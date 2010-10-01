Экономика

Вести.RuВести.RuВ России готовится введение одного налога вместо четырех

Реализация принципа равенства налогообложения возможна только при введении единого оборотного налога в размере 6,2% взамен четырёх основных налогов – НДС, налога на прибыль, страховых взносов и НДФЛ, отмечается в документе министерства, который цитирует "Парламентская газета".
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В России предложили ввести единый оборотный налог

Министерство экономического развития России предложило ввести единый оборотный налог в размере 6,2%. Соответствующая инициатива содержится в разработанном ведомством проекте плана проведения оценки фактического воздействия (ОФВ) на 2021 год, документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Парламентская газетавчера в 08:39

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В России может появиться единый оборотный налог вместо действующих четырех

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ТАСС10:05

В России предложили ввести единый оборотный налог

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Сергей Гармаш заявил об уходе из театра «Современник»

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В России обсуждают полное восстановление международного авиасообщения

В России продолжается обсуждение полного возобновления международного авиасообщения.
РЕН ТВ 20:06
Общество

Минобрнауки обяжет носить маски в вузах в новом учебном году

«Ношение масок будет обязательным требованием», — сказал Фальков.
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Президент США Дональд Трамп заявил, что США будут рады заключить соглашение по ядерному оружию с РФ.
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Песков заявил, что задержанные в Белоруссии россияне ехали в Стамбул

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Экономика

Власти РФ выделили дополнительные средства для выплаты «детских» денег

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Общество

В Белоруссии сообщили о неспокойной обстановке на границе с Россией

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Происшествия

Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских

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Общество

В США по подозрению в хакерской атаке на Twitter задержан подросток

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Происшествия

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