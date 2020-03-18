Коронавирус
RT на русскомВ России готовят законопроект о моратории на заявления о банкротстве
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 1 апреля подготовить законопроект о введении моратория на подачу заявлений о банкротстве. Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
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с чего всё началось
Премьер России Михаил Мишустин рекомендовал ФНС, госкорпорациям, ведомствам и ЦБ отложить до 1 мая подачу заявлений о банкротстве туризма и авиаперевозок, следует из опубликованного на сайте правительства документа.Газета.Ruвчера в 07:23
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Правительство приостановило банкротства и выездные проверки из-за коронавируса
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