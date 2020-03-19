Коронавирус
Lenta.ruВ России еще 52 человека заразились коронавирусом
В России за последние сутки еще 52 человека заразились коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению распространения вируса. Общее число случаев заражения в стране достигло 199. 12 случаев заражения зарегистрированы в Москве, еще пять — в Подмосковье.
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с чего всё началось
Тактика ведения согласовывалась с главными внештатными специалистами Департамента здравоохранения.74.ru04:21
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Энергетика
Федун о падении цен на нефть: три кризиса пережили и четвертый переживем
В разговоре с РБК Федун назвал цену на нефть катастрофической.
Общество
Италия обошла Китай по числу жертв коронавируса
Число жертв коронавируса в Италии за сутки выросло на 427 до 3405, за это время новыми зараженными стали почти 4,5 тысячи человек, заявил глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.
Энергетика
Китай намерен отказаться от российской нефти
Государственная нефтехимическая компания Китая Sinochem намерена отказаться от закупок у "Роснефти" в связи с санкциями США.
Экономика
Греф рассказал о долларе по 100 рублей и нефти за 20 долларов
После развала сделки ОПЕК+, который случился 6 марта, цены на нефть резко снизились — до 30 долларов за баррель, чего не было с 2016 года.
Общество
В НИИ гриппа назвали сроки появления вакцины от коронавируса
17 марта на кафедре вирусологии в МГУ «Известиям» рассказали, что в России за три месяца может быть создан прототип дешевой в производстве вакцины от коронавируса.
Общество
Раскрыта личность умершей россиянки с коронавирусом
Личность женщины раскрыла газета «Московский комсомолец».
Происшествия
На актера из сериала «Кадетство» завели уголовное дело
Против актера из сериала "Кадетство" Кирилла Емельянова возбудили уголовное дело после конфликта с полицейскими и врачами, сообщили РИА Новости в пресс-службе адвокатского бюро "Бишенов и партнеры".
Технологии
Хакеры рассказали о разработке программы для кибератак по заказу ФСБ
Как пишет «Би-би-си» со ссылкой на хакеров, ФСБ заказала кибероружие, которое действует через устройства интернета вещей.
Общество
Издание Daily Express опубликовало предсказания Ванги на 2020 год
Авторы Daily Express обратились за комментарием к британскому экстрасенсу и медиуму Крейгу Гамильтону-Паркеру насчет наследия Ванги и ее прогнозов на 2020 год.
Шоу-бизнес
В новом образе Лариса Долина стала выглядеть на тридцать пять лет
Лариса Долина пришла на передачу к Ивану Урганту в новом, потрясающем образе. Об этом рассказал сайт www.starhit.ru.
Здоровье
Названа общая черта жертв коронавируса
В Италии на 18 марта жертвами коронавируса, распространяющегося воздушно-капельным путём, стали более 2970 человек, а общее число выздоровевших пациентов превысило 4000, сообщал NEWS.ru.
Гаджеты
Представили недорогой смартфон Samsung Galaxy A41 с тройной камерой
Компания Samsung провела презентацию нового недорого смартфона Galaxy A41, основанном на процессоре MediaTek Helio P65.
Кино
Сэм и Дин встречают Сэма и Дина в новом промо «Сверхъестественного»
Судя по ролику, знаменательная встреча произойдет в бункере, а «новые» персонажи окажутся гостями из другого мира.
Общество
Первый российский город ввел режим ЧС
Власти Абакана ввели в городе режим чрезвычайной ситуации.
Космос
Документы о первом выходе человека в открытый космос рассекречены
Общество
Собянин подписал указ о временном закрытии колледжей с 21 марта
16 марта мэр Москвы в связи с распространением коронавируса нового типа подписал указ о введении ряда новых мер для защиты населения, в числе которых временный переход школ на дистанционное обучение и запрет на проведение массовых мероприятий с участием более 50 человек.
Общество
Из-за коронавируса в Венеции очистилась вода в каналах
Музыка
Российские синхронистки поддержали группу Little Big
Политика
В МИД РФ рассказали о подготовке Украиной провокации в Крыму
Официальный представитель ведомства Мария Захарова уточнила, что Киев намерен совершить прорыв на территорию полуострова 3 мая, который получит название "Марш на Крым".
Экономика
Рубль стал второй по волатильности валютой мира
Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.
Финансы
Банк России начинает продажу валюты из ФНБ
Москва, 19 марта 2020, 13:12 — REGNUM С сегодняшнего дня, 19 марта, Банк России начнёт продавать иностранную валюту на внутреннем рынке из Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Политика
Лукашенко рассказал анекдот про коронавирус и Жириновского
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания о ситуации в стране с коронавирусом рассказал анекдот о лидере партии ЛДПР Владимире Жириновском, сообщает в четверг, 19 марта, Белта.
Единоборства
Бой UFC Нурмагомедова и Фергюсона перенесен
Политика
Путин и Си Цзиньпин обсудили ситуацию с коронавирусом
Российский лидер Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Экономика
До 25 миллионов человек могут лишиться работы из-за коронавируса
Порядка 25 миллионов человек по всему миру могут лишиться работы из-за пандемии коронавируса.
Энергетика
Цена на нефть Brent выросла на 6%
Цена нефти марки Brent выросла чуть более чем на 6%, до $26,42 за баррель. Нефть WTI торговалась на уровне $23,4 (+12,3%).
Здоровье
Главврач из Коммунарки рассказал о «ходячем биологическом оружии»
Главврач лечебного учреждения Денис Проценко в интервью Би-би-си рассказал, сколько в столице инфицированных и почему город необходимо закрыть на карантин.
Футбол
Аджоев допустил, что РПЛ могут не возобновить 10 апреля
На прошлой неделе руководство Премьер-лиги объявило, что соревнования будут приостановлены до 10 апреля.
Авто
Новый документ на автомобили появится в РФ
Как стало известно EVO-RUS.COM, в Российской Федерации должен появиться новый автомобильный документ.
Политика
Эрдоган объявил о наступлении новой эпохи из-за коронавируса
Запад не готов к пандемии коронавируса, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.