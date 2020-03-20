Коронавирус
Петербургский дневникВ России еще четыре человека излечились от коронавируса
По состоянию на утро 20 марта в России от коронавирусной инфекции выздоровели еще четыре пациента, теперь число излечившихся достигло отметки в девять человек. «Девять человек выздоровело», – гласит сообщение на официальном портале стопкоронавирус.рф.
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Происшествия
Актера Кирилла Емельянова задержали за избиение врача в Москве
Экономика
ЦБ объявил меры поддержки для заразившихся коронавирусом заемщиков
ЦБ рекомендует банкам микрофинансовым организациям и кредитным потребительским кооперативам реструктурировать задолженности, не назначать пени и штрафы по кредитам и до 30 сентября в случае неплатежей по кредиту не обращать взыскание на недвижимое имущество, если у заемщиков выявлен и официально подтвержден коронавирус.
Армия и оружие
Lockheed Martin показала уничтожение «Тополь-М» и С-400
По данным Defence Blog, на анимации показано уничтожение ракетного комплекса стратегического назначения подвижного базирования РТ-2ПМ2 «Тополь-М» и прикрывающего его зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф».
Общество
«20 вопросов Владимиру Путину» покажут в виде фильма
Москва, 20 марта 2020, 13:08 — REGNUM Проект «20 вопросов Владимиру Путину» больше не будет публиковаться в виде отдельных серий, оставшиеся серии будут показаны в рамках большого итогового фильма.
Киберспорт
Assassin’s Creed Odyssey станет временно бесплатной
Политика
Путин и Асад обсудили ситуацию в сирийском Идлибе
Глава российского государства Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад обсудили ситуацию в сирийской провинции Идлиб.
Политика
Опубликован бюллетень для голосования по поправкам к Конституции
Опубликовано фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции, он состоит из одного вопроса.
Общество
В Якутии подтвердили шесть новых случаев заражения коронавирусом
В Якутии подтвердились шесть новых случаев коронавируса у лиц, контактировавших с первым заболевшим.
Экономика
Рубль стал второй по волатильности валютой мира
Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.
Общество
Коронавирус может привести к ожирению
Внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян считает, что во время самоизоляции на карантин или переводе на удаленную работу россияне начнут меньше двигаться и больше есть, что может привести к проблемам со здоровьем, в том числе лишнему весу и алкоголизму, сообщает ИА DEITA.
Общество
Мишустин сообщил о разработанных в России препаратах от коронавируса
Российские ученые разработали несколько препаратов от коронавируса, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании координационного совета по заболеванию.
Общество
Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию
Женщины могут выходить на нее с 55 лет, мужчины - с 60 лет. Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию.
Технологии
Россияне смогут с помощью смартфона измерять температуру тела
По её данным, термометр, выполненный в виде наклейки, поможет измерять температуру тела человека на расстоянии ориентировочно до 50 метров.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о правилах домашнего карантина
Роспотребнадзор рассказал о правилах домашнего карантина.
Экономика
ЦБ ожидает роста экономики России по итогам года
Годовые темпы роста экономики России, скорее всего, будут положительными, во втором квартале текущего года возможно замедление темпов роста ВВП по сравнению с первым кварталом, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
Общество
Главврач больницы в Коммунарке сделал прогноз по коронавирусу в России
Два основных сценария развития ситуации коронавирусом COVID-19 предположил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме Антона Красовского на RT "Эпидемия".
Футбол
«Накупил продуктов, чтобы долго не выходить из дома». Бистрович — о карантине из-за коронавируса
Хорватский полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович в беседе с корреспондентом Sport24 Павлом Гуревичем рассказал, как проводит время на карантине из-за эпидемии коронавируса.
Финансы
Центробанк объявил официальные курсы доллара и евро к рублю
Банк России установил курс рубля по отношению к американской и европейской валюте на выходные дни. Евро и доллар сильно подешевели.
Общество
Власти Подмосковья рекомендовали приостановить работу ТРЦ
В тексте документа даны рекомендации собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров.
Общество
Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса
Мясников с уверенностью заявляет, что пандемия коронавируса закончится к середине или концу апреля.
Музыка
Потап спел о том, что будет после «Карантина»
Композиция, представленная в сети 20 марта 2020 года, получила название "Карантин".
Здоровье
Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски
Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
Происшествия
Первая пациентка с коронавирусом умерла в России
1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Общество
В США задумались об антироссийских санкциях из-за цен на нефть
Американские власти рассматривают возможность ввести санкции в отношении России для стабилизации ситуации на рынке нефти.
Армия и оружие
Под Калининградом развернут РЛС, способную следить за всей Европой
Под Калининградом развернут второй комплекс РЛС "Контейнер", способный следить за всей Европой.
Единоборства
UFC переносит бой Нурмагомедова и Фергюсона
По заверениям UFC, матч Фергюсона и Нурмагомедова пройдет любой ценой – остается лишь выбрать время и место.