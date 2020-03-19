Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ России еще 52 человека заразились коронавирусом

В России за последние сутки еще 52 человека заразились коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению распространения вируса. Общее число случаев заражения в стране достигло 199. 12 случаев заражения зарегистрированы в Москве, еще пять — в Подмосковье.
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с чего всё началось

В России умерла первая пациентка с коронавирусом

Тактика ведения согласовывалась с главными внештатными специалистами Департамента здравоохранения.
74.ru04:21

Подробнее о событии

В России почти 200 человек инфицированы коронавирусом

Эхо Москвы11:20

Число заразившихся коронавирусом в России достигло 199 человек

РБК09:31

Число заболевших коронавирусом в России выросло до 199 человек

Новая газета09:16

В России за сутки выявили 52 случая коронавируса

Екатеринбург Онлайн08:58

В России за сутки выявили 52 случая коронавируса

НГС08:58

В России еще 52 человека заразились коронавирусом

Lenta.ru08:57

В России число зараженных коронавирусом достигло 199

Коммерсантъ08:57
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Происшествия

В Москве пациентка с коронавирусом умерла из-за отрыва тромба

Газета.Ru 14:05
Происшествия

Актера Кирилла Емельянова задержали за избиение врача в Москве

ТАСС вчера в 17:03
Экономика

Кабмин ввёл отсрочку по уплате страховых взносов для малого бизнеса

Как заявил на заседании кабмина председатель правительства Михаил Мишустин, вводится отсрочка по уплате страховых взносов.
RT на русском 08:28
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru 16:07
Наука

Россия начала испытания вакцины от коронавируса

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» разработал прототипы вакцин от коронавируса и приступил к испытаниям на лабораторных животных.
Известия 20:10
Экономика

Рубль стал второй по волатильности валютой мира

Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.
РБК вчера в 17:00
Общество

WSJ: США могут ввести санкции против России из-за цен на нефть

Соединённые Штаты изучают возможность введения новых санкций в отношении России в качестве одного из рычагов воздействия на рынок нефти с целью стабилизации цен.
RT на русском 16:14
Авто

Самый мощный BMW 7-Series станет электрическим

По предварительным данным следующее поколение BMW 7-Series в топовом исполнении получит аккумулятор емкостью до 120 кВт*ч, который способен обеспечить запас хода около 700 км. Производитель планирует выпускать и более доступную версию с АКБ на 80 кВт*ч. Тестовые прототипы электрической «семерки» в кузове текущей модели уже неоднократно попадались фотошпионам на дорогах общего пользования.
Тарантас Ньюс 00:29
Здоровье

Ученые описали пищеварительные симптомы нового коронавируса

С 18 января по 28 февраля ученые проанализировали симптомы 204 пациентов с COVID-19 и выяснили, что почти половина из них жаловались прежде всего на пищеварительные расстройства: диарею или анорексию (полное отсутствие аппетита).
РИА Новости 06:42
Хоккей

Российский хоккеист стал первым зараженным коронавирусом в НХЛ

РЕН ТВ 19:13
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова поздравила дочь Тимати мимишным фото

Сегодня дочери Тимати исполнилось шесть лет. В честь этого события родные маленькой Алисы устроили дома небольшой праздник.
StarHit.ru 16:00
Общество

В 80 регионах России введен режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса ввели в 80 из 85 регионов России, сообщает в четверг, 19 марта, ТАСС.
Известия 06:55
Политика

Киевский журналист признал, что Крым навсегда потерян для Украины

Переехавший из Крыма в Киев журналист немецкой радиостанции Mitteldeutscher Rundfunk Денис Трубецкой признал, что полуостров окончательно потерян для Украины.
ФАН 17:28
Здоровье

Врач рассказал о главной ошибке умершей пациентки с COVID-19

В связи с пандемией COVID-19 в Москве вводят ограничительные меры: школьники с понедельника будут учиться дистанционно, а многие взрослые переведены на удаленную работу.
РИА Новости 13:30
Происшествия

В Лондоне началось мародерство из-за коронавируса

В Лондоне злоумышленники стали чаще нападать на супермаркеты на фоне пандемии коронавируса, сообщила 19 марта Daily Mail.
Известия 19:45
Общество

В НИИ гриппа назвали возможные сроки создания вакцины от коронавируса

Ранее сообщалось, что российские ученые получили полный геном коронавируса.
Московский Комсомолец 10:04
Футбол

Чернов: «Люди просто сошли с ума. Они реально думают, что туалетная бумага их спасет?»

Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов рассказал, как тренируется в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции.
Sport24.ru 08:56
Общество

Организаторы перенесли Каннский кинофестиваль из-за коронавируса

Каннский кинофестиваль должен был пройти с 12 по 23 мая.
Говорит Москва 15:40
Финансы

Доллар и евро подешевели на фоне роста цены на нефть на 15%

Цена нефти марки Brent прибавила более 15% и поднялась до 28,62 доллара за баррель.
МИР 24 13:57
Происшествия

В Москве задержали более 10 протестующих против строительства хорды

В Москве полиция начала задерживать участников акции против строительства Юго-Восточной хорды.
РБК 16:00
Общество

Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса

Российские суды приостановят рассмотрение дел из-за коронавируса.
Lenta.ru вчера в 11:40
Экономика

Российские ритейлеры временно отменили штрафы за недопоставку товаров

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), в которую входят все крупнейшие розничные сети в стране, объявила о временной отмене штрафных санкций за недопоставку товаров, сообщили в АКОРТ.
Ведомости 15:21
Экономика

Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса

Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Газета.Ru вчера в 23:21
Технологии

Сбербанк тестирует технологию приёма безналичной оплаты смартфоном

Приложение Tap on Phone, позволяющее использовать смартфон как терминал для приёма безналичной оплаты, тестируется Сбербанком.
News.ru 07:42
Общество

Из Черногории вывезли более 550 российских туристов

Россия эвакуировала из Черногории двумя рейсами «Победы» и одним рейсом S7 более 550 туристов, сообщили в посольстве России.
Коммерсантъ 18:56
Энергетика

Российская нефть подешевела до 19 долларов

Цена поставляемой в Северо-Западную Европу российской нефти Urals снизилась до 18,64 доллара за баррель, сообщило ценовое агентство Argus Media.
РИА Новости 08:45
Путешествия

Россиян не пустят в Таиланд без справки об отсутствии коронавируса

Власти Таиланда обязали авиакомпании проверять у пассажиров из всех стран медицинские справки об отсутствии коронавируса.
News.ru 13:53
Наука

Математики описали движение частиц в динамической среде

Математики из Лондонского университета королевы Марии, Цукубского университета, Федеральной политехнической школы Лозанны и Имперского колледжа Лондона представили новую теорию для объяснения наблюдаемых движений частиц в динамических средах — жидкости и биологических системах.
Индикатор 08:38
Шоу-бизнес

В новом образе Лариса Долина стала выглядеть на тридцать пять лет

Лариса Долина пришла на передачу к Ивану Урганту в новом, потрясающем образе. Об этом рассказал сайт www.starhit.ru.
Татарстан Сегодня 06:02
Футбол

Семак высказался о переносе Евро-2020

Наставник санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак считает, что УЕФА поступил правильно, перенеся сроки проведения чемпионата Европы по футболу с 2020 на 2021 год.
ProstoProSport 14:10
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