В России готовится введение одного налога вместо четырех
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Реализация принципа равенства налогообложения возможна только при введении единого оборотного налога в размере 6,2% взамен четырёх основных налогов – НДС, налога на прибыль, страховых взносов и НДФЛ, отмечается в документе министерства, который цитирует "Парламентская газета".В источнике
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В России может появиться единый оборотный налог вместо действующих четырех
Экономика сегоднявчера в 13:57