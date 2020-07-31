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Вести.Ru
Вести.Ru

В России готовится введение одного налога вместо четырех

Реализация принципа равенства налогообложения возможна только при введении единого оборотного налога в размере 6,2% взамен четырёх основных налогов – НДС, налога на прибыль, страховых взносов и НДФЛ, отмечается в документе министерства, который цитирует "Парламентская газета".В источнике
С чего всё началось
Парламентская газета

В России предложили ввести единый оборотный налог

В ведомстве считают, что реализация принципа равенства налогообложения возможна только при введении взамен четырёх основных налогов - НДС, налога на прибыль, страховых взносов и НДФЛ — единого оборотного налога.
Парламентская газета30 июля в 08:39
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Невские Новости

В России предложили ввести единый оборотный налог

Невские Новости02:05
ТАСС

Минфин не знаком с предложениями о введении в России единого оборотного налога

ТАССвчера в 09:51
Народные новости

В Минэкономразвития предложили ввести единый налог в размере 6,2%

Народные новостивчера в 13:27
Гарант

В России предложили ввести единый оборотный налог

Гарантвчера в 10:39
Экономика сегодня

В России может появиться единый оборотный налог вместо действующих четырех

Экономика сегоднявчера в 13:57
Вести.Ru

В России готовится введение одного налога вместо четырех

Вести.Ruвчера в 09:46
Парламентская газета

В России предложили ввести единый оборотный налог

Парламентская газета30 июля в 08:39

Плющенко опроверг слова Тутберидзе о договоренности с Косторной с мая

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опроверг слова заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, согласно которым он договорился с фигуристкой Аленой Косторной о переходе еще в мае, передает РИА "Новости".
Газета.Ru18:50
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Цены на газ в России повышаются на 3%

Оптовые цены на газ для всех категорий потребителей России с 1 августа будут повышены на 3%. Индексация в текущем году произошла на месяц позже традиционного срока.
ТАСС17:01
3

В Москве и Подмосковье начали открываться кинотеатры и концертные залы

9 июля мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем блоге, что с 1 августа в столице разрешается восстановить работу театров, кинотеатров, концертных залов, в которых имеется не более 3 тыс. посадочных мест и с условием заполнения зрительного зала не более чем на 50%.
Известия01:27
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