Коронавирус
РИА НовостиМишустин поручил подготовить законопроект о моратории на банкротство
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 1 апреля подготовить законопроект о введении моратория на подачу заявлений о банкротстве, соответствующее поручение опубликовано на сайте кабмина.
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с чего всё началось
Премьер Михаил Мишустин поручил органам госвласти, Центробанку и Федеральной налоговой службе (ФНС) не подавать до 1 мая заявления о банкротстве компаний, имеющих задолженность перед бюджетами российских субъектов, органами исполнительной власти и подведомственным им организациями, а также задолженность перед банками в случаях, если по ним ранее не возбуждалось дело о банкротстве.Ведомости07:25
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Общество
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Общество
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Наука
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Культура
Министр культуры поручила театрам и музеям создать онлайн-программы
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Общество
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Общество
Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля
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Политика
FT: Евросоюз заподозрил Россию в дезинформации по коронавирусу
В EEAS уверены, что связанные с Россией фейковые аккаунты в соцсетях, которые ранее публиковали сообщения о ситуации в Сирии и протестах «желтых жилетов» во Франции, переключились на распространение онлайн «дезинформации о коронавирусе на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках».
Политика
Путин пообещал восстановить права на надбавки к пенсиям ветеранам ВС
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Наука
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Политика
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Ранее Владимир Путин заявил, что в России 70 процентов жителей относятся к среднему классу, ссылаясь на методики Всемирного банка, в соответствии с которыми к среднему классу причисляются люди, чей доход в полтора раза больше минимального размера оплаты труда.
Энергетика
Нефти предсказали падение стоимости ниже нуля
Аналитик японского банка Mizuho Пол Санки (Paul Sankey) предсказал падение стоимости нефти ниже нуля.
Общество
Власти рекомендовали москвичам старше 60 лет оставаться дома
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Наука
У коронавируса выявили слабое место
Политика
МИД Украины направил ноту протеста из-за визита Путина в Крым
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Политика
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Накануне Путин своим указом назначил общероссийское голосование по поправкам в Конституцию на 22 апреля.
Футбол
Тульский «Арсенал» оштрафован за баннер про Валентину Терешкову
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Политика
Шведское СМИ назвало политику Украины по Крыму фашистской
От украинской политики по Крыму, запрещающий подачу воды на полуостров, страдает гражданское население, однако киевские власти это нисколько не волнует, пишет шведское издание Nyhetsbanken.