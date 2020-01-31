Здоровье
МОЁ! Оnline ВоронежВ России госпитализированы родственники зараженных коронавирусом
Близкие и родственники двух пациентов, у которых подтвердился коронавирус, госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. Несколько человек, контактировавших с заболевшими, разместили в медицинские учреждения под наблюдение врачей.
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Заболевших коронавирусом в России китайцев поместили в инфекционные стационары
Московский Комсомолец09:39
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Космос
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