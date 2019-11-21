Технологии

РИА НовостиРИА НовостиВ России готовят быстрый интернет для поездов и самолетов

Российские поезда и самолеты планируют обеспечить высокоскоростным интернетом. Об этом рассказали в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ), пишут "Известия".
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с чего всё началось

Скорый доступ: для поездов и самолетов готовят быстрый интернет

В России планируют создать принципиально новую беспроводную систему связи, способную обеспечить широкополосным интернетом транспорт, движущийся с высокими скоростями, — автомобили, поезда и самолеты.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

5G-интернет доберется до российских поездов и самолетов

РЕН ТВвчера в 16:46

В России готовят быстрый интернет для поездов и самолетов

РИА Новостивчера в 16:56

В поездах и самолетах России может появиться скоростной интернет

REGNUMвчера в 17:44

Поезда и самолеты в России планируют обеспечить интернетом

Известиявчера в 17:08

«Известия»: НТИ начнет внедрение высокоскоростного интернета на транспорте к 2022 году

ТАССвчера в 18:39

Российские поезда и самолеты хотят оснастить быстрым интернетом

Телеканал 360°вчера в 19:35

«Известия» узнали о запуске быстрого интернета в поездах и самолетах

РБКвчера в 19:55
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Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 00:48, Вашингтон
Политика

Путин назвал антироссийские санкции выстрелом США себе в ногу

Путин Как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам Путина, когда Вашингтон начал вводить антироссийские санкции, то у него всё же было некоторое беспокойство.
REGNUM вчера в 09:21
Политика

Горбачев отреагировал на слова Путина о причинах распада СССР

Бывший советский лидер Михаил Горбачев ответил на слова президента России Владимира Путина о причинах распада Советского Союза.
Газета.Ru вчера в 10:43
Экономика

«Газпром» в четверг выставил на Мосбиржу 3,6% казначеек

Группа "Газпром" в лице АО "Газпром газораспределение" в четверг выставила на "Московскую биржу" пакет в 3,59% казначейских акций монополии, сообщил эмитент.
Интерфакс 00:26
Политика

ВЦИОМ обнаружил запрос россиян на сменяемость партии власти

Что россияне ждут от "партии власти" Большинство россиян, а именно 63%, считают, что в стране есть такой институт, как "партия власти", — только 24% не согласны с этим тезисом.
РБК вчера в 16:00
Теннис

Сборная Испании обошла Россию и вышла в плей-офф Кубка Дэвиса

Сегодня, 20 ноября испанец Рафаэль Надаль принес очередную победу в копилку национальной команды, которая ведет борьбу на Кубке Дэвиса.
ProstoProSport вчера в 15:52
Технологии

Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров назвал приложение WhatsApp небезопасным.
РИА Новости вчера в 21:06
Политика

El País (Испания): Россия возвращает Украине три корабля, задержанные у берегов Крыма год назад (El País)

После аннексии Крыма, произошедшей в 2014 году в результате референдума, который международное сообщество считает незаконным, Россия контролирует оба берега пролива и убеждена в том, что территориальные воды Украины вокруг полуострова принадлежат ей.
ИноСМИ вчера в 08:02
Общество

Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав

Сразу в нескольких российских городах образовались очереди для прохождения медосмотров после появления информации о возможном подорожании справок для автомобилистов, передают местные СМИ.
РИА Новости вчера в 09:15
Общество

Описана система извинений на чеченском ТВ

Директор ЧГТРК «Грозный» и помощник главы Чечни Ахмед Дудаев рассказал, каким образом на телеканале появляются видео с извинениями местных жителей.
Lenta.ru вчера в 12:17
Футбол

Черчесов высказался об оскорблениях болельщиков в адрес Дзюбы

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру капитана команды Артема Дзюбы в отборочном матче на чемпионат Европы с Сан-Марино.
Известия 19 ноября в 22:17
Общество

Власти передумали убирать уроки православия и ислама в начальной школе

Как РПЦ боролась за уроки православия Предмет "Основы религиозных культур и светской этики" стал обязательным для четвероклассников с 1 сентября 2012 года.
РБК вчера в 23:00
Политика

Байден сообщил о нежелании Путина и Трампа видеть его президентом

Российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп не желают его победы на предстоящих президентских выборах 2020 года, заявил бывший вице-президент США Джозеф Байден.
РБК 00:25
Авто

Опубликованы первые фото салона новой Kia Optima

Свежая утечка официальной брошюры новинки, опубликованная коллегами из Thekoreancarblog, исправляет этот «пробел».
Автоновости дня вчера в 08:01
Шоу-бизнес

Жанна Агузарова выступила на одной сцене с Аллой Пугачевой

Особое внимание журналистов привлекла к себе Жанна Агузарова. Звезда 90-х давно не появлялась на сцене и в свете.
StarHit.ru вчера в 16:00
Шоу-бизнес

Семья Заворотнюк ответила на сообщения о планах Чернышева развестись

Семья продолжающей бороться с раком головного мозга российской актрисы Анастасии Заворотнюк ответила на сообщения, появившиеся в СМИ, о планах Петра Чернышева развестись с больной супругой.
Ugpressa.ru вчера в 23:00
Хоккей

«Ренджерс» Панарина обыграли «Вашингтон» Овечкина

Российская газета вчера в 23:40
Спорт

Союз биатлонистов России изменил состав сборной на Кубок мира

Правление Союза биатлонистов России (СБР) утвердило списки национальных команд на первые в сезоне этапы Кубка мира и Кубка IBU (второй дивизион мирового биатлона).
РБК вчера в 04:08
Транспорт

Началась перекодировка карт «Тройка» для бесплатной пересадки на МЦД

До запуска Московских центральных диаметров остается не так много времени и уже сегодня пассажирам советуют перекодировать имеющиеся карты "Тройка".
Комсомольская правда вчера в 14:30
Здоровье

Глава Ставрополья обязал главврачей больниц сократить разницу в зарплатах

Владимиров призвал сократить большой разрыв между зарплатами главврачей и медсестер.
Newstracker.ru вчера в 10:08
Общество

Генпрокурор Чайка изучит проблемы бизнеса в Екатеринбурге

Завтра в городе ожидается выездной прием главы надзорного ведомства Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка 22 ноября проведет в Екатеринбурге выездной прием предпринимателей.
Правда УрФО вчера в 22:29
Происшествия

Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера

Lenta.ru вчера в 15:07
Общество

ГИБДД России сможет лишать водителей прав без суда

Для ГИБДД будет введена единая электронная медицинская справка, тогда как водитель при желании сможет получить бумажную версию документа.
RuNews24.ru вчера в 09:48
Политика

Российский адмирал оценил слова об «угробленных» украинских кораблях

Бывший командующий Балтийским флотом России адмирал Владимир Валуев оценил слова командующего ВМС Украины адмирала Игоря Воронченко о якобы угробленных украинских кораблях, возвращенных в страну после задержания в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Газета.Ru вчера в 10:59
Кино

Режиссер «Джокера» получил разрешение на съемки сиквела

Радио Sputnik вчера в 13:03
Кино

Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru 19 ноября в 14:12
Футбол

«Спартак» отказался от участия в турнире в США и проведёт сбор в ОАЭ

«Спартак» на своём официальном сайте сообщил, что команда не примет зимой участия в турнире в США, а проведёт сбор в ОАЭ.
Чемпионат вчера в 12:55
Политика

ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины

В Ростовской области ФСБ задержала российского военнослужащего по подозрению в шпионаже в пользу Украины.
Lenta.ru вчера в 09:32
Политика

Раскрыто закулисье телешоу «России 1» после нокаута участника

Ранее, 20 ноября, сообщалось, что Вакаров и Вайнер на повышенных тонах обсуждали отношения США и Украины в связи с процедурой импичмента в отношении американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru вчера в 19:53
Кино

50-летний малыш Йода умилил зрителей

Фавро опубликовал в социальных сетях оригинальный концепт-арт, доказывающий, что Малыш Йода всегда был таким очаровательным.
SM News вчера в 08:03
Авто

Назвали вещи, которые скоро исчезнут из автомобилей

Специалисты даже назвали список привычных многим автомобилистам вещей, которые в скором времени исчезнут из машин, как это произошло, к примеру, с ключом для ручного запуска двигателя.
SpeedMe 19 ноября в 14:30
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