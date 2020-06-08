Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о готовности к постепенному открытию курортного сезона в России. По его словам, в настоящее время страна готовится к постепенному открытию курортного сезона, притом с 1 июня в некоторых российских субъектах уже открылись санатории с медицинской лицензией.

В России готовятся к постепенному открытию туристического сезона

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