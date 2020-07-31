В России готовится введение одного налога вместо четырех
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Реализация принципа равенства налогообложения возможна только при введении единого оборотного налога в размере 6,2% взамен четырёх основных налогов – НДС, налога на прибыль, страховых взносов и НДФЛ, отмечается в документе министерства, который цитирует "Парламентская газета".В источнике
С чего всё началось
В России предложили ввести единый оборотный налог
В ведомстве считают, что реализация принципа равенства налогообложения возможна только при введении взамен четырёх основных налогов - НДС, налога на прибыль, страховых взносов и НДФЛ — единого оборотного налога.
Парламентская газета30 июля в 08:39
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