Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ России готовят эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

В Минтруде обсудят эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности, пишет газета "Известия" со ссылкой на замглавы Минэкономразвития Петра Засельского.
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с чего всё началось

Неделя 4.0: власти хотят устроить эксперимент по четырехдневке

На этой неделе в Минтруде пройдет совещание, на котором планируется обсудить введение четырехдневной рабочей недели в тестовом режиме на предприятиях, входящих в нацпроект по повышению производительности. Об этом «Известиям» заявил замминистра экономического развития Петр Засельский.
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