Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ России еще 52 человека заразились коронавирусом

В России за последние сутки еще 52 человека заразились коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению распространения вируса. Общее число случаев заражения в стране достигло 199. 12 случаев заражения зарегистрированы в Москве, еще пять — в Подмосковье.
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с чего всё началось

В России умерла первая пациентка с коронавирусом

Тактика ведения согласовывалась с главными внештатными специалистами Департамента здравоохранения.
74.ru04:21

Подробнее о событии

В России почти 200 человек инфицированы коронавирусом

Эхо Москвы11:00

В России выявлены 52 новых случая заболевания коронавирусом

Ведомости09:22

В России еще 52 человека заразились коронавирусом

Lenta.ru08:57

В России за сутки выявили 52 случая коронавируса

НГС08:58

В России за сутки выявили 52 случая коронавируса

Екатеринбург Онлайн08:58

Число заразившихся коронавирусом в России достигло 199 человек

РБК09:01

В России число зараженных коронавирусом достигло 199

Коммерсантъ08:57
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Энергетика

Федун о падении цен на нефть: три кризиса пережили и четвертый переживем

В разговоре с РБК Федун назвал цену на нефть катастрофической.
Газета.Ru 13:18
Общество

Италия обошла Китай по числу жертв коронавируса

Число жертв коронавируса в Италии за сутки выросло на 427 до 3405, за это время новыми зараженными стали почти 4,5 тысячи человек, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
РИА Новости 13:35
Энергетика

Китай намерен отказаться от российской нефти

Государственная нефтехимическая компания Китая Sinochem намерена отказаться от закупок у "Роснефти" в связи с санкциями США.
Агентство Телеграф 04:51
Экономика

Греф рассказал о долларе по 100 рублей и нефти за 20 долларов

После развала сделки ОПЕК+, который случился 6 марта, цены на нефть резко снизились — до 30 долларов за баррель, чего не было с 2016 года.
Lenta.ru 17 марта в 13:56
Общество

В НИИ гриппа назвали сроки появления вакцины от коронавируса

17 марта на кафедре вирусологии в МГУ «Известиям» рассказали, что в России за три месяца может быть создан прототип дешевой в производстве вакцины от коронавируса.
Известия 10:24
Общество

Раскрыта личность умершей россиянки с коронавирусом

Личность женщины раскрыла газета «Московский комсомолец».
Lenta.ru 05:33
Происшествия

На актера из сериала «Кадетство» завели уголовное дело

Против актера из сериала "Кадетство" Кирилла Емельянова возбудили уголовное дело после конфликта с полицейскими и врачами, сообщили РИА Новости в пресс-службе адвокатского бюро "Бишенов и партнеры".
РИА Новости 10:02
Технологии

Хакеры рассказали о разработке программы для кибератак по заказу ФСБ

Как пишет «Би-би-си» со ссылкой на хакеров, ФСБ заказала кибероружие, которое действует через устройства интернета вещей.
Astera 11:52
Общество

Издание Daily Express опубликовало предсказания Ванги на 2020 год

Авторы Daily Express обратились за комментарием к британскому экстрасенсу и медиуму Крейгу Гамильтону-Паркеру насчет наследия Ванги и ее прогнозов на 2020 год.
ПолитРоссия 17 марта в 05:19
Шоу-бизнес

В новом образе Лариса Долина стала выглядеть на тридцать пять лет

Лариса Долина пришла на передачу к Ивану Урганту в новом, потрясающем образе. Об этом рассказал сайт www.starhit.ru.
Татарстан Сегодня 06:02
Здоровье

Названа общая черта жертв коронавируса

В Италии на 18 марта жертвами коронавируса, распространяющегося воздушно-капельным путём, стали более 2970 человек, а общее число выздоровевших пациентов превысило 4000, сообщал NEWS.ru.
News.ru 09:04
Гаджеты

Представили недорогой смартфон Samsung Galaxy A41 с тройной камерой

Компания Samsung провела презентацию нового недорого смартфона Galaxy A41, основанном на процессоре MediaTek Helio P65.
Газета DAILY 12:44
Кино

Сэм и Дин встречают Сэма и Дина в новом промо «Сверхъестественного»

Судя по ролику, знаменательная встреча произойдет в бункере, а «новые» персонажи окажутся гостями из другого мира.
Popcornnews.ru 17 марта в 04:00
Общество

Первый российский город ввел режим ЧС

Власти Абакана ввели в городе режим чрезвычайной ситуации.
Городовой 07:38
Космос

Документы о первом выходе человека в открытый космос рассекречены

Live24 вчера в 09:55
Общество

Собянин подписал указ о временном закрытии колледжей с 21 марта

16 марта мэр Москвы в связи с распространением коронавируса нового типа подписал указ о введении ряда новых мер для защиты населения, в числе которых временный переход школ на дистанционное обучение и запрет на проведение массовых мероприятий с участием более 50 человек.
ТАСС 12:44
Общество

Из-за коронавируса в Венеции очистилась вода в каналах

Повестка дня вчера в 08:24
Музыка

Российские синхронистки поддержали группу Little Big

РИА Новости 03:16
Политика

В МИД РФ рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму

Официальный представитель ведомства Мария Захарова уточнила, что Киев намерен совершить прорыв на территорию полуострова 3 мая, который получит название "Марш на Крым".
Газета.Ru 10:59
Экономика

Рубль стал второй по волатильности валютой мира

Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.
РБК вчера в 17:00
Финансы

Банк России начинает продажу валюты из ФНБ

Москва, 19 марта 2020, 13:12 — REGNUM С сегодняшнего дня, 19 марта, Банк России начнёт продавать иностранную валюту на внутреннем рынке из Фонда национального благосостояния (ФНБ).
REGNUM 06:12
Политика

Лукашенко рассказал анекдот про коронавирус и Жириновского

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания о ситуации в стране с коронавирусом рассказал анекдот о лидере партии ЛДПР Владимире Жириновском, сообщает в четверг, 19 марта, Белта.
Известия 07:37
Единоборства

Бой UFC Нурмагомедова и Фергюсона перенесен

МонаВиста 13:40
Политика

Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию с коронавирусом

Российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 11:17
Экономика

До 25 миллионов человек могут лишиться работы из-за коронавируса

Порядка 25 миллионов человек по всему миру могут лишиться работы из-за пандемии коронавируса.
Российская газета вчера в 10:46
Энергетика

Цена на нефть Brent выросла на 6%

Цена нефти марки Brent выросла чуть более чем на 6%, до $26,42 за баррель. Нефть WTI торговалась на уровне $23,4 (+12,3%).
Коммерсантъ вчера в 20:20
Здоровье

Главврач из Коммунарки рассказал о «ходячем биологическом оружии»

Главврач лечебного учреждения Денис Проценко в интервью Би-би-си рассказал, сколько в столице инфицированных и почему город необходимо закрыть на карантин.
Московский Комсомолец 06:12
Футбол

Аджоев допустил, что РПЛ могут не возобновить 10 апреля

На прошлой неделе руководство Премьер-лиги объявило, что соревнования будут приостановлены до 10 апреля.
ProstoProSport 08:35
Авто

Новый документ на автомобили появится в РФ

Как стало известно EVO-RUS.COM, в Российской Федерации должен появиться новый автомобильный документ.
Evo-rus.com 17 марта в 07:13
Политика

Эрдоган объявил о наступлении новой эпохи из-за коронавируса

Запад не готов к пандемии коронавируса, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Газета.Ru 06:47
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