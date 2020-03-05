Экономика

Газета.RuГазета.RuВ России готовят выравнивание тарифов на электроэнергию

В первой половине этого года в России может быть утверждена единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию, сообщают в четверг, 5 марта, "Известия" со ссылкой на члена комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Валерия Семенова.
Читать в источнике
Комментировать544
с чего всё началось

Тарифу время: цены на электроэнергию планируют выравнять к 2021 году

Как сообщили «Известиям» в комитете Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, она предполагает выравнивание расценок в регионах как минимум до средних по стране (3,4 рубля за 1 кВт•ч). Там, где тарифы уже сейчас меньше этого значения, повышения стоимости электроэнергии не будет.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Эксперт сравнил адресную поддержку и выравнивание энерготарифов

РИА Новости03:39

Цены на электроэнергию во всех регионах могут выровнять

Телеканал 360°вчера в 18:33

СМИ узнали сроки введения единого формирования тарифов на электроэнергию

РБКвчера в 20:57

«Известия»: единая госполитика формирования энерготарифов не повлечет роста цен

ТАССвчера в 19:25

В регионах РФ пересмотрят цены на электроэнергию

URA.Ruвчера в 19:21

В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию к 2021 году

Коммерсантъвчера в 21:55

Тарифу время: цены на электроэнергию планируют выравнять к 2021 году

Известиявчера в 16:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7097 источников, обновлено в 04:22, Ашберн
Происшествия

Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»

Известия вчера в 11:27
Общество

Новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в России

Новый случай заражения коронавирусной инфекцией зарегистрирован в России, сообщает Интерфакс со ссылкой на оперативный штаб.
RT на русском 03:21
Происшествия

Вновь поступили сообщения о минировании нескольких самолётов в России

Пассажирский самолёт А320, вылетевший из московского аэропорта Шереметьево, сел в Омске после получения сообщения о минировании.
RT на русском 04:05
Здоровье

Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей

Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
РИА Новости 03 марта в 19:59
Гаджеты

Bloomberg: у Apple возник дефицит смартфонов iPhone на замену

Американская компания Apple сообщила сотрудникам своих розничных магазинов о нехватке предоставляемых на замену смартфонов iPhone.
RT на русском 03:30
Общество

В Петербурге студента из Италии проверят на коронавирус

Студента из Италии из Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова госпитализировали для обследования на коронавирус, в общежитии вуза проводятся санитарно-карантинные мероприятия, сообщает управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.
РИА Новости 00:44
Политика

Стрелков и Бутина станут членами Партии прямой демократии

Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин) и обвиняемая в работе иностранным агентом в США без регистрации телеведущая RT Мария Бутина станут членами новой Партии прямой демократии, первый съезд которой состоится сегодня, 5 марта.
Коммерсантъ 02:23
Общество

«Половинка меня ушла»: в Москве кремировали мужа блогерши Диденко

Блогер написала, что Валентин навсегда останется в ее сердце и с ней рядом. По словам Диденко, она не может осознать случившегося.
Вести.Ru вчера в 13:45
Общество

В России могут изменить систему оплаты декретных отпусков и больничных

В России готовится реформа, которая изменит систему оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
RT на русском вчера в 19:37
Происшествия

В Турции потребовали оправдать пятерых обвиняемых по делу Карлова

Прокурор потребовал оправдать пятерых обвиняемых по делу об убийстве в Турции российского посла Андрея Карлова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 03:44
Футбол

Газзаев выразил обеспокоенность из-за слабой игры ЦСКА

Депутат Государственной думы федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва Валерий Газзаев выразил обеспокоенность из-за слабой игры ЦСКА в четвертьфинале Олимп - Кубка России.
Газета.Ru 02:56
Общество

Мишустин утвердил правила ввоза незарегистрированных в России лекарств

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал 5 марта правила ввоза и выдачи лекарств, незарегистрированных в России.
РБК 03:32
Наука

Ускоритель темной материи облегчит ее поиски

Ученые описали способ увеличения энергии частиц темной материи, что должно облегчить их регистрацию в детекторах.
N+1 вчера в 06:57
Происшествия

Северный флот прокомментировал взрыв в воинской части под Мурманском

Lenta.ru вчера в 23:17
Космос

«Спектр-РГ» отсканировал треть всего неба

Сканирование неба телескопами орбитальной обсерватории "Спектр-РГ" продолжается.
РИА Новости 03:48
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили музей пива в Дублине

Во время визита в Ирландию Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили прием, организатором которого стал британский посол Робин Барнетт.
Srnsk вчера в 13:05
Общество

Все изменит один день: Путин принял решение о новом расчете зарплаты

Как сообщает издание «РБК», с 18 марта Владимир Путин подпишет поправки, которые коснуться бухгалтеров.
Pro Город Ярославль 01:01
Хоккей

Проворов применил жёсткий силовой приём против Овечкина в матче НХЛ

Российский защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов применил жёсткий силовой приём против форварда «Вашингтон Кэпиталз» и соотечественника Александра Овечкина в матче (5:2) регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
RT на русском 00:30
Происшествия

В Ростове задержан вербовщик террористических организаций

Мужчина, находившийся в России под видом беженца, занимался вербовкой неофитов в террористические организации.
Российская газета 04:15
Музыка

Группа Little Big поедет на «Евровидение» от России

REGNUM 02 марта в 13:52
Общество

В Италии все школы и институты закрывают из-за коронавируса

Местные средства массовый информации уточняют, что правительство государства планировало закрыть школы и университеты по всей Италии с четверга или с понедельника, то есть с 5 или 9 марта соответственно.
Ореанда-Новости вчера в 14:00
Происшествия

Мужчина утопил машину в реке через десять минут после экзамена по вождению

Житель китайского города Цзуньи, провинция Гуйчжоу, утопил новую машину в реке через десять минут после экзамена по вождению.
Lenta.ru 04:01
Общество

В РПЦ заявили о ненужности школьного образования для девочек

Газета.Ru вчера в 12:12
Общество

ВЭБ.РФ обвинил Украину в незаконной продаже акций своей «дочки»

Украина в нарушение норм международного права продала акции украинской «дочки» ВЭБ.РФ – Проминвестбанка на аукционе, сообщила госкорпорация.
Ведомости 02:57
Происшествия

На Украине с подозрением на коронавирус госпитализировали двух человек

Два человека доставили в инфекционное отделение с подозрением на коронавирус в Черновицкой области Украины, сообщила в четверг пресс-служба областной государственной администрации.
РИА Новости 03:29
Политика

Вылетевшего в Москву Эрдогана сопровождают первые лица страны

Президента Турции Тайипа Эрдогана, который вылетел в четверг с визитом в Москву, сопровождают глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр обороны Хулуси Акар, министр казначейства и финансов Берат Албайрак, глава национальной разведывательной организации Хакан Фидан, передает агентство Anadolu.
РИА Новости 04:03
Шоу-бизнес

Супруга Константина Ивлева подала на развод из-за предательства мужа

Мария Ивлева в недавнем интервью журналистам заявила, что подала на развод из-за предательства мужа и намерена составлять иск на выплату алиментов.
Дни24 вчера в 05:03
Происшествия

На Урале просят арестовать фигуранта дела о смерти архитектора

После смерти Кротова следователи переквалифицировали статью на более тяжелую - часть 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).
РИА Новости 03:56
Политика

Путин сравнил Касперского с Илоном Маском

Коммерсантъ 02:26
Транспорт

«Ведомости» узнали о планах строительства платного дублера МКАД

Вдоль южной части Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) может появиться платный дублер.
РБК вчера в 21:42
Как работают Яндекс.Новости?
Главное