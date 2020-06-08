Общество
Газета.RuВ России готовятся к постепенному открытию туристического сезона
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о готовности к постепенному открытию курортного сезона в России. По его словам, в настоящее время страна готовится к постепенному открытию курортного сезона, притом с 1 июня в некоторых российских субъектах уже открылись санатории с медицинской лицензией.
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Мишустин заявил, что Россия готова постепенно открывать туристический сезон
Комсомольская правда04:33
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Названы регионы с самыми высокими зарплатами за I квартал 2020 года
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Обстановка по новой коронавирусной инфекции в Пензенской области остается неблагополучной.
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