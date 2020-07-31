Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Вести.Ru
Вести.Ru

В России готовится введение одного налога вместо четырех

Реализация принципа равенства налогообложения возможна только при введении единого оборотного налога в размере 6,2% взамен четырёх основных налогов – НДС, налога на прибыль, страховых взносов и НДФЛ, отмечается в документе министерства, который цитирует "Парламентская газета".В источнике
С чего всё началось
Парламентская газета

В России предложили ввести единый оборотный налог

В ведомстве считают, что реализация принципа равенства налогообложения возможна только при введении взамен четырёх основных налогов - НДС, налога на прибыль, страховых взносов и НДФЛ — единого оборотного налога.
Парламентская газета30 июля в 08:39
Подробнее о событии
Парламентская газета

В России предложили ввести единый оборотный налог

Парламентская газета30 июля в 08:39
Экономика сегодня

В России может появиться единый оборотный налог вместо действующих четырех

Экономика сегоднявчера в 13:57
Народные новости

В Минэкономразвития предложили ввести единый налог в размере 6,2%

Народные новостивчера в 13:27
Гарант

В России предложили ввести единый оборотный налог

Гарантвчера в 10:39
ТАСС

Минфин не знаком с предложениями о введении в России единого оборотного налога

ТАССвчера в 09:51
Вести.Ru

В России готовится введение одного налога вместо четырех

Вести.Ruвчера в 09:46
Невские Новости

В России предложили ввести единый оборотный налог

Невские Новости02:05
Реклама
Реклама
Реклама

Посольство Белоруссии уведомили об усилении контроля на границе России

Посольство Белоруссии в Москве получило от российской стороны информацию об усилении контроля пересечения границы вместе с заверениями об отсутствии в этом решении политических мотивов.
Известиявчера в 12:08
30

Пушков оценил требование Кравчука отдать Украине 300 млрд долларов

Требование экс-президента Украины Леонида Кравчука заплатить 300 миллиардов долларов за восстановление Донбасса раскритиковал глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Российская газета02:38
86
Реклама

Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей

Хабаровск, 1 августа 2020, 00:10 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев ответил на расследование оппозиционного блогера Алексея Навального, который утверждает, что у политика якобы есть дом за 100 млн рублей.
REGNUM17:10
1K
Реклама
Реклама
Реклама

Турция объявила о передаче технологий российских С-400 США

Как сообщает ToDay News Ufа, министр обороны Турции также рассказал, что производство компонентов для F-35 все еще шло в Турции, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, а также несмотря на решение США исключить Турцию из участия в данном проекте.
ToDay News Ufaвчера в 07:06
360

По сообщению о возможном ЧП в небе над Якутском проводится проверка

В Минтрансе и пресс-службе главы и правительства республики прокомментировали появившуюся в соцсетях и СМИ информацию о том, что сегодня ночью возле Якутска чуть не столкнулись три самолёта авиакомпаний «Якутия», «ИрАэро» и «Полярные авиалинии».
ИА ЯСИА23:45
1
Реклама
Реклама
Реклама