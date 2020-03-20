По состоянию на утро 20 марта в России от коронавирусной инфекции выздоровели еще четыре пациента, теперь число излечившихся достигло отметки в девять человек. «Девять человек выздоровело», – гласит сообщение на официальном портале стопкоронавирус.рф.

В России еще четыре человека излечились от коронавируса

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