее обороны

Lenta.ru06:11
Говорит Москва

СМИ сообщили о планах кабмина сократить расходы на оборону

Говорит Москва05:29
Московский Комсомолец

В 2021 году расходы на экономику в России превысят траты на оборонный сектор

Московский Комсомолец08:00

Фармаколог объяснил стоимость российского препарата от коронавируса

Объявленная накануне стоимость препарата от коронавируса «Арепливир» в 12 320 руб. обусловлена очень высоким спросом и сложившейся эпидемиологической обстановкой, рассказал фармаколог Николай Беспалов в эфире радио «Комсомольская правда».
Ведомости04:30
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МИД Белоруссии оценил участие Тихановской во встрече с главами МИД ЕС

Пресс-секретарь белорусского МИДа Анатолий Глаз заявил, что участие лидера оппозиции Белоруссии Светланы Тихановской во встрече глав МИД ЕС в Брюсселе будет являться неприкрытым вмешательством во внутренние дела страны.
Газета.Ru08:23
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В Минздраве не прогнозируют второй волны коронавируса в России

В сентябре - октябре в России ожидается рост числа заразившихся коронавирусом из-за сезонного фактора, но второй волны не будет, считает главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов.
Российская газета07:22
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Инженеры разработали первый плоский объектив типа «рыбий глаз»

Аппарат сконструирован по типу «металинзы» небольшой толщины, которая имеет работающие совместно микроскопические элементы и с их помощью осуществляет управление светом. фотографы прибегают к помощи линз «рыбий глаз» чтобы зафиксировать в одном кадре панорамные виды.
МедиаПоток06:59

Политолог оценил реакцию ЦИК на возникшие проблемы с базами данных

«Памфилова – чиновник, готовый слушать и слышать критику», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин, комментируя решение главы ЦИК России Эллы Памфиловой провести 23 сентября встречу с политологами и экспертами, которые ранее обратились к ней с открытым письмом о проблемах работы базы данных ЦИК.
Взгляд.рувчера в 07:58
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