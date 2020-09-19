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Lenta.ru
Lenta.ru

В России экономика впервые за семь лет окажется важнее обороны

В последний раз экономика оказывалась важнее обороны в 2014 году, семь лет назад, пишет РБК. В докризисном плане на 2021 год предлагалось сократить траты по линии Минобороны на 120 миллиардов рублей, но в нынешнем варианте сокращение составит 200 миллиардов.В источнике
С чего всё началось
РБК

Расходы на экономику в России впервые за 7 лет превысят траты на оборону

В 2021 году расходы федерального бюджета по функциональному разделу «Национальная оборона» впервые с 2014 года опустятся ниже расходов по разделу «Национальная экономика», следует из пояснительной записки к проекту бюджета на трехлетку, которая есть в распоряжении РБК.
РБК05:11
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Фонтанка.Ру

В 2021 году Россия потратит на экономику больше, чем на оборону. Такого не было семь лет

Фонтанка.Ру09:37
РБК

Расходы на экономику в России впервые за 7 лет превысят траты на оборону

РБК05:11
Forbes

Расходы на экономику в России превысят траты на оборону впервые за семь лет

Forbes07:36
URA.Ru

В России сократят траты на оборону. Впервые за 7 лет расходы на экономику будут выше

URA.Ru06:35
Lenta.ru

В России экономика впервые за семь лет окажется важнее обороны

Lenta.ru06:11
Говорит Москва

СМИ сообщили о планах кабмина сократить расходы на оборону

Говорит Москва05:29
Московский Комсомолец

В 2021 году расходы на экономику в России превысят траты на оборонный сектор

Московский Комсомолец08:00

Боярская призвала помочь вышедшему из комы актеру Леонову-Гладышеву

Актриса Елизавета Боярская рассказала поклонникам, что ее коллега, звезда сериала "Убойная сила" Евгений Леонов-Гладышев нуждается в дорогостоящей реабилитации и попросила их помочь актеру в силу своих возможностей.
Боярская призвала помочь вышедшему из комы актеру Леонову-Гладышеву
iReactorвчера в 08:40
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Центр разработок S7 приступил к созданию легкой ракеты-носителя

Как указывается на сайте центра, в перспективе наработки по многоразовой легкой ракете будут использованы для промышленного изготовления ракеты-носителя среднего класса, запускаемой с космодрома "Морской старт".
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Вокруг ТВ05:20
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