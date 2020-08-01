Экономика

RT на русскомRT на русскомМинэкономразвития не обсуждает введение новых налогов в России

«В связи с появлением в ряде СМИ информации о введении нового налога пресс-служба Минэкономразвития России считает необходимым заявить, что введение никаких новых налогов не обсуждается», — заявили в министерстве.
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Минэкономразвития России: введение нового налога не обсуждается

В связи с появлением в ряде СМИ информации о введении нового налога, пресс-служба Минэкономразвития России считает необходимым заявить, что введение никаких новых налогов не обсуждается.
Минэкономразвития России04:55

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Минэкономразвития прокомментировало сообщения о новом налоге

РИА Новости09:31

Введение новых налогов не обсуждается, заверяет МЭР

Вести.Ru06:20

Решетников опроверг планы введения нового налога

Известия08:54

Минэкономики отрицает обсуждение нового налога

Коммерсантъ06:31

Решетников сообщил, что тема нового налога в правительстве не обсуждалась и не готовилась

ТАСС08:30

Минэкономразвития ответило на сообщения о введении нового налога

РБК09:00

В России предложили ввести единый оборотный налог

Парламентская газета30 июля в 08:39
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«Спартак» отложил объявление о трансфере Кокорина

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Власти Абхазии открыли границу с Россией и сняли все ограничения для ее граждан на въезд в республику, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление премьер-министра страны Александра Анкваба.
Газета.Ru 09:09
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Гендиректор ФК «Химки» объяснил решение уволить Сергея Юрана

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Sony продолжит разработки своего электромобиля Vision-S

Электрокар Vision-S, разработанный японской корпорацией Sony, готовится выехать на дорожные испытания.
Тарантас Ньюс 29 июля в 10:12
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Человек пострадал при столкновении бензовоза и самолета в Шереметьево

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Посол РФ призвал Белоруссию освободить задержанных россиян

На следующий день после задержания посол России в Минске Дмитрий Мезенцев сообщил, что россияне, вероятнее всего,— сотрудники ЧОПа и прибыли в Белоруссию, чтобы вылететь в Стамбул.
Коммерсантъ 09:26
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В России на 20% выросли оптовые цены на яблоки

Оптовая цена на российские яблоки выросла в стране на 20%, возможно и дальнейшее удорожание этого вида продукции.
ТАСС 07:05
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Политика

Бизнесмен Евгений Лебедев станет членом британской палаты лордов

РБК вчера в 22:35
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Футбол

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RT на русском 09:38
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РИА Новости вчера в 18:12
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Политика

МИД Украины назвал причину сохранения дипотношений с Россией

Глава украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью изданию «Главком» заявил, что решение Украины не разрывать дипломатические отношения с Россией было правильным.
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Шоу-бизнес

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На фотографиях актриса предстает обнаженной, прикрывающей голую грудь небольшими ракушками.
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Общество

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Задержанные в Белоруссии россияне допрошены с участием адвокатов, их показания непоследовательны и различаются, заявил руководитель следственной группы Александр Агафонов.
РИА Новости вчера в 15:36
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Политика

Трамп в субботу подпишет закон о запрете TikTok в США

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что планирует подписать распоряжение о запрете китайского приложения TikTok на территории страны.
Российская газета вчера в 23:46
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Наука

Транскраниальная стимуляция может избавить от негативных воспоминаний

Итальянским нейрофизиологам удалось провести успешное стирание памяти добровольцам при помощи трансчерепной магнитной стимуляции головного мозга.
Live24 вчера в 08:42
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Политика

Статкевич назвал бредом обвинение в связи с задержанными россиянами

Ранее консул посольства РФ в Минске Кирилл Плетнёв заявил, что обвинения властей Белоруссии в сговоре задержанных граждан РФ с оппозиционными политиками Сергеем Тихановским и Николаем Статкевичем являются надуманной и недействительной позицией.
News.ru 07:11
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Российские военные перехватили военный корвет НАТО у берегов Крыма

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Фигурное катание

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Группу Этери Тутберидзе покинула Алена Косторная Список спортсменок, которые покинули группу сильнейшего российского тренера Этери Тутберидзе в это межсезонье, пополнился новым именем.
Коммерсантъ вчера в 12:24
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Москва, 31 июля 2020, 15:11 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий сплошные рубки леса в районе Байкала для расширения БАМа и Транссиба.
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Общество

Клинические испытания вакцины от коронавируса Центра Гамалеи завершены

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