Близкие и родственники двух пациентов, у которых подтвердился коронавирус, госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. Несколько человек, контактировавших с заболевшими, разместили в медицинские учреждения под наблюдение врачей.

Политика В Кремле отреагировали на скандал с блокадниками в Керчи Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал детально разобраться в ситуации с поздравлением керченских ветеранов блокады Ленинграда и не устраивать "охоту на ведьм".

Общество Вирус из Китая пришел в Россию. Главное Что произошло Первые два случая заражения коронавирусом 2019-nCoV выявлены в России 31 января, спустя месяц после того, как в Китае новым вирусом заболел первый человек.

Политика МИД Польши уверен в праве требовать от России военные репарации Что касается компенсации, то Польша еще в середине мая прошлого года настаивала, что по завершении подсчета ущерба, нанесенного государству во время Второй мировой войны, Германия должна будет выплатить ей около $1 трлн.

Политика Горбачёв прокомментировал слова Зеленского об СССР и Второй мировой Бывший президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о роли Советского Союза в «развязывании» Второй мировой войны.

Гаджеты В РФ стартовали продажи Samsung Galaxy Note 10 Lite На российском рынке появилась доступная модификация флагманского Samsung Galaxy Note 10 — смартфон Galaxy Note 10 Lite, который получил фирменный стилус S Pen.

Футбол Тедеско заявил, что Соболев не сыграет с «Ростовом» Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско оценил шансы новичка команды Александра Соболева дебютировать за новый клуб в первом матче Кубка Париматч Премьер с «Ростовом».

Футбол Смолов обратился к болельщикам «Сельты» Форвард сборной России Федор Смолов, перешедший из "Локомотива" на правах аренды в испанскую "Сельту", обратился к болельщикам новой команды.

Политика Зеленский позвал США добывать нефть и газ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский позвал компании из США добывать нефть и газ на украинской территории, в первую очередь на шельфовых участках Черного моря.

Авто Начались продажи обновленной Toyota Corolla Российские дилеры Toyota начали прием заказов на обновленный седан Toyota Corolla 2020 модельного года.

Политика ПАСЕ в резолюции потребовала от России вернуть Крым ПАСЕ призвала Россию активизировать свои усилия по полному соблюдению всех обязательств как страны-члена организации, в частности, полностью выполнять минские соглашения и «положить конец его военному вмешательству и поддержке незаконно вооруженных формирований на востоке Украине».

Политика Путин объяснил, в каком случае не подпишет поправки к Конституции Президент Российской Федерации Владимир Путин не исключил ситуации, когда он не подпишет закон о конституционных поправках, если изменения в Основной закон не одобрят граждане в ходе голосования.