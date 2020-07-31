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Вести.Ru
Вести.Ru

В России готовится введение одного налога вместо четырех

Реализация принципа равенства налогообложения возможна только при введении единого оборотного налога в размере 6,2% взамен четырёх основных налогов – НДС, налога на прибыль, страховых взносов и НДФЛ, отмечается в документе министерства, который цитирует "Парламентская газета".В источнике
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Гарант

В России предложили ввести единый оборотный налог

Гарантвчера в 10:39
Невские Новости

В России предложили ввести единый оборотный налог

Невские Новости02:05
Экономика сегодня

В России может появиться единый оборотный налог вместо действующих четырех

Экономика сегоднявчера в 13:57
Lenta.ru

Власти ответили на идею ввести новый налог в России

Lenta.ru06:26
ТАСС

Минфин не знаком с предложениями о введении в России единого оборотного налога

ТАССвчера в 09:51
Вести.Ru

В России готовится введение одного налога вместо четырех

Вести.Ruвчера в 09:46
Парламентская газета

В России предложили ввести единый оборотный налог

Парламентская газета30 июля в 08:39
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В Севастополе после реконструкции откроют Матросский бульвар

Спектакль, в котором задействованы более 70 артистов, расскажет историю Матросского бульвара сквозь жизнь нескольких поколений одной семьи — от начала 30-х годов XIX столетия и до наших дней.
В Севастополе после реконструкции откроют Матросский бульвар
Парламентская газета30 июля в 04:09
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Студент из США получил в РФ 9 лет колонии за нападение на полицейских

Головинский суд Москвы приговорил к девяти годам колонии общего режима гражданина США Тревора Рида, который летом 2019 года в пьяном виде оказал сопротивление столичным полицейским при задержании.
Интерфакс30 июля в 05:47
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Авиасообщение между Россией и Швейцарией возобновится с 15 августа

«Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации под председательством Татьяны Голиковой принял решение о возобновлении на взаимной основе с 15 августа 2020 года международного авиасообщения со Швейцарской Конфедерацией по маршруту Москва — Женева — Москва», — приводит ТАСС текст сообщения.
Известия06:04
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Ношение масок в российских вузах станет обязательным с 1 сентября

Ношение масок в вузах в новом учебном году станет обязательным требованием, исключение может быть сделано для тех, у кого подтверждено наличие антител к коронавирусу, сообщило Минобразования в телеграм-канале.
РИА Новостивчера в 09:37
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Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег

Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известия28 июля в 19:56
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Пентагон уличили в заимствовании идей у российской ПВО

Экс-заместитель главкома ВВС России генерал-лейтенант Айтеч Бижев заявил, что Пентагон заимствовал идеи советской и российской системы противовоздушной обороны - основы современных Воздушно-космических сил (ВКС).
Газета.Ru03:03
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В ОАЭ ввели в строй первую в арабских странах атомную электростанцию

Первая в арабских странах АЭС введена в эксплуатацию в ОАЭ в субботу, сообщает межарабское издание Gulf News со ссылкой на вице-президента и премьер-министра страны, шейха эмирата Дубай Мухаммеда бин Рашида аль-Мактума.
Интерфакс05:07
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