Экономика
Lenta.ruВ России экономика впервые за семь лет окажется важнее обороны
В последний раз экономика оказывалась важнее обороны в 2014 году, семь лет назад, пишет РБК. В докризисном плане на 2021 год предлагалось сократить траты по линии Минобороны на 120 миллиардов рублей, но в нынешнем варианте сокращение составит 200 миллиардов.
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Здоровье
В Минздраве не прогнозируют вторую волну коронавируса в России
Главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Владимир Чуланов ожидает рост числа заразившихся COVID-19 в России в сентябре и октябре из-за сезонного фактора, а также активизации людей, передает ТАСС.
BFM.ru 04:46
Культура
Пенсионер из Кузбасса выиграл «миллион на мечту» на федеральном канале
Газета Кемерова 00:45
Происшествия
СК предъявил обвинение подозреваемому в убийстве девочек в Рыбинске
Следственный комитет предъявил обвинение Виталию Молчанову, подозреваемому в убийстве двух девочек в Рыбинске.
RT на русском 05:37
Общество
Соратники Навального рассказали об изъятой бутылке в томской гостинице
Бутылка минеральной воды, на которой специалисты из Германии якобы нашли следы отравляющего вещества из группы «Новичок», была изъята из гостиничного номера в Томске, где останавливался блогер Алексей Навальный со своей съемочной группой.
Rambler News Service 17 сентября в 04:48
Общество
Навальный сообщил о ходе восстановления после отравления
Оппозиционер Алексей Навальный, проходящий курс лечения в берлинской клинике «Шарите» после отравления, опубликовал пост в Instagram, в котором рассказал о ходе своего восстановления.
РБК 05:28
Игры
Определено слабое место PlayStation 5. Это SSD
Судя по данным, опубликованным независимым аналитиком игровой индустрии, выступающим в Twitter под ником Benji-Sales, у PlayStation 5 есть большая проблема, и она называется SSD.
iXBT.com 04:53
Происшествия
Экс-министр лесного хозяйства края задержан за взятку в 4 млн рублей
Следственный комитет по Красноярскому краю возбудил уголовное дело в отношении бывшего министра лесного хозяйства региона Димитрия Маслодудова.
Городские новости. Красноярск вчера в 04:13
Шоу-бизнес
Анна Седокова в третий раз вышла замуж
37-летняя Седокова вступает в брак в третий раз, у нее трое детей: 15-летняя дочь Алина от футболиста Валентина Белькевича, девятилетняя Моника, которая родилась в браке с предпринимателем Максимом Чернявским, а также трехлетний сын Гектор от бизнесмена Артема Комарова.
Известия вчера в 19:10
Политика
Умерла старейший член Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург
Старейший член Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург умерла в возрасте 87 лет, сообщает Reuters.
Коммерсантъ вчера в 21:22
Игры
Кибергениталии и сетевые демоны — разработчик Cyberpunk 2077 раскрыл новые подробности
Томашкевич добавил, что CD Projekt RED не стала добавлять симуляцию случайных столкновений банд в Cyberpunk 2077 — большая часть таких стычек будет заранее запланирована разработчиками.
CyberSport.ru вчера в 16:56
Политика
Германия предложила создать содружество от Владивостока до Лиссабона
В Германии предложили создать новое добровольное содружество для независимых стран от Владивостока до Лиссабона.
DixiNews 02:59
Шоу-бизнес
Алексей Воробьев тайно женился в Лас-Вегасе на Наталье Зубаревой
Пара провела там медовый месяц, после чего тайно на разных рейсах вернулась в Москву.
Evo-rus.com 04:23
Происшествия
В Челнах арестован подозреваемый в зверском убийстве с помощью собаки
Российская газета 05:08
Шоу-бизнес
Пугачева и Галкин поздравили своих детей-близнецов с 7-летием
Шоумен Максим Галкин показал в Instagram, как начался день рождения его детей-близнецов от певицы Аллы Пугачевой.
Газета.Ru вчера в 10:12
Шоу-бизнес
Дочь Успенской подозревают в наркомании из-за неадекватного поведения
Татьяна Плаксина, дочь звезды российской эстрады Любови Успенской, подозревается в употреблении наркотических средств.
CT news 05:06
Политика
Европарламент не признал результаты выборов в Белоруссии
Европарламент отказался принять результаты выборов в Белоруссии и объявил Лукашенко нелегитимным президентом страны.
VSE42.RU 17 сентября в 07:35
Музыка
Организаторы «Евровидения» дали четыре варианта конкурса в 2021 году
Среди предложенных вариантов проведения «Евровидения-2021» есть варианты с присутствием на концертах зрителей.
RuNews24.ru вчера в 23:51
Общество
Самая пожилая жительница планеты обновила рекорд долголетия в Японии
Самая пожилая жительница планеты Канэ Танака побила предыдущий рекорд продолжительности жизни в Японии — в субботу ей исполнилось 117 лет и 261 день, пишет 19 сентября World Journal.
Известия 02:37
Общество
Из-за желающих выехать мигрантов в районах Башкирии ввели ограничения
Решение принято из-за скопившихся в приграничных районах республики граждан Киргизии, которые не могут пересечь российско-казахстанскую границу из-за ограничений по COVID-19.
Интерфакс 04:51
Кино
СМИ: Генри Кавилл подписал контракт на три фильма в роли Супермена
Как пишет We Got This Covered, студия подписала контракт с Генри Кавиллом на участие еще в трех фильмах в роли Супермена.
Российская газета вчера в 09:30
Гаджеты
Sony представила компактный смартфон Xperia 5 II
Деловое.ТВ 17 сентября в 09:26
Наука
Ученые заявили о разрушительных последствиях коронавируса для мозга
Исследование 125 добровольцев из Британии показали, что у 62% пациентов с коронавирусом повреждена система кровоснабжения головного мозга, у 31% нарушалось психическое состояние, проявлялась спутанность сознания.
Известия вчера в 23:34
Политика
Познер назвал санкции против России «наказанием» за речь Путина
Введение западными странами санкций против России стало наказанием за речь президента Владимира Путина в 2007 году в Мюнхене.
РИА Новости 06:20
Общество
Джонсон сообщил о второй волне коронавируса в Великобритании
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что второй волны эпидемии COVID-19 не избежать.
РБК вчера в 23:39
Политика
Путин заявил о наличии у России уникального оружия
В ряде случаев российское оружие не имеет аналогов в мире, заявил президент на заседании военно-промышленной комиссии накануне Дня оружейника.
Российская газета вчера в 08:23
Армия и оружие
Новейший МРК «Грайворон» впервые вышел в море для ходовых испытаний
После завершения испытаний "Грайворон" станет четвертым на Черном море малым ракетным кораблем, имеющим на вооружении высокоточное оружие - комплекс "Калибр-НК".
Российская газета 05:15
Общество
Forbes назвал богатейших депутатов и чиновников России
Forbes составил рейтинг ста богатейших госслужащих и депутатов России. Список опубликован на сайте издания.
Газета.Ru вчера в 08:37
Политика
Пушков высмеял планы Украины на евроинтеграцию
"Тонкостям в нынешнем Киеве, как говорится, не обучены", - написал в Telegram-канале член Совета Федерации Алексей Пушков.
Российская газета вчера в 20:37
Политика
Парламент Германии отказался голосовать по остановке Nord Stream 2
Берлин, 19 сентября 2020, 04:39 — REGNUM Решение отклонить вопрос о голосовании по поводу остановки проекта «Северный поток — 2» на территории Германии принял бундестаг, сообщается на сайте законодательного органа.
REGNUM вчера в 21:39