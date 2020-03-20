Коронавирус

Петербургский дневникПетербургский дневникВ России еще четыре человека излечились от коронавируса

По состоянию на утро 20 марта в России от коронавирусной инфекции выздоровели еще четыре пациента, теперь число излечившихся достигло отметки в девять человек. «Девять человек выздоровело», – гласит сообщение на официальном портале стопкоронавирус.рф.
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Власти назвали число выздоровевших от COVID-19 в России

РБК03:48

В России выздоровели девять заразившихся коронавирусом

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Число выздоровевших после коронавируса в России возросло до девяти

RT на русском03:50

В России выздоровели девять заболевших коронавирусом

Вести.Ru04:43

Число выписанных в России пациентов с COVID-19 выросло до девяти

Интерфакс03:45

В России еще четыре человека выздоровели от коронавируса

РИА Новости03:35

Коронавирус в России. Последняя информация в режиме онлайн

Телеканал 360°17 марта в 02:05
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Происшествия

Актера Кирилла Емельянова задержали за избиение врача в Москве

ТАСС 18 марта в 17:03
Экономика

ЦБ объявил меры поддержки для заразившихся коронавирусом заемщиков

ЦБ рекомендует банкам микрофинансовым организациям и кредитным потребительским кооперативам реструктурировать задолженности, не назначать пени и штрафы по кредитам и до 30 сентября в случае неплатежей по кредиту не обращать взыскание на недвижимое имущество, если у заемщиков выявлен и официально подтвержден коронавирус.
Rambler News Service 07:03
Происшествия

В подмосковной квартире нашли ребенка с запиской передать его полиции

РИА Новости 09:49
Армия и оружие

Lockheed Martin показала уничтожение «Тополь-М» и С-400

По данным Defence Blog, на анимации показано уничтожение ракетного комплекса стратегического назначения подвижного базирования РТ-2ПМ2 «Тополь-М» и прикрывающего его зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф».
Lenta.ru 18 марта в 23:45
Общество

«20 вопросов Владимиру Путину» покажут в виде фильма

Москва, 20 марта 2020, 13:08 — REGNUM Проект «20 вопросов Владимиру Путину» больше не будет публиковаться в виде отдельных серий, оставшиеся серии будут показаны в рамках большого итогового фильма.
REGNUM 06:08
Киберспорт

Assassin’s Creed Odyssey станет временно бесплатной

CyberSport.ru 17 марта в 23:13
Политика

Путин и Асад обсудили ситуацию в сирийском Идлибе

Глава российского государства Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад обсудили ситуацию в сирийской провинции Идлиб.
Политика Сегодня 09:43
Политика

Опубликован бюллетень для голосования по поправкам к Конституции

Опубликовано фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции, он состоит из одного вопроса.
Lenta.ru 09:02
Спорт

Ласицкене отказалась от участия в выборах в комиссию спортсменов ВФЛА

News.ru 08:39
Общество

В Москве поменяли памятник маршалу Жукову около Кремля

РБК 06:13
Общество

В Якутии подтвердили шесть новых случаев заражения коронавирусом

В Якутии подтвердились шесть новых случаев коронавируса у лиц, контактировавших с первым заболевшим.
РБК 09:05
Экономика

Рубль стал второй по волатильности валютой мира

Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.
РБК 18 марта в 17:00
Общество

Коронавирус может привести к ожирению

Внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян считает, что во время самоизоляции на карантин или переводе на удаленную работу россияне начнут меньше двигаться и больше есть, что может привести к проблемам со здоровьем, в том числе лишнему весу и алкоголизму, сообщает ИА DEITA.
Deita.ru 01:00
Общество

Мишустин сообщил о разработанных в России препаратах от коронавируса

Российские ученые разработали несколько препаратов от коронавируса, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании координационного совета по заболеванию.
РИА Новости 09:15
Общество

Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию

Женщины могут выходить на нее с 55 лет, мужчины - с 60 лет. Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию.
Piter.tv вчера в 01:52
Происшествия

Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

РИА Новости 04:35
Технологии

Россияне смогут с помощью смартфона измерять температуру тела

По её данным, термометр, выполненный в виде наклейки, поможет измерять температуру тела человека на расстоянии ориентировочно до 50 метров.
Evo-rus.com 02:29
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Роспотребнадзор рассказал о правилах домашнего карантина

Роспотребнадзор рассказал о правилах домашнего карантина.
Piter.tv вчера в 04:22
Экономика

ЦБ ожидает роста экономики России по итогам года

Годовые темпы роста экономики России, скорее всего, будут положительными, во втором квартале текущего года возможно замедление темпов роста ВВП по сравнению с первым кварталом, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
Rambler News Service 08:32
Общество

Главврач больницы в Коммунарке сделал прогноз по коронавирусу в России

Два основных сценария развития ситуации коронавирусом COVID-19 предположил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме Антона Красовского на RT "Эпидемия".
Вести.Ru 09:27
Футбол

«Накупил продуктов, чтобы долго не выходить из дома». Бистрович — о карантине из-за коронавируса

Хорватский полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович в беседе с корреспондентом Sport24 Павлом Гуревичем рассказал, как проводит время на карантине из-за эпидемии коронавируса.
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Финансы

Центробанк объявил официальные курсы доллара и евро к рублю

Банк России установил курс рубля по отношению к американской и европейской валюте на выходные дни. Евро и доллар сильно подешевели.
Пенза-взгляд 07:47
Общество

Власти Подмосковья рекомендовали приостановить работу ТРЦ

В тексте документа даны рекомендации собственникам торговых центров, торговых комплексов, многофункциональных торгово-развлекательных центров, аутлет-центров.
Molnet.ru 04:30
Общество

Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса

Мясников с уверенностью заявляет, что пандемия коронавируса закончится к середине или концу апреля.
Обзор газет 09:36
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Потап спел о том, что будет после «Карантина»

Композиция, представленная в сети 20 марта 2020 года, получила название "Карантин".
ИА InterMedia 06:01
Здоровье

Инфекционист объяснил, что делать при отсутствии медицинской маски

Москва, 19 марта 2020, 07:02 — REGNUM Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
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Происшествия

Первая пациентка с коронавирусом умерла в России

1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Lenta.ru вчера в 04:20
Общество

В США задумались об антироссийских санкциях из-за цен на нефть

Американские власти рассматривают возможность ввести санкции в отношении России для стабилизации ситуации на рынке нефти.
Lenta.ru вчера в 15:21
Армия и оружие

Под Калининградом развернут РЛС, способную следить за всей Европой

Под Калининградом развернут второй комплекс РЛС "Контейнер", способный следить за всей Европой.
Piter.tv вчера в 01:13
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UFC переносит бой Нурмагомедова и Фергюсона

По заверениям UFC, матч Фергюсона и Нурмагомедова пройдет любой ценой – остается лишь выбрать время и место.
Newia.ru вчера в 15:34
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