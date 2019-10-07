Экономика
RuNews24.ruВ России естественная убыль населения продолжится до 2023 года
В 2023 году естественная убыль еще сохранится. При этом в 2024-м будет отмечаться естественный прирост населения. По прогнозам, численность населения вырастет с 146,8 млн человек в прошлом году до 147,7 миллиона в 2022 году, а к 2024-му может достигнуть 148,7 млн человек.
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с чего всё началось
Естественная убыль населения в России сохранится до 2023 года. Об этом говорится в тексте внесенного правительством в Государственную думу вместе с проектом федерального бюджета прогноза социально-экономического развития РФ на 2020-2022 годы.ТАСС06 октября в 19:07
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В МЭР прогнозируют естественный прирост населения в России не раньше 2024 года
ТАСС06 октября в 19:07
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