Коронавирус
Lenta.ruВ России еще 52 человека заразились коронавирусом
В России за последние сутки еще 52 человека заразились коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению распространения вируса. Общее число случаев заражения в стране достигло 199. 12 случаев заражения зарегистрированы в Москве, еще пять — в Подмосковье.
Читать в источнике
Оценить50
с чего всё началось
Тактика ведения согласовывалась с главными внештатными специалистами Департамента здравоохранения.74.ru04:21
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 20:24, Ашберн
Экономика
Кабмин ввёл отсрочку по уплате страховых взносов для малого бизнеса
Как заявил на заседании кабмина председатель правительства Михаил Мишустин, вводится отсрочка по уплате страховых взносов.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Наука
Россия начала испытания вакцины от коронавируса
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» разработал прототипы вакцин от коронавируса и приступил к испытаниям на лабораторных животных.
Экономика
Рубль стал второй по волатильности валютой мира
Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.
Общество
WSJ: США могут ввести санкции против России из-за цен на нефть
Соединённые Штаты изучают возможность введения новых санкций в отношении России в качестве одного из рычагов воздействия на рынок нефти с целью стабилизации цен.
Авто
Самый мощный BMW 7-Series станет электрическим
По предварительным данным следующее поколение BMW 7-Series в топовом исполнении получит аккумулятор емкостью до 120 кВт*ч, который способен обеспечить запас хода около 700 км. Производитель планирует выпускать и более доступную версию с АКБ на 80 кВт*ч. Тестовые прототипы электрической «семерки» в кузове текущей модели уже неоднократно попадались фотошпионам на дорогах общего пользования.
Здоровье
Ученые описали пищеварительные симптомы нового коронавируса
С 18 января по 28 февраля ученые проанализировали симптомы 204 пациентов с COVID-19 и выяснили, что почти половина из них жаловались прежде всего на пищеварительные расстройства: диарею или анорексию (полное отсутствие аппетита).
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова поздравила дочь Тимати мимишным фото
Сегодня дочери Тимати исполнилось шесть лет. В честь этого события родные маленькой Алисы устроили дома небольшой праздник.
Общество
В 80 регионах России введен режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса ввели в 80 из 85 регионов России, сообщает в четверг, 19 марта, ТАСС.
Политика
Киевский журналист признал, что Крым навсегда потерян для Украины
Переехавший из Крыма в Киев журналист немецкой радиостанции Mitteldeutscher Rundfunk Денис Трубецкой признал, что полуостров окончательно потерян для Украины.
Здоровье
Врач рассказал о главной ошибке умершей пациентки с COVID-19
В связи с пандемией COVID-19 в Москве вводят ограничительные меры: школьники с понедельника будут учиться дистанционно, а многие взрослые переведены на удаленную работу.
Происшествия
В Лондоне началось мародерство из-за коронавируса
В Лондоне злоумышленники стали чаще нападать на супермаркеты на фоне пандемии коронавируса, сообщила 19 марта Daily Mail.
Общество
В НИИ гриппа назвали возможные сроки создания вакцины от коронавируса
Ранее сообщалось, что российские ученые получили полный геном коронавируса.
Футбол
Чернов: «Люди просто сошли с ума. Они реально думают, что туалетная бумага их спасет?»
Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов рассказал, как тренируется в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции.
Общество
Организаторы перенесли Каннский кинофестиваль из-за коронавируса
Каннский кинофестиваль должен был пройти с 12 по 23 мая.
Финансы
Доллар и евро подешевели на фоне роста цены на нефть на 15%
Цена нефти марки Brent прибавила более 15% и поднялась до 28,62 доллара за баррель.
Происшествия
В Москве задержали более 10 протестующих против строительства хорды
В Москве полиция начала задерживать участников акции против строительства Юго-Восточной хорды.
Общество
Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса
Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса.
Экономика
Российские ритейлеры временно отменили штрафы за недопоставку товаров
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), в которую входят все крупнейшие розничные сети в стране, объявила о временной отмене штрафных санкций за недопоставку товаров, сообщили в АКОРТ.
Экономика
Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса
Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Технологии
Сбербанк тестирует технологию приёма безналичной оплаты смартфоном
Приложение Tap on Phone, позволяющее использовать смартфон как терминал для приёма безналичной оплаты, тестируется Сбербанком.
Общество
Из Черногории вывезли более 550 российских туристов
Россия эвакуировала из Черногории двумя рейсами «Победы» и одним рейсом S7 более 550 туристов, сообщили в посольстве России.
Энергетика
Российская нефть подешевела до 19 долларов
Цена поставляемой в Северо-Западную Европу российской нефти Urals снизилась до 18,64 доллара за баррель, сообщило ценовое агентство Argus Media.
Путешествия
Россиян не пустят в Таиланд без справки об отсутствии коронавируса
Власти Таиланда обязали авиакомпании проверять у пассажиров из всех стран медицинские справки об отсутствии коронавируса.
Наука
Математики описали движение частиц в динамической среде
Математики из Лондонского университета королевы Марии, Цукубского университета, Федеральной политехнической школы Лозанны и Имперского колледжа Лондона представили новую теорию для объяснения наблюдаемых движений частиц в динамических средах — жидкости и биологических системах.
Шоу-бизнес
В новом образе Лариса Долина стала выглядеть на тридцать пять лет
Лариса Долина пришла на передачу к Ивану Урганту в новом, потрясающем образе. Об этом рассказал сайт www.starhit.ru.
Футбол
Семак высказался о переносе Евро-2020
Наставник санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак считает, что УЕФА поступил правильно, перенеся сроки проведения чемпионата Европы по футболу с 2020 на 2021 год.