Общество

Газета.RuГазета.RuВ России готовятся к постепенному открытию туристического сезона

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о готовности к постепенному открытию курортного сезона в России. По его словам, в настоящее время страна готовится к постепенному открытию курортного сезона, притом с 1 июня в некоторых российских субъектах уже открылись санатории с медицинской лицензией.
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Мишустин заявил о готовности России к открытию туристического сезона

РБК05:03

Мишустин заявил о подготовке к открытию туристического сезона

РИА Новости05:10

Мишустин заявил о готовности России постепенно открывать туристический сезон

Известия04:27

Мишустин объявил о готовности к постепенному открытию туристического сезона

Интерфакс04:20

Михаил Мишустин: Россия готова к постепенному открытию курортного сезона

Агентство Москва04:18

Мишустин: Россия готова постепенно открывать туристический сезон

News.ru04:17

Мишустин поручил оперативно проработать оставшиеся вопросы по курортному сезону в РФ

ТАСС04:48
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Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020. Руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.
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