Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ России еще 52 человека заразились коронавирусом

В России за последние сутки еще 52 человека заразились коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению распространения вируса. Общее число случаев заражения в стране достигло 199. 12 случаев заражения зарегистрированы в Москве, еще пять — в Подмосковье.
Читать в источнике
Комментировать50

Подробнее о событии

В России почти 200 человек инфицированы коронавирусом

Эхо Москвы11:00

Число заразившихся коронавирусом в России достигло 199 человек

РБК09:31

В России число зараженных коронавирусом достигло 199

Коммерсантъ08:57

В России за сутки выявили 52 случая коронавируса

Екатеринбург Онлайн08:58

В России за сутки выявили 52 случая коронавируса

НГС08:58

В России еще 52 человека заразились коронавирусом

Lenta.ru08:57

В России выявлены 52 новых случая заболевания коронавирусом

Ведомости09:22
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 12:33, Ашберн
Политика

Путин заявил о несогласии с называющими его царем

Президент России Владимир Путин заявил, что не согласен с теми, кто называет его царем.
РБК 04:09
Общество

Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом

ТАСС 11:24
Энергетика

Федун назвал цену на нефть катастрофической

По подсчетам экспертов ЛУКОЙЛа, за счет низких цен на нефть доходы американского населения вырастут на 6%. А в России же из-за особенностей налоговой системы даже при падении цен на нефть в два раза стоимость бензина не снизится.
РБК 04:30
Происшествия

В Заполярье подтвердили первый случай заражения коронавирусом

Повторные тесты подтвердили коронавирусную инфекцию у гражданина Ирландии, который прилетел в Мурманск на шахматный турнир.
Российская газета 05:53
Общество

В Италии за сутки от коронавируса умерло рекордное количество человек

За последние сутки в Италии от смертельной инфекции умерли 475 человек, а всего с начала эпидемии — 2 978 человек, пишет ТАСС.
7 канал Красноярск вчера в 21:41
Здоровье

В Оренбуржье выявлен первый случай коронавируса

Бузулук, Оренбургская область, 19 марта 2020, 16:28 — REGNUM В Оренбургской области выявлен первый случай коронавируса, сообщает Роспотребнадзор.
REGNUM 09:28
Экономика

Торги на Московской бирже открылись ростом на 2,6%

Индекс Московской биржи вырос на 2,6%, до 2168 пунктов в начале торгов в четверг, 19 марта. Но затем рост сменился резким снижением.
РБК 03:30
Происшествия

В Москве умерла пожилая женщина, у которой нашли коронавирус

РИА Новости 04:27
Общество

Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию

Женщины могут выходить на нее с 55 лет, мужчины - с 60 лет. Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию.
Piter.tv 01:52
Общество

Аршавин захотел платить меньше алиментов

38-летний Аршавин рассчитывает уменьшить сумму алиментов на содержание несовершеннолетних детей.
Lenta.ru вчера в 07:11
Общество

В НИИ гриппа назвали сроки появления вакцины от коронавируса

17 марта на кафедре вирусологии в МГУ «Известиям» рассказали, что в России за три месяца может быть создан прототип дешевой в производстве вакцины от коронавируса.
Известия 10:24
Общество

Иностранцам продлят российские визы из-за коронавируса

Иностранцам продлят российские визы из-за коронавируса независимо от цели пребывания на территории страны.
Lenta.ru 10:45
Политика

В МИД РФ рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму

Официальный представитель ведомства Мария Захарова уточнила, что Киев намерен совершить прорыв на территорию полуострова 3 мая, который получит название "Марш на Крым".
Газета.Ru 10:59
Политика

Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского

Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Вести.Ru 09:14
Футбол

Экс-игрок молодежной сборной Англии скончался в возрасте 35 лет

Бывший футболист "Кардифф Сити" и бирмингемской "Астон Виллы" Питер Уиттингем скончался в возрасте 35 лет, сообщает Daily Mail.
Газета.Ru 11:45
Игры

Valve объяснила задержку с новой игрой серии Half-Life

Гейб Ньюэлл рассказал, что основанная им компания не специально так долго готовила выход новой части игры Half-Life, пытаясь что-то там улучшить или избавиться от ошибок.
Faktom 11:38
Общество

Во всех регионах России ввели режим повышенной готовности из-за вируса

Власти всех 85 регионов России приняли решение о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие документы.
РБК 10:33
Энергетика

Китай намерен отказаться от российской нефти

Государственная нефтехимическая компания Китая Sinochem намерена отказаться от закупок у "Роснефти" в связи с санкциями США.
Агентство Телеграф 04:51
Общество

Издание Daily Express опубликовало предсказания Ванги на 2020 год

Авторы Daily Express обратились за комментарием к британскому экстрасенсу и медиуму Крейгу Гамильтону-Паркеру насчет наследия Ванги и ее прогнозов на 2020 год.
ПолитРоссия 17 марта в 05:19
Общество

Четверых заразившихся коронавирусом россиян выписали из больницы

Еще четверых пациентов, у которых был подтвержден коронавирус, выписали из московской инфекционной больницы.
Lenta.ru 12:24
Космос

ИТ во время пандемии. Как директор по информационным технологиям должен изменить работу своей компании

Средняя готовность, высокая обеспокоенность В ходе опроса, проведенного на вебинаре Gartner по непрерывности бизнеса, прошедшего в начале марта, только 12% респондентов (из 1,5 тыс. участников мероприятия) выразили уверенность, что их компании хорошо подготовлены к эпидемии.
CNews 08:39
Энергетика

США намекнули Саудовской Аравии на проблемы из-за обвала нефти

Авторы просят пересмотреть решение о резком увеличении добычи и снижении цен и намекают, что обвал на нефтяном рынке ставит под угрозу многолетнее стратегическое партнерство двух стран.
Новые Ведомости 07:31
Энергетика

Цены на нефть продолжают расти после обвала

Мировые цены на нефть продолжают подниматься, ускорив темпы роста. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Вестник Кавказа 11:58
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не принимать ибупрофен при лечении от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала пить парацетамол для лечения от коронавируса, заявил ее пресс-секретарь Кристиан Линдмайер.
РИА Новости 17 марта в 06:52
Общество

Пациента с подозрением на коронавирус выявили на Ставрополье

В Ставропольском крае зафиксирован первый случай подозрения на коронавирус.
Своё ТВ 11:06
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин прокомментировал шутку юмориста Максима Галкина о должности главы российского государства.
Lenta.ru 10:17
Культура

«Яндекс» покажет сериал о победе Ельцина на выборах 1996 года

Видеосервис "Кинопоиск HD", принадлежащий "Яндексу", покажет сериал "Сердечный приступ", снятый по одноименной книге журналиста Михаила Зыгаря, пишут "Ведомости".
Ruposters.ru 10:21
Экономика

Силуанов предупредил о дефиците бюджета в этом году

Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что многие сектора российской экономики сжимаются из-за падения цен на нефть, передает РИА Новости.
Москва 24 вчера в 06:24
Кино

Disney перенесла премьеру «Черной вдовы» из-за коронавируса

Народные новости вчера в 03:03
Единоборства

UFC объявил о переносе боя Нурмагомедова и Фергюсона из Нью-Йорка

Турнир UFC, в рамках которого должен был состояться бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном, перенесут из Нью-Йорка.
Shraibikus News 10:16
ещё по теме
Главное