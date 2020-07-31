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Вести.Ru
Вести.Ru

В России готовится введение одного налога вместо четырех

Реализация принципа равенства налогообложения возможна только при введении единого оборотного налога в размере 6,2% взамен четырёх основных налогов – НДС, налога на прибыль, страховых взносов и НДФЛ, отмечается в документе министерства, который цитирует "Парламентская газета".В источнике
С чего всё началось
Парламентская газета

В России предложили ввести единый оборотный налог

В ведомстве считают, что реализация принципа равенства налогообложения возможна только при введении взамен четырёх основных налогов - НДС, налога на прибыль, страховых взносов и НДФЛ — единого оборотного налога.
Парламентская газета30 июля в 08:39
Подробнее о событии
Телеканал 360°

МЭР предложило провести крупнейшую с ХХ века налоговую реформу

Телеканал 360°18:22
Экономика сегодня

Единый налог в размере 6,2% обретет актуальность при полном восстановлении экономики РФ

Экономика сегоднявчера в 08:35
Вести.Ru

В России готовится введение одного налога вместо четырех

Вести.Ru31 июля в 09:46
Гарант

В России предложили ввести единый оборотный налог

Гарант31 июля в 10:39
ТАСС

Минфин не знаком с предложениями о введении в России единого оборотного налога

ТАСС31 июля в 09:51
Народные новости

В Минэкономразвития предложили ввести единый налог в размере 6,2%

Народные новости31 июля в 13:27
Парламентская газета

В России предложили ввести единый оборотный налог

Парламентская газета30 июля в 08:39
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Захарова ответила на обвинения Польши в гибели Качиньского

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявление польской комиссии по повторному расследованию катастрофы Ту-154 президента Польши Леха Качиньского о том, что самолет якобы был взорван и бомбу подложили в лайнер во время ремонта в России.
Газета.Ruвчера в 06:23
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«Это отсутствие уважения к своим товарищам по команде, а также к клубу». В «Барселоне» подтвердили отказ Артура играть за них в Лиге чемпионов

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу подтвердил, что бразильский полузащитник команды Артур отказался присоединиться к каталонцам, которые готовятся к участию в Лиге чемпионов.
Матч ТВ17:24
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Гидрометцентр предупредил об опасной погоде в ряде регионов РФ

Мощные дожди, гроза и град ожидаются 2 августа в Краснодарском крае, Крыму, Челябинской области, регионах Приволжского федерального округа и Северного Кавказа, сообщает ТАСС со ссылкой на слова научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Газета.Ruвчера в 15:43
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Ракета с марсоходом Perseverance успешно стартовала с мыса Канаверал

Ракета-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance успешно стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде, передаёт ТАСС, ссылаясь на данные Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Аргументы и Факты30 июля в 08:30
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