Экономика

Газета.RuГазета.RuВ России готовят выравнивание тарифов на электроэнергию

В первой половине этого года в России может быть утверждена единая госполитика формирования тарифов на электроэнергию, сообщают в четверг, 5 марта, "Известия" со ссылкой на члена комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Валерия Семенова.
Читать в источнике
Комментировать830
с чего всё началось

Тарифу время: цены на электроэнергию планируют выравнять к 2021 году

Как сообщили «Известиям» в комитете Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, она предполагает выравнивание расценок в регионах как минимум до средних по стране (3,4 рубля за 1 кВт•ч). Там, где тарифы уже сейчас меньше этого значения, повышения стоимости электроэнергии не будет.
Известия04 марта в 16:01

Подробнее о событии

Эксперт сравнил адресную поддержку и выравнивание энерготарифов

РИА Новостивчера в 03:39

В регионах РФ пересмотрят цены на электроэнергию

URA.Ru04 марта в 19:21

СМИ узнали сроки введения единого формирования тарифов на электроэнергию

РБК04 марта в 20:57

«Известия»: единая госполитика формирования энерготарифов не повлечет роста цен

ТАСС04 марта в 19:25

В России планируют выравнивание тарифов на электроэнергию к 2021 году

Коммерсантъ04 марта в 21:55

Цены на электроэнергию во всех регионах могут выровнять

Телеканал 360°04 марта в 18:33

Тарифу время: цены на электроэнергию планируют выравнять к 2021 году

Известия04 марта в 16:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 15:21, Ашберн
Здоровье

Во Владимирской области изменились сроки ожидания медицинской помощи

В 2020 году во Владимирской области изменились предельные сроки ожидания медицинской помощи.
Молва 06:27
Происшествия

В Химках загорелось здание школы бокса

РБК 14:44
Общество

Олег Тиньков сообщил, что у него диагностирована острая форма лейкемии

Российский бизнесмен Олег Тиньков рассказал, что у него диагностирована острая форма лейкемии.
ТАСС 09:34
Политика

Зеленский пригрозил отказаться от переговоров с Россией о Донбассе

Украина может отказаться от проведения с Россией переговоров о судьбе Донбасса, в случае если прогресса в этом процессе не получится добиться через год.
РБК 12:34
Армия и оружие

Китай: своими учениями в Черном море Россия унизила США

Piter.tv 00:23
Политика

Россия и Турция договорились о режиме прекращения огня в Идлибе

Лидеры России и Турции по итогам почти шестичасовых переговоров в Москве согласовали документ по урегулированию в сирийской провинции Идлиб.
RT на русском вчера в 16:17
Общество

Жена Ефремова прокомментировала недопуск мужа на борт самолета

Жена заслуженного артиста России Михаила Ефремова Софья Кругликова в пятницу, 6 марта, объяснила журналистам, почему актера не допустили на рейс в Ригу.
Известия 14:49
Общество

В России зарегистрировано шесть новых случаев заражения коронавирусом

Стало известно о шести новых случаях заражения коронавирусом в России.
Bash.News 14:39
Происшествия

Москвич избил прибывшего на вызов в спецкостюме фельдшера

Житель Москвы жестоко избил фельдшера скорой помощи, который прибыл на вызов к ребенку с пневмонией в специальном защитном костюме.
Известия 06:46
Происшествия

В Москве продавщица получила по ошибке два миллиона рублей и исчезла

Работодатель обратился в полицию после того, как сотрудница перестала выходить на связь, получив по ошибке почти 2 миллиона рублей аванса, полиция начала проверку, сообщает пресс-служба УВД по ЦАО столичного главка МВД.
РИА Новости 10:09
Политика

МИД России обвинил Нидерланды в давлении на суд по делу MH17

МИД России обвинил Нидерланды в давлении на окружной суд Гааги в связи со скорым началом рассмотрения дела о крушении малайзийского Boeing на территории Донецкой области в 2014 году.
Lenta.ru 03:55
Хоккей

«Ак Барс» в третий раз подряд обыграл «Нефтехимик» в плей-офф КХЛ

«Нефтехимик» дома проиграл «Ак Барсу» в третьем матче 1/8 финала плей-офф КХЛ. Встреча дошла до овертайма и завершилась со счетом 1:2.
Metaratings 14:29
Политика

Крашенинников объяснил отказ от поправки о недвижимости чиновников

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает излишним вносить в Конституцию запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом.
РИА Новости 05:03
Общество

Экономический форум в Петербурге отменили по причине коронавируса

Оргкомитет международного экономического форума в Санкт-Петербурге решил отменить проведение форума в 2020 году из-за распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV), пишет «Интерфакс».
Дождь вчера в 15:22
Общество

Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году

Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.
РБК вчера в 07:51
Общество

«Аэрофлот» сократит число рейсов в Китай, Италию, Корею и Вьетнам

Авиакомпания "Аэрофлот" временно вносит изменения в расписание полетов в города Китая, Кореи, Вьетнама и Италии в связи со снижением спроса из-за коронавируса.
Москва 24 14:22
Энергетика

В Вене прошло заседание ОПЕК+ по коронавирусу

На самом заседании определяется реакция ОПЕК+Россия на уменьшение спроса на нефть из-за вспышки коронавируса (РБК).
Вечерний курьер 14:53
Футбол

Хавбек «Монако» Мартинш дисквалифицирован на полгода за толчок судьи

Португальский хавбек дисквалифицирован на 6 месяцев за толчок арбитра в матче 22-го тура Лиги 1 с "Нимом" (1:3).Срок отбывания наказания будет отсчитываться с 6 февраля.
Soccer.ru вчера в 17:19
Армия и оружие

Сирийские военные отбили захваченный террористами танк Т-90

Сирийская арабская армия вернула себе танк Т-90, ранее захваченный протурецкими боевиками.
iReactor вчера в 07:16
Футбол

Фанаты «Зенита» раскритиковали руководство клуба после драки в Грозном

News.ru 08:12
Культура

В Московском театре мюзикла прошла премьера «ПраймТайма»

Российская газета 06:27
Хоккей

Овечкин вышел на первое место в списке снайперов НХЛ

Форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вышел на первое место в списке снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Газета.Ru 00:03
Энергетика

Снижение мировых цен на нефть ускорилось до 6%

Нефть марки Brent опустилась до $47,76, а WTI — до $43,92 за баррель. Такие цены фиксируются впервые с июня 2017 года.
News.ru 05:54
Политика

Трампа обвинили в распространении ложных сведений по коронавирусу

Президент США Дональд Трамп распространяет ложную информацию относительно ситуации вокруг коронавируса в стране, его твиты не помогают успокоить население страны, считают американские эксперты.
РИА Новости 14:39
Политика

Новый премьер Украины отказался от своих слов о поставке воды в Крым

Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поспешил отказаться от своих слов о возобновлении подачи воды в Крым.
ТАСС 01:35
Шоу-бизнес

Алена Водонаева обвинила бывшего мужа в болезни сына

Алена Водонаева с сыном Богданом 23 августа 2010 года в одной из частных клиник Москвы Алена Водонаева подарила Алексею мальчика, которого назвали Богдан.
Вокруг ТВ 05:31
Общество

В Литве сообщили об обыске у организатора «Бессмертного полка»

Экс-депутат горсовета литовской Клайпеды Вячеслав Титов заявил, что у общественного деятеля Татьяны Коломиец, которая принимает участие в организации акции «Бессмертный полк», провели обыски.
RT на русском 07:34
Происшествия

Аферисты похитили три миллиарда рублей из оборонного бюджета России

По версии следствия, аферисты похитили около трех миллиардов рублей из бюджета России, выделенных на развитие оборонно-промышленного комплекса страны в 2011-2012 годах.
Lenta.ru 04:17
Шоу-бизнес

Симон Осиашвили рассказал о самоубийстве жены

Bimru.ru 04:38
Армия и оружие

ЦПВС сообщает о шести обстрелах после прекращения огня в Идлибе

Боевики шесть раз обстреляли населенные пункты и позиции сирийской правительственной армии после установления режима прекращения огня в Идлибе, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв.
Газета.Ru 14:13
Как работают Яндекс.Новости?
Главное