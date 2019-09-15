Общество
РИА НовостиВ России готовят эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
В Минтруде обсудят эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности, пишет газета "Известия" со ссылкой на замглавы Минэкономразвития Петра Засельского.
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с чего всё началось
На этой неделе в Минтруде пройдет совещание, на котором планируется обсудить введение четырехдневной рабочей недели в тестовом режиме на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности. Об этом «Известиям» заявил замминистра экономического развития Петр Засельский.Известиявчера в 17:01
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