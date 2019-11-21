Технологии

РИА НовостиРИА НовостиВ России готовят быстрый интернет для поездов и самолетов

Российские поезда и самолеты планируют обеспечить высокоскоростным интернетом. Об этом рассказали в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ), пишут "Известия".
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с чего всё началось

Скорый доступ: для поездов и самолетов готовят быстрый интернет

В России планируют создать принципиально новую беспроводную систему связи, способную обеспечить широкополосным интернетом транспорт, движущийся с высокими скоростями, — автомобили, поезда и самолеты.
Известия16:01

Подробнее о событии

5G-интернет доберется до российских поездов и самолетов

РЕН ТВ16:46

Российские поезда и самолеты хотят оснастить быстрым интернетом

Телеканал 360°19:35

В поездах и самолетах России может появиться скоростной интернет

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Известия17:08

«Известия»: НТИ начнет внедрение высокоскоростного интернета на транспорте к 2022 году

ТАСС18:39

В России готовят быстрый интернет для поездов и самолетов

РИА Новости16:56

«Известия» узнали о запуске быстрого интернета в поездах и самолетах

РБК19:55
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Технологии

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