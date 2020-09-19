В последний раз экономика оказывалась важнее обороны в 2014 году, семь лет назад, пишет РБК. В докризисном плане на 2021 год предлагалось сократить траты по линии Минобороны на 120 миллиардов рублей, но в нынешнем варианте сокращение составит 200 миллиардов.

С чего всё началось Расходы на экономику в России впервые за 7 лет превысят траты на оборону Расходы на поддержку экономики, вероятно, обгонят оборонные уже в текущем году, если учитывать, что технически часть антикризисных расходов на помощь экономике проходит через резервный фонд правительства (формально другой бюджетный раздел — «Общегосударственные вопросы»). РБК 05:11