Экономика

Газета.RuГазета.RuВ России готовят выравнивание тарифов на электроэнергию

В первой половине этого года в России может быть утверждена единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию, сообщают в четверг, 5 марта, "Известия" со ссылкой на члена комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Валерия Семенова.
Читать в источнике
Комментировать692
с чего всё началось

Тарифу время: цены на электроэнергию планируют выравнять к 2021 году

Как сообщили «Известиям» в комитете Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, она предполагает выравнивание расценок в регионах как минимум до средних по стране (3,4 рубля за 1 кВт•ч). Там, где тарифы уже сейчас меньше этого значения, повышения стоимости электроэнергии не будет.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Эксперт сравнил адресную поддержку и выравнивание энерготарифов

РИА Новости03:39

В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию к 2021 году

Коммерсантъвчера в 21:55

Тарифу время: цены на электроэнергию планируют выравнять к 2021 году

Известиявчера в 16:01

«Известия»: единая госполитика формирования энерготарифов не повлечет роста цен

ТАССвчера в 19:25

В регионах РФ пересмотрят цены на электроэнергию

URA.Ruвчера в 19:21

Цены на электроэнергию во всех регионах могут выровнять

Телеканал 360°вчера в 18:33

СМИ узнали сроки введения единого формирования тарифов на электроэнергию

РБКвчера в 20:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 14:53, Ашберн
Общество

Число жертв коронавируса в Италии превысило 100 человек

Число жертв коронавируса в Италии выросло с 79 до 107 человек, при этом количество всех случаев заражения, включая выздоровления и летальные исходы, достигло 3089.
Взгляд.ру вчера в 13:14
Общество

В Москве введен режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса, соответствующий указ опубликован на портале мэра.
Газета.Ru 13:25
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева уходит с «МУЗ-ТВ»

В течение 20 лет телеведущая Лера Кудрявцева провела огромное количество музыкальных премий и передач на канале «МУЗ-ТВ».
Live24 11:57
Политика

Россия и Турция договорились о перемирии в Идлибе

Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в четверг в Москве только с глазу на глаз заняли почти три часа и еще примерно два часа – в составе делегаций.
Ведомости 14:41
Общество

Большинство россиян собираются проголосовать за поправки к Конституции

«Информированность о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации растет: 12 февраля слышали о нем 78% россиян, к 3 марта — 83%», — говорится в тексте.
Известия 12:13
Здоровье

В России зафиксирован новый случай заражения коронавирусом

Коронавирус был выявлен у прилетевшего в Россию гражданина Италии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой инфекцией.
Газета.Ru 03:26
Армия и оружие

На параде Победы в Москве впервые покажут огнеметы ТОС-2 «Тосочка»

Новейшие тяжелые огнеметы ТОС-2 «Тосочка» впервые пройдут в колонне военной техники на параде Победы на столичной Красной площади.
Известия вчера в 09:31
Кино

Режиссер «Бэтмена» опубликовал фото нового «бэтмобиля»

Как сообщает ToDay News Ufa, режиссёр фильм Мэтт Ривз обнародовал фотографии нового транспортного средства супергероя.
ToDay News Ufa вчера в 16:45
Политика

Комитет Госдумы не принял поправку об ограничениях для детей депутатов

Большую часть поправок к Конституции от КПРФ и «Справедливой России» комитет по законодательству Госдумы отклонил.
Мой Брянск 03:10
Музыка

Ведущий призвал Украину не участвовать в Евровидении из-за Little Big

Владимир Остапчук, украинский телевизионный ведущий, считает, что группа Go_A не должна ехать на Евровидении, хотя группа планирует представлять страну на международном музыкальном конкурсе.
ToDay News Ufa 12:38
Биатлон

Подделку подписей Родченкова признал МОК

Международный олимпийский комитет (МОК) признал, что подписи под показаниями бывшего директора московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова были поддельными.
Русская Планета 03 марта в 10:07
Баскетбол

«Зенит» в матче Евролиги победил «Жальгирис» в овертайме

Sport24.ru 14:19
Происшествия

Пропавшую школьницу в Костромской области похитили – СК

Аргументы и Факты 08:51
Футбол

«Химки» вышли в полуфинал Кубка России по футболу

В четвертьфинале Кубка России по футболу подмосковные "Химки" разгромили московское "Торпедо" - 5:1. В полуфинале химчане сыграют с победителем перенесенного матча между "Шинником" и "Уралом".
Российская газета 14:08
Происшествия

В Калининграде таксист завёз в тупик и изнасиловал школьницу

В пресс-службе УМВД по Калининградской области уточнили, что таксист подобрал школьницу в одном из районов Калининграда.
Русский Запад 06:30
Политика

В Совбезе ООН Россию обвинили в кибератаке на Грузию

Великобритания, США и Эстония обвинили Россию в кибератаке на Грузию в октябре прошлого года.
Lenta.ru 14:29
Общество

В Гидрометцентре пообещали возвращение суровых зим в Россию

Суровые и снежные русские зимы не ушли в прошлое. Такое мнение высказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
News.ru 06:05
Здоровье

Онкологи назвали самый ранний симптом рака поджелудочной железы

News.ru 04:06
Политика

Элизабет Уоррен собирается выйти из президентской гонки в США

Сенатор штата Массачусетс Элизабет Уоррен планирует снять свою кандидатуру на участие в президентских США от демократической партии и объявит об этом свою штабу в четверг, 5 марта.
Ведомости 11:11
Транспорт

У МКАД может появиться платный дублер

Платный скоростной дублер МКАД может появиться южнее кольцевой автомагистрали – от Солнцева через Бутово и Лыткарино до Железнодорожного.
Экономика сегодня 02:30
Футбол

Холанн считает Месси и Неймара лучшими футболистами всех времен

Нападающий «Боруссии» Эрлин Холанн сравнил Лионеля Месси, Неймара и Криштиану Роналду.
Спорт-Экспресс 10:10
Хоккей

СКА разгромил «Витязь» в третьем матче плей-офф Кубка Гагарина

В четверг, 5 марта, петербургский СКА разгромил «Витязь» из Подольска в третьем матче плей-офф Кубка Гагарина.
Форпост Северо-Запад 13:59
Футбол

Бывший футболист сборной Дании заразился коронавирусом

Бывший футболист сборной Дании Томас Каленберг заразился коронавирусом.
РБК 12:08
Шоу-бизнес

Супруга Константина Ивлева подала на развод из-за предательства мужа

Мария Ивлева в недавнем интервью журналистам заявила, что подала на развод из-за предательства мужа и намерена составлять иск на выплату алиментов.
Дни24 вчера в 05:03
Шоу-бизнес

Niletto рассказал Ивлеевой, что изменял возлюбленной с поклонницами

Пятый канал вчера в 23:26
Общество

Госдума снизила возраст получения негосударственной пенсии

Как пишет сайт Госдумы, поправки, дающие право на получение такой пенсии в возрасте 55 и 60 лет женщинам и мужчинам соответственно, предлагается внести в закон «О негосударственных пенсионных фондах».
RT на русском 05:34
Общество

Шварценеггер подал в суд на российскую компанию из-за робота-двойника

Известия 04:52
Происшествия

В ДТП в Липецкой области погибли три человека

Столкновение грузовика и легкового автомобиля стало причиной гибели трех человек, сообщил ТАСС представитель пресс-службы ГУ МВД по Липецкой области.
ТАСС 06:18
Общество

ПМЭФ отменили из-за коронавируса

Первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что оргкомитет Петербургского международного экономического форума решил не проводить ПМЭФ в 2020 году из-за коронавируса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:33
Здоровье

Губернатор Куйвашев поручил навести порядок в поликлиниках

По данным заместителя губернатора Павла Крекова, из 25 млрд рублей, выделенных на оказание первичной медицинской помощи, почти 10 млрд рублей планируется направить на оборудование.
АиФ Урал 03:14
Как работают Яндекс.Новости?
Главное