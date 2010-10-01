Экономика

Вести.RuВести.RuВ России готовится введение одного налога вместо четырех

Реализация принципа равенства налогообложения возможна только при введении единого оборотного налога в размере 6,2% взамен четырёх основных налогов – НДС, налога на прибыль, страховых взносов и НДФЛ, отмечается в документе министерства, который цитирует "Парламентская газета".
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с чего всё началось

В России предложили ввести единый оборотный налог

В ведомстве считают, что реализация принципа равенства налогообложения возможна только при введении взамен четырёх основных налогов - НДС, налога на прибыль, страховых взносов и НДФЛ — единого оборотного налога.
Парламентская газета30 июля в 08:39

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В России готовится введение одного налога вместо четырех

Вести.Ruвчера в 09:46

В России предложили ввести единый оборотный налог

Парламентская газета30 июля в 08:39
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Политика

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Политика

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Российский консул в Белоруссии Кирилл Плетнев заявил, что версия правоохранителей республики о том, что задержанные 33 россиянина замешаны в сговоре с белорусскими оппозиционером и блогером, надумана и недействительна.
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Экономика

Работающие пенсионеры с 1 августа получат прибавку

С 1 августа начинается ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров. Их около 14-15 миллионов человек.
Российская газета 30 июля в 12:07
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Политика

Власти Абхазии сняли ограничения на въезд россиян в республику

Власти Абхазии сняли ограничения на пересечение границы с Россией, действовавшие из-за пандемии коронавируса, заявила ТАСС в субботу пресс-секретарь президента Марианна Квициния.
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Происшествия

Тела ребенка и троих взрослых обнаружили на турбазе в Алтайском крае

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Общество

Власти США предъявили обвинения во взломе Twitter троим подозреваемым

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В Москве задерживают участников акции солидарности с Хабаровском

Акции поддержки хабаровским протестам сегодня прошли в нескольких городах. Не менее 10 человек задержали в Санкт-Петербурге.
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Экс-солистка группы «Блестящие» - 37-летняя Анна Седокова поделилась с подписчиками в личном аккаунте Инстаграм снимком, на котором она позирует вместе со своим возлюбленным Янисом Тиммой.
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RT на русском 05:13
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Три человека погибли в ДТП с легковушкой и уборочной техникой на МКАД

Два автомобиля столкнулись на МКАД в Москве, в результате ДТП погибли три человека.
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Что стало со срочником, атаковавшим машину ФСО у Кремля

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На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату.
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Чертаново — Спартак-2 1:2 (2-й тайм)

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