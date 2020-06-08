Общество
РИА НовостиВ России готовятся к открытию туристического сезона
Руководители регионов совместно с Роспотребнадзором и Ростуризмом должны до 15 июня подготовить планы по открытию туристического сезона, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
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Подготовьте и представьте в правительство Российской Федерации несколько сценариев развития отрасли, а также меры поддержки авиакомпаний исходя из каждого сценария", - говорится в документе.ТАСС03:32
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Политика
Песков прокомментировал решение Собянина о снятии ограничений в Москве
Снятие эпидемиологических ограничений - в компетенции главы региона, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующее решение столичных властей.
ТАСС 08:20
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Согласно свежему сертификату одобрения типа транспортного средства, который опубликовали поклонники марки на своем профильном форуме, новый Kia K5 будет комплектоваться для нашей страны двумя агрегатами и двумя автоматическими коробками передач.
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Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 11:52
Общество
Собянин: с 16 июня в Москве заработают летние кафе
Летние кафе заработают в столице с 16 июня, сообщил Сергей Собянин на своем личном сайте.
Москва 24 07:30
Политика
Путин подписал закон о едином регистре сведений о населении России
Российский лидер Владимир Путин подписал закон о создании единого регистра, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском 08:04
Путешествия
Возобновление внутреннего туризма планируется с 1 июля
Зампред правительства Дмитрий Чернышенко сообщил, что возобновить туристические поездки между регионами планируется с 1 июля.
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Первый канал объяснил показ протестов в США в финале «Брата 2»
Первый канал заявил, что показ кадров с проходившими недавно акциями протеста и погромами в США под песню «Гудбай, Америка» никак не связан с титрами фильма «Брат 2», которые не транслировались.
Lenta.ru 05:08
Энергетика
Нефть марок Brent и WTI поднялась в цене выше $43 и $40 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent на Межконтинентальной бирже (ІСЕ) в Лондоне поднялась выше отметки $43 за баррель.
Ведомости вчера в 21:00
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США отказались предоставлять информацию по делу Boeing MH17
США не смогут предоставить дополнительные данные по делу о сбитом в Донбассе летом 2014 года Boeing MH17.
Lenta.ru 05:41
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Елена Шувалова исключена из КПРФ
Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ вчера в 11:03
Происшествия
В Приморье завели дело против мужчины, улегшегося в чаше Вечного огня
Ранее в социальных сетях появилось видео, вызвавшее резонанс в Приморье: в чаше Вечного огня мемориала погибшим в годы Великой Отечественной войны в Артеме, небрежно развалившись, лежит мужчина, упираясь ногами в звезду в центре чаши.
РИА Новости 08:36
Политика
Захарова получила высший дипломатический ранг посла
Президент Владимир Путин присвоил официальному представителю МИД России Марии Захаровой ранг чрезвычайного и полномочного посла — это высший дипломатический ранг.
Коммерсантъ 07:15
Общество
Собянин обнародовал план снятия ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин обнародовал план снятия ограничений в Москве.
Lenta.ru 07:29
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51
Энергетика
«Газпром» не изменит стоимость газа для Белоруссии
"Газпром" не намерен менять стоимость газа для Белоруссии на 2020 год.
Вести.Ru 07:03
Единоборства
Боец Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры
Отмечается, что ранее Макгрегор дважды объявлял о завершении карьеры. Однако после этого возвращался в спорт.
RuNews24.ru вчера в 01:39
Общество
Онищенко напомнил о вреде антисептиков
Геннадий Онищенко рассказал о вреде дезинфектантов и посоветовал читать инструкцию.
Московский Комсомолец в Марий Эл 01:55
Происшествия
Экс-дознавательница из Уфы раскрыла новые детали изнасилования
Потерпевшая по делу о групповом изнасиловании, экс-дознавательница из Уфы Гульназ Фатхисламова рассказала о деталях преступления, жертвой которого она стала.
Газета.Ru вчера в 11:14
Общество
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Столица постепенно снимает ограничения, связанные с пандемией коронавируса.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 07:53
Общество
В Крыму разработали проект добычи воды из палеорусел
Сотрудники географического факультета Крымского федерального университета разработали проект, позволяющий добывать воду из подруслового стока рек, что позволит существенно улучшить ситуацию с водоснабжением на крымском полуострове.
Российская газета 03:42
Происшествия
В Красноярске задержаны возможные грабители инкассаторов
В понедельник утром в Красноярске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в нападении на инкассаторов, совершенном 30 мая.
Российская газета 00:07
Музыка
Стример удалил все видео с Twitch — это произошло после ужесточений правил сервиса о музыкальном контенте
Утром 8 июня стало известно, что треки из сервисов потоковой передачи музыки, таких как Spotify, теперь нельзя включать в Twitch.
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Кино
Определены фильмы, способные оказать влияние на депрессию
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Власти Нью-Йорка отменили комендантский час
News.ru вчера в 08:19
Общество
Мишустин сообщил, когда можно подать заявления в вузы
Как напомнил Мишустин, в этом году все школьники 9-х и 11-х классов получат аттестаты без сдачи экзаменов, а сдать ЕГЭ смогут выпускники, которые хотят поступать в вузы.
News.ru 06:43
Политика
Путин: сострадание и милосердие помогли России выдержать испытание
Москва, 8 июня 2020, 14:49 — REGNUM Жители России выдержала испытание коронавирусом, потому что придерживались нравственных норм: сострадания, взаимопомощи и милосердия.
REGNUM 07:49
Авто
Назвали 10 самых мощных внедорожников в России
Специалисты издания autonews.ru провели анализ российского рынка новых легковых автомобилей, по итогам которого назвали десятку самых роскошных и быстрых кроссоверов, представленных на российском рынке.
Тарантас Ньюс 05:56
Общество
В России предложили платить работникам 150 рублей в час
В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru вчера в 21:14