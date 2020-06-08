Общество
РИА НовостиВ России готовятся к открытию туристического сезона
Руководители регионов совместно с Роспотребнадзором и Ростуризмом должны до 15 июня подготовить планы по открытию туристического сезона, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
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С 1 июля мы планируем, что можно будет полноценно запустить отрасль, уже для межрегиональных поездок.
— Дмитрий Чернышенко, российский политикРБК 04:26
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Общество
В Москве с 9 июня отменят режим самоизоляции и пропуска
Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник подписал указ об отмене с 9 июня режима самоизоляции, пропускного режима, а также о снятии большинства ограничений в столице в три этапа: с 9, 16 и 23 июня.
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Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси дал позитивную оценку предпринимаемым Каиром дипломатическим усилиям по Ливии, сообщает пресс-служба Кремля.
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В России создадут федеральный регистр сведений о населении
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Электрический ракетный двигатель СПД-140Д показал новые возможности
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Общество
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Общество
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News.ru 06 июня в 14:51
Культура
Клип с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров
Размещенный 5 июня клип на песню "Золото", в котором протагонист в роскошном боди вышагивает по подиуму в обществе моделей на закрытом показе мод в футуристически преобразившемся Пятигорске, к этому дню только на официальном YouTube-канале Super Жоrik собрал более миллиона просмотров.
Российская газета вчера в 10:00
Здоровье
Вячеслав Битаров выразил благодарность московским медикам
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров от имени жителей республики поблагодарил медиков выездной консультативной бригады из Москвы за профессиональный опыт, которым они поделились с осетинскими врачами по лечению новой коронавирусной инфекции.
15-й Регион (Северная Осетия) 10:36
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова
Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился.
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В России начали разработку системы навигации полетов в дальнем космосе
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Кино
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Кроме Горбачевой, в сериале снялись Варвара Шмыкова, Ирина Носова и Алена Михайлова, а также Антон Лапенко и Виктория Толстоганова.
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Росавиация решила возобновить полеты в 15 стран с 15 июля. Но прежде авиаторы намерены согласовать свой план с санитарными властями.
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Врач Абаева назвала оптимальный возраст для первых родов
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Слово и Дело вчера в 10:02
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Первый виртуальный рынок российского контента Key Buyers Event: Digital edition, в котором примут участие более 120 отечественных кинокомпаний и закупщики из 40 стран, откроется в понедельник в Москве, сообщила пресс-служба Роскино.
РИА Новости вчера в 21:16
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Российская газета 00:07
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Москва, 8 июня 2020, 14:49 — REGNUM Жители России выдержала испытание коронавирусом, потому что придерживались нравственных норм: сострадания, взаимопомощи и милосердия.
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Экономика
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Следователи ГУ МВД России по Санкт-Петербургу возбудили уголовное дело по факту дорожной аварии, в которой погибла молодая женщина и два человека получили травмы, сообщает пресс-служба управления.
Российская газета 08:35
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В Подмосковье обновлена карта распространения коронавируса
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Чехов Вид вчера в 06:26