с чего всё началось

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 1 апреля подготовить законопроект о введении моратория на подачу заявлений о банкротстве. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

В России готовят законопроект о моратории на заявления о банкротстве

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