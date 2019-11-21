Технологии
РИА НовостиВ России готовят быстрый интернет для поездов и самолетов
Российские поезда и самолеты планируют обеспечить высокоскоростным интернетом. Об этом рассказали в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ), пишут "Известия".
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с чего всё началось
В России планируют создать принципиально новую беспроводную систему связи, способную обеспечить широкополосным интернетом транспорт, движущийся с высокими скоростями, — автомобили, поезда и самолеты.Известия16:01
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