Технологии

РИА НовостиРИА НовостиВ России готовят быстрый интернет для поездов и самолетов

Российские поезда и самолеты планируют обеспечить высокоскоростным интернетом. Об этом рассказали в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ), пишут "Известия".
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с чего всё началось

Скорый доступ: для поездов и самолетов готовят быстрый интернет

Поезда и самолеты планируют обеспечить высокоскоростным интернетом, рассказали «Известиям» в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ). Первый экспериментальный участок новой системы связи, совместимой с мобильной и спутниковой, могут развернуть к 2022 году.
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Поезда и самолеты в России планируют обеспечить интернетом

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В России готовят быстрый интернет для поездов и самолетов

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REGNUM17:44

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