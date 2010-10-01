Экономика
Вести.RuВ России готовится введение одного налога вместо четырех
Реализация принципа равенства налогообложения возможна только при введении единого оборотного налога в размере 6,2% взамен четырёх основных налогов – НДС, налога на прибыль, страховых взносов и НДФЛ, отмечается в документе министерства, который цитирует "Парламентская газета".
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с чего всё началось
Министерство экономического развития России предложило ввести единый оборотный налог в размере 6,2%. Соответствующая инициатива содержится в разработанном ведомством проекте плана проведения оценки фактического воздействия (ОФВ) на 2021 год, документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.Парламентская газетавчера в 08:39
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В России обсуждают полное восстановление международного авиасообщения
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Российская газета 16:33
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Президент США Дональд Трамп заявил, что США будут рады заключить соглашение по ядерному оружию с РФ.
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RT на русском 03:57
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Муниципального депутата Галямину отпустили под подписку о невыезде
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Песков заявил, что задержанные в Белоруссии россияне ехали в Стамбул
Задержанные в Белоруссии российские граждане направлялись в Стамбул и находились в республике проездом.
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На Алтае завели дело после обнаружения тел четырёх человек на турбазе
RT на русском 10:12
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Власти РФ выделили дополнительные средства для выплаты «детских» денег
Москва, 29 июля 2020, 19:35 — REGNUM Ещё 18,4 млрд рублей выделено правительством РФ Министерству труда для выплаты детских пособий, сообщается на официальном портале правовой информации.
REGNUM 29 июля в 12:35
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Апелляционный суд отменил приговор Джохару Царнаеву за теракт на Бостонском марафоне, говорится в пятницу, 31 июля, в решении суда.
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НАТО сочли беззащитным перед ударом российского супероружия по Туле
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«ВымпелКом» и «МегаФон» объявили о начале подключения клиентов к eSim
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