с чего всё началось

В России за последние сутки еще 52 человека заразились коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению распространения вируса. Общее число случаев заражения в стране достигло 199. 12 случаев заражения зарегистрированы в Москве, еще пять — в Подмосковье.

В России еще 52 человека заразились коронавирусом

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