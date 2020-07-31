Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Вести.Ru
Вести.Ru

В России готовится введение одного налога вместо четырех

Реализация принципа равенства налогообложения возможна только при введении единого оборотного налога в размере 6,2% взамен четырёх основных налогов – НДС, налога на прибыль, страховых взносов и НДФЛ, отмечается в документе министерства, который цитирует "Парламентская газета".В источнике
С чего всё началось
Парламентская газета

В России предложили ввести единый оборотный налог

В ведомстве считают, что реализация принципа равенства налогообложения возможна только при введении взамен четырёх основных налогов - НДС, налога на прибыль, страховых взносов и НДФЛ — единого оборотного налога.
Парламентская газета30 июля в 08:39
Подробнее о событии
Невские Новости

В России предложили ввести единый оборотный налог

Невские Новости02:05
ТАСС

Минфин не знаком с предложениями о введении в России единого оборотного налога

ТАССвчера в 09:51
Народные новости

В Минэкономразвития предложили ввести единый налог в размере 6,2%

Народные новостивчера в 13:27
Гарант

В России предложили ввести единый оборотный налог

Гарантвчера в 10:39
Экономика сегодня

В России может появиться единый оборотный налог вместо действующих четырех

Экономика сегоднявчера в 13:57
Вести.Ru

В России готовится введение одного налога вместо четырех

Вести.Ruвчера в 09:46
Парламентская газета

В России предложили ввести единый оборотный налог

Парламентская газета30 июля в 08:39

EA объяснила сниженную цену Star Wars: Squadrons масштабом игры

Генеральный директор Эндрю Уилсон (Andrew Wilson) добавил, что Electronic Arts также устанавливает ценой ожидания от игры: «Это очень глубокая и захватывающая игра, и $40 кажутся нам приемлемой ценой, учитывая масштаб проекта».
3DNewsвчера в 08:45
2

В ОАЭ ввели в строй первую в арабских странах атомную электростанцию

Первая в арабских странах АЭС введена в эксплуатацию в ОАЭ в субботу, сообщает межарабское издание Gulf News со ссылкой на вице-президента и премьер-министра страны, шейха эмирата Дубай Мухаммеда бин Рашида аль-Мактума.
Интерфакс05:07

В ЛНР назвали атаку со стороны украинских силовиков провокацией

Ранее полпред ЛНР на переговорах по Донбассу Владислав Дейнего заявил об атаке со стороны украинских силовиков позиций Народной милиции ЛНР при помощи ударного беспилотника и ранении двоих сотрудников оборонного ведомства.
РИА Новостивчера в 13:24
8

Пушков оценил требование Кравчука отдать Украине 300 млрд долларов

Требование экс-президента Украины Леонида Кравчука заплатить 300 миллиардов долларов за восстановление Донбасса раскритиковал глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Российская газета02:38
184

Польша заявила о новых деталях в деле о крушении самолета Качиньского

Комиссия по повторному расследованию крушения в 2010 г. самолета президента Польши Леха Качиньского заявила о том, что причиной авиакатастрофы стал тротил, который якобы заложили в России во время ремонта авиасудна.
Ведомостивчера в 12:53
1,2K

Цены на газ в России повышаются на 3%

Оптовые цены на газ для всех категорий потребителей России с 1 августа будут повышены на 3%. Индексация в текущем году произошла на месяц позже традиционного срока.
ТАСС17:01
4

Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей

Хабаровск, 1 августа 2020, 00:10 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев ответил на расследование оппозиционного блогера Алексея Навального, который утверждает, что у политика якобы есть дом за 100 млн рублей.
REGNUM17:10
1K