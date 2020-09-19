Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ России экономика впервые за семь лет окажется важнее обороны

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В последний раз экономика оказывалась важнее обороны в 2014 году, семь лет назад, пишет РБК. В докризисном плане на 2021 год предлагалось сократить траты по линии Минобороны на 120 миллиардов рублей, но в нынешнем варианте сокращение составит 200 миллиардов.
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В России экономика впервые за семь лет окажется важнее обороны

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СМИ сообщили о планах кабмина сократить расходы на оборону

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Расходы на экономику в России впервые за 7 лет превысят траты на оборону

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