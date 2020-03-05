Экономика
RT на русскомВ России намерены усилить госрегулирование тарифов на электроэнергию
В России в первой половине 2021 года может появиться единая государственная политика формирования тарифов на электроэнергию. Как сообщает газета «Известия» с соответствующей инициативой выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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с чего всё началось
Как сообщили «Известиям» в комитете Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, она предполагает выравнивание расценок в регионах как минимум до средних по стране (3,4 рубля за 1 кВт•ч). Там, где тарифы уже сейчас меньше этого значения, повышения стоимости электроэнергии не будет.Известиявчера в 16:01
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Происшествия
Под Хабаровском автомобиль с людьми провалился под лед
Биатлон
Губерниев обвинил Тихонова в доносе на Логинова во время ЧМ
Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев заявил, что обыски в отеле российских биатлонистов во время минувшего чемпионата мира могли быть связаны со словами Александра Тихонова.
Экономика
К группе риска отнесли 38 российских банков
38 российских банков могут лишиться лицензии в ближайший год.
Наука
Почвенным микробам дали свет
Модифицированный агротекстиль улучшает рост растений, по-видимому, действуя на почвенную микрофлору.
Музыка
Лоза раскритиковал современных музыкантов за «воровство» композиций
Певец и композитор Юрий Лоза выступил с критикой в адрес радио «Говорит Москва» современных музыкальных исполнителей в связи с тем, что они, по его словам, «воруют» старые композиции, после чего выдают их за свои произведения.
Политика
Как в Турции комментируют переговоры Путина и Эрдогана по Идлибу
Происшествия
Украинские шахматисты найдены мертвыми в Москве
Шоу-бизнес
Екатерина Климова покорила поклонников снимком в чулках
Екатерина Климова предстала в одной комбинации и в чулках на подвязках.
Авто
Aston Martin представил спорткар без лобового стекла и крыши
Кузов автомобиля сделан практически полностью из углеродного волокна. Новинка не обладает лобовым стеклом и крышей.
Общество
Синоптик назвал лето 2020 года идеальным для здоровья людей
Лето этого года будет теплее, чем обычно, заявил «Газете.Ru» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Общество
Власти США обвинили сотрудника Group-IB
Топ-менеджера российской компании заподозрили в соучастии при продаже данных пользователей Formspring Действующий топ-менеджер российской компании в сфере кибербезопасности Group-IB Никита Кислицин стал фигурантом разбирательства в США.
Общество
Минюст США обвинил Тинькова в подаче ложных налоговых сведений
Власти США обвиняют российского банкира Олега Тинькова, задержанного в Лондоне, в подаче ложных налоговых сведений, ему грозит до шести лет тюрьмы, об этом сообщили в минюсте Соединенных Штатов.
Общество
В АТОР оценили убытки российского турбизнеса из-за коронавируса
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе назвала сумму убытков российских туристических компаний в связи с распространением коронавируса.
Политика
Комитет Госдумы не принял поправку об ограничениях для детей депутатов
Большую часть поправок к Конституции от КПРФ и «Справедливой России» комитет по законодательству Госдумы отклонил.
Авто
Toyota Raize обошел по популярности Toyota Corolla
По данным портала NJCAR.RU, за январь 2020 года только в Стране Восходящего Солнца было реализовано более 10 220 таких паркетников, благодаря чему Toyota Raize стал абсолютным бестселлером марки и оказался популярнее прежнего лидера Toyota Corolla, который разошелся тиражом 8 480 единиц.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов назвал третью дочь Евой
Дмитрий Тарасов назвал третью дочь Евой Футболист и его жена рассказали о том, какое имя выбрали для новорожденной малышки.
Шоу-бизнес
Дочь Пугачевой и Галкина наладила переписку с домовым
Дочь Пугачевой и Галкина наладила переписку с домовым Лиза Галкина пишет письма домовому.
Игры
Блогер разблокировал камеру в God of War и нашёл необычную «пасхалку»
Общество
Новокузнечане отказываются платить за капремонт
Жители не спешат платить за капремонт.
Экономика
В ОПЕК согласовали дополнительное снижение нефтедобычи из-за COVID-19
Договоренность о дополнительном снижении нефтедобычи странами ОПЕК+ на 1,5 млн баррелей в сутки (б/с) из-за последствий распространения коронавируса согласовали страны ОПЕК на заседании 5 марта, передает агентство «Интерфакс».
Политика
Мария Бутина станет членом Партии прямой демократии
Авто
Volkswagen прекратит разработку автомобилей на природном газе
Директор по развитию Volkswagen Франк Вельш заявил, что компания откажется от производства легковых машин на газомоторном топливе CNG.
Армия и оружие
Турецкие военные «нейтрализовали» свыше 20 сирийских солдат в Идлибе
Министерство обороны Турции объявило о «нейтрализации» 21 сирийского военного в ответ на гибель турецкого солдата, информирует агентство Anadolu.
Здоровье
Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей
Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
Экономика
Россияне бросились вкладывать деньги в российские компании
В феврале россияне бросились вкладывать деньги в российские компании.
Экономика
Счетная палата усомнилась в реальности прогноза снижения бедности
В Счетной палате усомнились, что бедность в России в 2020 году может быть снижена до заявленного уровня 10,8%. Чтобы достичь этого показателя, необходимо увеличить доходы почти 1 млн малообеспеченных россиян.