Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ России прогнозируют «взрывную» ситуацию с коронавирусом

Российские врачи готовятся к «взрывному» развитию ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава Николай Малышев.
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Эпидемиолог предупредил об огромном числе тех, кто заболеет в России

REGNUM01:24

Врачи не исключают взрывного развития ситуации с коронавирусом

Коммерсантъ00:11

В России готовятся к развитию коронавируса по типу ядерной реакции

РИА Новостивчера в 19:30

Эпидемиолог заявил о подготовке к «взрывной» ситуации с коронавирусом в России

URA.Ruвчера в 22:26

В Минздраве сообщили о готовности к «взрывной» ситуации с коронавирусом

РБКвчера в 21:59

Инфекционист сравнил ситуацию с коронавирусом в России с ядерным взрывом

Московский Комсомолецвчера в 20:15

Российские врачи готовятся к взрывному распространению коронавируса

Ведомостивчера в 23:45
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Энергетика

Цена на нефть Brent превысила $30

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 г. в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,04% - до $30,05 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 00:59 мск в четверг.
ТАСС вчера в 18:20
Происшествия

В районе крушения Су-27 зафиксировали сигнал радиобуя

Два судна были направлены в Черное море в районе упавшего Су-27 на поиски пилота после того, как была зафиксирована активность радиобуя.
Известия 00:27
Здоровье

Губернатор Приамурья побывал в лаборатории, выявляющей коронавирус

Благовещенск, 26 марта 2020, 10:14 — REGNUM Губернатор Приамурья Василий Орлов побывал в лаборатории, работающей по диагностике коронавируса, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 03:14
Общество

Гидрометцентр предупредил об ухудшении погоды в «нерабочую» неделю

В воскресенье погода в центре европейской части России начнет ухудшаться.
Росбалт 02:06
Общество

Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет

Семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев, начиная с апреля, будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет, сообщил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам.
РИА Новости вчера в 09:31
Игры

Вышел шутер Bright Memory, созданный одним человеком

3DNews 01:56
Общество

В Москве скончались два пациента с коронавирусом

«В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус», — говорится в заявлении.
RT на русском вчера в 12:24
Политика

Выходной 22 апреля отменен в России

В этом году в России среда 22 апреля снова станет рабочим днем из-за переноса голосования по поправкам к Конституции.
Lenta.ru 02:13
Армия и оружие

На видео показали работу гаубицы «Мста-С»

Гаубица смогла успешно выполнить все маневры и уничтожить все цели. Орудие «Мста-С» выполнено в «натовском» калибре – 155 мм.
ГЛАС.RU вчера в 10:04
Гаджеты

Nokia представила кнопочный телефон Nokia 5310

Megaobzor.com вчера в 00:38
Общество

Конор Макгрегор пожертвовал миллион евро на борьбу с коронавирусом

Спорт-Экспресс вчера в 12:22
Культура

Умер актер дубляжа Сергей Смирнов

Актер Сергей Смирнов, голосом которого говорили в дубляже главные герои фильмов «Человек-паук» и «50 оттенков серого», скончался на 38-м году жизни.
Известия вчера в 16:00
Экономика

Россиянам придется платить налог с процентов по вкладам и облигациям

Увеличение ставок НДФЛ для вкладов, инвестиций в долговые ценные бумаги и некоторые другие новации, озвученное в обращении президента, потребует изменений в Налоговый кодекс и другие документы, связанные с платежами физлиц и юрлиц, заявил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Ведомости вчера в 12:45
Здоровье

Коронавирус помешал раздельному сбору мусора

Европа приостановила раздельный сбор отходов Италия, где число зараженных вирусом COVID-19, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), составляет более 74 тыс. человек, временно отказалась от раздельного сбора мусора.
РБК 03:01
Общество

Россия с 27 марта прекратит авиасообщение с другими странами

Кабинет министров поручил Росавиации с 27 марта полностью прекратить регулярное и чартерное авиасообщение.
РИА Новости 01:36
Общество

Мать Собчак госпитализировали с подозрением на коронавирус

Мать ведущей Ксении Собчак, член Совета Федерации от Тывы Людмила Нарусова была госпитализирована в больницу с подозрением на китайский коронавирус.
Lenta.ru 02:12
Армия и оружие

Су-57 испытали на предельных режимах и сняли на видео

Многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 испытали на предельных режимах высот, скоростей и перегрузок.
Газета.Ru вчера в 05:05
Спорт

«Рубин» изменил логотип из-за коронавируса

«Рубин» изменил логотип, чтобы обратить внимание на проблему распространения коронавируса.
Матч ТВ 03:09
Экономика

ВТБ решил реструктуризировать кредиты пострадавших от COVID-19 клиентов

По условиям программы все заемщики, ушедшие на больничный из-за коронавируса, смогут получить отсрочку платежа по кредитам наличными и ипотеке на срок до трех месяцев.
РБК 02:30
Общество

В порт Владивосток не пустили круизный лайнер Costa Neoromantica

Управление Роспотребнадзора Приморского края запретило заход в порт Владивосток круизного лайнера Costa Neoromantica с 478 людьми из разных стран на борту, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве.
Российская газета вчера в 23:51
Общество

В Москве могут закрыть парки и торговые центры в нерабочую неделю

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве могут ввести новые ограничительные меры на время нерабочей недели в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Газета.Ru вчера в 13:32
Шоу-бизнес

Оксана Федорова покинула шоу масок на НТВ

ИнфоСМИ 23 марта в 12:36
Общество

В США число жертв коронавируса превысило тысячу

В Соединенных Штатах число умерших пациентов с коронавирусом превысило тысячу человек.
Российская газета 00:45
Общество

В Челябинской области подтверждены еще три случая коронавируса

Всего, по данным на 26 марта, восемь жителей Челябинской области заражены коронавирусом.
Вечерний Челябинск 02:17
Общество

Telegram ответил на запрет выпуска своей криптовалюты

Telegram оспорил запрет американского суда на передачу токенов Gram инвесторам.
РБК вчера в 12:32
Политика

В Кунгуре отправили в отставку мэра, посетившего ОАЭ во время пандемии

Депутаты поддержали отставку главы города Кунгур в Пермском крае Сергея Гордеева, который провел отпуск в ОАЭ во время пандемии, а затем написал заявление об уходе, сообщил РИА Новости председатель Кунгурской думы Андрей Подосёнов.
РИА Новости 02:28
Общество

Льва Лещенко перевели в реанимацию

Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Российская газета вчера в 15:11
Общество

Студентов российских вузов отправляют на каникулы

С 28 марта по 5 апреля текущего года в целях профилактики распространения коронавируса COVID-19 студентов российских вузов отправят на каникулы.
Вести.Ru вчера в 18:34
Хоккей

В КХЛ объявили о досрочном завершении сезона

В Континентальной хоккейной лиге объявили о досрочном завершении сезона.
Piter.tv вчера в 05:41
Политика

В МИД РФ рассказали об отношении к российским военным в Италии

Москва, 26 марта 2020, 10:08 — REGNUM Российских военных специалистов, которые прибыли в Италию для оказания помощи в борьбе с пандемией коронавируса, жители страны приветствуют тепло и радостно.
REGNUM 03:08
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