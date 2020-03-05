Экономика

RT на русскомRT на русскомВ России намерены усилить госрегулирование тарифов на электроэнергию

В России в первой половине 2021 года может появиться единая государственная политика формирования тарифов на электроэнергию. Как сообщает газета «Известия» с соответствующей инициативой выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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с чего всё началось

Тарифу время: цены на электроэнергию планируют выравнять к 2021 году

Как сообщили «Известиям» в комитете Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, она предполагает выравнивание расценок в регионах как минимум до средних по стране (3,4 рубля за 1 кВт•ч). Там, где тарифы уже сейчас меньше этого значения, повышения стоимости электроэнергии не будет.
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