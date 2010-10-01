Министерство экономического развития России предложило ввести единый оборотный налог в размере 6,2%. Соответствующая инициатива содержится в разработанном ведомством проекте плана проведения оценки фактического воздействия (ОФВ) на 2021 год, документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

с чего всё началось

Реализация принципа равенства налогообложения возможна только при введении единого оборотного налога в размере 6,2% взамен четырёх основных налогов – НДС, налога на прибыль, страховых взносов и НДФЛ, отмечается в документе министерства, который цитирует "Парламентская газета".

В России готовится введение одного налога вместо четырех

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