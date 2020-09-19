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Lenta.ru
Lenta.ru

В России экономика впервые за семь лет окажется важнее обороны

В последний раз экономика оказывалась важнее обороны в 2014 году, семь лет назад, пишет РБК. В докризисном плане на 2021 год предлагалось сократить траты по линии Минобороны на 120 миллиардов рублей, но в нынешнем варианте сокращение составит 200 миллиардов.В источнике
С чего всё началось
РБК

Расходы на экономику в России впервые за 7 лет превысят траты на оборону

Расходы на поддержку экономики, вероятно, обгонят оборонные уже в текущем году, если учитывать, что технически часть антикризисных расходов на помощь экономике проходит через резервный фонд правительства (формально другой бюджетный раздел — «Общегосударственные вопросы»).
РБК05:11
Подробнее о событии
URA.Ru

В России сократят траты на оборону. Впервые за 7 лет расходы на экономику будут выше

URA.Ru06:35
Московский Комсомолец

В 2021 году расходы на экономику в России превысят траты на оборонный сектор

Московский Комсомолец08:00
Forbes

Расходы на экономику в России превысят траты на оборону впервые за семь лет

Forbes07:36
Петербургский дневник

Расходы на экономику в России в следующем году превысят траты на оборону

Петербургский дневник08:52
Lenta.ru

В России экономика впервые за семь лет окажется важнее обороны

Lenta.ru06:11
Говорит Москва

СМИ сообщили о планах кабмина сократить расходы на оборону

Говорит Москва05:29
РБК

Расходы на экономику в России впервые за 7 лет превысят траты на оборону

РБК05:11

Новак рассказал, могут ли цены на нефть снова уйти в минус

Фьючерсы на нефть уже больше не уйдут отрицательную область, "ситуация взята под контроль", такое затоваривание хранилищ сейчас невозможно, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 1", фрагмент которого был опубликован в Telegram-канале журналистки телеканала Наили Аскер-заде.
РИА Новостивчера в 10:36
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Вован и Лексус разыграли главу Европарламента от имени Тихановской

РИА Новости Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Александр Столяров) разыграли председателя Европарламента от имени экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской и президента Литвы Гитанаса Науседы.
РЕН ТВ05:10

Путин заявил, что Россия обладает самыми современными видами оружия

Сегодня на онлайн-встрече с ракетостроителем Гербертом Ефремовым президент России Владимир Путин заявил, что впервые в нашей новейшей истории страна обладает самыми современными видами оружия.
Реальное время07:44
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Центр разработок S7 приступил к созданию легкой ракеты-носителя

Как указывается на сайте центра, в перспективе наработки по многоразовой легкой ракете будут использованы для промышленного изготовления ракеты-носителя среднего класса, запускаемой с космодрома "Морской старт".
РИА Новости20:06
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МИД Белоруссии оценил участие Тихановской во встрече с главами МИД ЕС

Пресс-секретарь белорусского МИДа Анатолий Глаз заявил, что участие лидера оппозиции Белоруссии Светланы Тихановской во встрече глав МИД ЕС в Брюсселе будет являться неприкрытым вмешательством во внутренние дела страны.
Газета.Ru08:23
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В Петербурге двое отравившихся хлором детей находятся в реанимации

Санкт-Петербург, 18 сентября 2020, 22:38 — REGNUM Двое из пяти детей, госпитализированных в Петербурге с симптомами ингаляционного отравления парами хлора после посещения бассейна, помещены в отделение реанимации и находятся под наблюдением врачей.
REGNUMвчера в 15:38
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Боярская призвала помочь вышедшему из комы актеру Леонову-Гладышеву

Актриса Елизавета Боярская рассказала поклонникам, что ее коллега, звезда сериала "Убойная сила" Евгений Леонов-Гладышев нуждается в дорогостоящей реабилитации и попросила их помочь актеру в силу своих возможностей.
iReactorвчера в 08:40
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Россия возобновит авиасообщение с Белоруссией с 21 сентября

«По итогам заседания принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 21 сентября с Казахстаном (г. Нур-Султан), Киргизией (г. Бишкек) и Белоруссией (г. Минск), а с 27 сентября — с Южной Кореей (г. Сеул)», — сказано в сообщении.
Известиявчера в 15:18
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