Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ России готовятся к открытию туристического сезона

Руководители регионов совместно с Роспотребнадзором и Ростуризмом должны до 15 июня подготовить планы по открытию туристического сезона, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
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С 1 июля мы планируем, что можно будет полноценно запустить отрасль, уже для межрегиональных поездок.
— Дмитрий Чернышенко, российский политикРБК 04:26

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Мишустин: Россия готова постепенно открывать туристический сезон

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