с чего всё началось

В России за последние сутки еще 52 человека заразились коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению распространения вируса. Общее число случаев заражения в стране достигло 199. 12 случаев заражения зарегистрированы в Москве, еще пять — в Подмосковье.

В России еще 52 человека заразились коронавирусом

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Энергетика Китай намерен отказаться от российской нефти Государственная нефтехимическая компания Китая Sinochem намерена отказаться от закупок у "Роснефти" в связи с санкциями США.

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Происшествия На актера из сериала «Кадетство» завели уголовное дело Против актера из сериала "Кадетство" Кирилла Емельянова возбудили уголовное дело после конфликта с полицейскими и врачами, сообщили РИА Новости в пресс-службе адвокатского бюро "Бишенов и партнеры".

Общество Издание Daily Express опубликовало предсказания Ванги на 2020 год Авторы Daily Express обратились за комментарием к британскому экстрасенсу и медиуму Крейгу Гамильтону-Паркеру насчет наследия Ванги и ее прогнозов на 2020 год.

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Финансы Банк России начинает продажу валюты из ФНБ Москва, 19 марта 2020, 13:12 — REGNUM С сегодняшнего дня, 19 марта, Банк России начнёт продавать иностранную валюту на внутреннем рынке из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Политика Лукашенко рассказал анекдот про коронавирус и Жириновского Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания о ситуации в стране с коронавирусом рассказал анекдот о лидере партии ЛДПР Владимире Жириновском, сообщает в четверг, 19 марта, Белта.

Политика Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию с коронавирусом Российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.