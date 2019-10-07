Экономика

RuNews24.ruRuNews24.ruВ России естественная убыль населения продолжится до 2023 года

В 2023 году естественная убыль еще сохранится. При этом в 2024-м будет отмечаться естественный прирост населения. По прогнозам, численность населения вырастет с 146,8 млн человек в прошлом году до 147,7 миллиона в 2022 году, а к 2024-му может достигнуть 148,7 млн человек.
Читать в источнике
Комментировать118
с чего всё началось

В МЭР прогнозируют естественный прирост населения в России не раньше 2024 года

Естественная убыль населения в России сохранится до 2023 года. Об этом говорится в тексте внесенного правительством в Государственную думу вместе с проектом федерального бюджета прогноза социально-экономического развития РФ на 2020-2022 годы.
ТАСС06 октября в 19:07

Подробнее о событии

Обойдёмся без русских: за счёт кого в России восполнят нехватку населения

News.ruвчера в 10:23

В МЭР назвали срок возобновления естественного прироста населения России

РБК07 октября в 00:38

Проект нового Бюджетного кодекса внесут в кабмин 8 октября

Парламентская газета07 октября в 07:40

Прекрасная Россия – 2024

Ведомости07 октября в 17:55

Естественный прирост населения начнется в России не раньше 2024 года

Известия06 октября в 20:36

Естественная убыль населения в РФ сохранится до 2023 года

Московский Комсомолец06 октября в 19:21

В МЭР прогнозируют естественный прирост населения в России не раньше 2024 года

ТАСС06 октября в 19:07
Показать все источники
Автоматически обработаны 7024 источника, обновлено в 01:04, Ашберн
Экономика

Российские и украинские цены на продукты сравнили в Сети

РИА Новости вчера в 21:21
Происшествия

Четыре подростка погибли в результате ДТП в Волгоградской области

Автомобиль с пятью подростками врезался в дерево в городе Михайловка в Волгоградской области, четверо из них погибли.
Газета.Ru 00:53
Экономика

В МЭР объяснили рост налогов на малый бизнес

Матвиенко призвала ввести налог на фриланс во всех регионах Ранее МЭР опубликовало проект приказа с коэффициентами для ежегодной индексации налогов для малого бизнеса на 2020 год.
Право.ру вчера в 01:58
Политика

В Кремле не получали поздравлений Путину от Трампа и Зеленского

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что он пока не видел поздравительных посланий в адрес главы государства Владимира Путина от лидеров Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
RT на русском вчера в 08:09
Армия и оружие

Трамп пообещал не бросить сирийских курдов

РБК вчера в 13:04
Происшествия

Саратовских полицейских заподозрили в пытках задержанного утюгом

В Саратове троих полицейских заподозрили в пытках задержанного мужчины утюгом, передает РИА "Новости" со ссылкой на прокуратуру региона.
Газета.Ru вчера в 13:24
Общество

Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина

Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
Газета.Ru вчера в 17:06
Путешествия

Российским туристам предложили альтернативу отдыху в Турции

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, куда туристы могут поехать вместо турецкого курорта Анталья, где отели приостановили продажи из-за слишком высокого спроса.
РИА Новости вчера в 22:59
Здоровье

Какая ягода может снизить артериальное давление, рассказали медики

Медики рассказали, что снизить артериальное давление может такая ягода, как финики.
Пишет Омск вчера в 09:34
Космос

«Спектр-РГ» подвергся неизвестному воздействию в космосе

Российско-германская космическая обсерватория «Спектр-РГ» подверглась неизвестному воздействию в космосе.
Профиль вчера в 09:28
Экономика

Автодилеры попросили Путина не повышать утилизационный сбор

Автодилеры просят не повышать утильсбор на машины в РФ, письмо соответствующего содержания ассоциация "Российские автодилеры" (РоАД) направила в адрес президента Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева, следует из текста документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
РИА Новости вчера в 06:22
Единоборства

Боец MMA Нурматов скончался после поединка в Грозном

Боец из Узбекистана Бекзод Нурматов умер сразу после боя с россиянином Бесланом Исаевым на турнире ACA-100.
Metaratings 07 октября в 14:27
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала редкое фото с мужем и дочкой

Лера Кудрявцева стала мамой во второй раз летом прошлого года.
Bimru.ru вчера в 08:19
Космос

«Роскосмос» запатентовал маскирующийся космический аппарат

Госкорпорация "Роскосмос" получила патент на космический аппарат, который при приближении иностранного спутника-шпиона способен маскироваться, изменяя свою форму.
Российская газета вчера в 22:41
Финансы

Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России

В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.
Российская газета 00:43
Экономика

Медведев назвал требования к плану по ускорению экономического роста

Минэкономразвития должно подготовить компактный и реализуемый план, в соответствии с которым экономика России будет расти более быстрыми темпами, заявил премьер Дмитрий Медведев.
Экономика сегодня вчера в 08:45
Армия и оружие

В США сравнили количество танков России и НАТО

Издание сообщает, что Россия обладает парком в 22 тысячи бронированных боевых машин, тогда как страны Европы, входящие в НАТО, располагают немногим более 11 тысяч танков, а вместе с США и Канадой количество танков Североатлантического альянса достигает 18 тысяч.
ФАН 06 октября в 22:32
Шоу-бизнес

Онколог рассказал о последствиях выписки Анастасии Заворотнюк

Новость о выписке из больницы Анастасии Заворотнюк породила смятение среди поклонников.
Комсомольская правда вчера в 07:32
Происшествия

В Москву прибыл поезд из Берлина с радиоактивным вагоном

BFM.ru вчера в 12:36
Происшествия

Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова

Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru вчера в 08:39
Общество

Звезда ТНТ, учившийся на Урале, пожаловался на поборы в КВН

Сабуров выступал за университетскую команду «Имени первого», когда учился в УрФУ в Екатеринбурге.
URA.Ru вчера в 23:52
Общество

Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре

Ранее в ведомстве напомнили, что выходные в честь Дня народного единства станут последними длинными выходными в году.
Lenta.ru вчера в 05:56
Политика

Парламент Нидерландов поддержал идею изучить роль Украины в деле МН17

Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.
RT на русском вчера в 16:36
Кино

Легендарный продюсер Джерри Брукхаймер о двух Уиллах Смитах в «Гемини», технологиях и комиксах

«Лента.ру» съездила на премьеру «Гемини» в Будапешт и встретилась со знаменитым продюсером фильма Джерри Брукхаймером, подарившим миру «Пиратов Карибского моря», «Сокровища нации» и «Плохих парней», чтобы узнать, как снималась одна из самых высокотехнологичных картин года.
Lenta.ru 07 октября в 17:05
Шоу-бизнес

Гоар Аветисян похудела на 43 килограмма

В борьбе с лишним весом девушка уже сбросила 43 килограмма, но утверждает, что хочет похудеть еще.
StarHit.ru вчера в 17:00
Политика

Песков счёл рецидивом новую часть доклада сената США о «вмешательстве»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал вторую часть доклада комитета сената США по разведке о «российском вмешательстве».
RT на русском вчера в 23:59
Политика

В Госдуме ответили на заявление США об угрозе «Северного потока — 2»

Ранее Перри заявил, что запуск газопровода «Северный поток — 2» усилит влияние России и нанесёт сокрушительный удар по безопасности Европы и энергетическому разнообразию.
RT на русском 07 октября в 08:09
Армия и оружие

Снайперский выстрел из РПГ-7 сняли на видео

Кстати Боевой дебют гранатомета РПГ-7 состоялся в 1968 году во Вьетнаме, когда партизаны с его помощью эффективно уничтожали американскую бронетехнику, в том числе танки М-48.
Российская газета вчера в 04:15
Общество

Создатели «Южного парка» высмеяли блокировку сериала в Китае

VSE42.RU вчера в 22:09
Политика

В МИД Украины назвали три сценария развития ситуации в Донбассе

По словам министра, первый вариант подразумевает попытки договориться, второй предполагает затягивание войны в Донбассе и третий вариант — это «больше никогда не возвращаться к данной части Украины».
RuNews24.ru вчера в 04:12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное