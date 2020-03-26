Коронавирус
RT на русскомВ России прогнозируют «взрывную» ситуацию с коронавирусом
Российские врачи готовятся к «взрывному» развитию ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава Николай Малышев.
Читать в источнике
Оценить984
Подробнее о событии
Показать все источники
Инфекционист сравнил ситуацию с коронавирусом в России с ядерным взрывом
Московский Комсомолецвчера в 20:15
Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 03:21, Ашберн
Энергетика
Цена на нефть Brent превысила $30
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 г. в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,04% - до $30,05 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 00:59 мск в четверг.
Происшествия
В районе крушения Су-27 зафиксировали сигнал радиобуя
Два судна были направлены в Черное море в районе упавшего Су-27 на поиски пилота после того, как была зафиксирована активность радиобуя.
Здоровье
Губернатор Приамурья побывал в лаборатории, выявляющей коронавирус
Благовещенск, 26 марта 2020, 10:14 — REGNUM Губернатор Приамурья Василий Орлов побывал в лаборатории, работающей по диагностике коронавируса, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Общество
Гидрометцентр предупредил об ухудшении погоды в «нерабочую» неделю
В воскресенье погода в центре европейской части России начнет ухудшаться.
Общество
Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет
Семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев, начиная с апреля, будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет, сообщил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам.
Общество
В Москве скончались два пациента с коронавирусом
«В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус», — говорится в заявлении.
Политика
Выходной 22 апреля отменен в России
В этом году в России среда 22 апреля снова станет рабочим днем из-за переноса голосования по поправкам к Конституции.
Армия и оружие
На видео показали работу гаубицы «Мста-С»
Гаубица смогла успешно выполнить все маневры и уничтожить все цели. Орудие «Мста-С» выполнено в «натовском» калибре – 155 мм.
Гаджеты
Nokia представила кнопочный телефон Nokia 5310
Общество
Конор Макгрегор пожертвовал миллион евро на борьбу с коронавирусом
Культура
Умер актер дубляжа Сергей Смирнов
Актер Сергей Смирнов, голосом которого говорили в дубляже главные герои фильмов «Человек-паук» и «50 оттенков серого», скончался на 38-м году жизни.
Экономика
Россиянам придется платить налог с процентов по вкладам и облигациям
Увеличение ставок НДФЛ для вкладов, инвестиций в долговые ценные бумаги и некоторые другие новации, озвученное в обращении президента, потребует изменений в Налоговый кодекс и другие документы, связанные с платежами физлиц и юрлиц, заявил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Здоровье
Коронавирус помешал раздельному сбору мусора
Европа приостановила раздельный сбор отходов Италия, где число зараженных вирусом COVID-19, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), составляет более 74 тыс. человек, временно отказалась от раздельного сбора мусора.
Общество
Россия с 27 марта прекратит авиасообщение с другими странами
Кабинет министров поручил Росавиации с 27 марта полностью прекратить регулярное и чартерное авиасообщение.
Общество
Мать Собчак госпитализировали с подозрением на коронавирус
Мать ведущей Ксении Собчак, член Совета Федерации от Тывы Людмила Нарусова была госпитализирована в больницу с подозрением на китайский коронавирус.
Армия и оружие
Су-57 испытали на предельных режимах и сняли на видео
Многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 испытали на предельных режимах высот, скоростей и перегрузок.
Спорт
«Рубин» изменил логотип из-за коронавируса
«Рубин» изменил логотип, чтобы обратить внимание на проблему распространения коронавируса.
Экономика
ВТБ решил реструктуризировать кредиты пострадавших от COVID-19 клиентов
По условиям программы все заемщики, ушедшие на больничный из-за коронавируса, смогут получить отсрочку платежа по кредитам наличными и ипотеке на срок до трех месяцев.
Общество
В порт Владивосток не пустили круизный лайнер Costa Neoromantica
Управление Роспотребнадзора Приморского края запретило заход в порт Владивосток круизного лайнера Costa Neoromantica с 478 людьми из разных стран на борту, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве.
Общество
В Москве могут закрыть парки и торговые центры в нерабочую неделю
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве могут ввести новые ограничительные меры на время нерабочей недели в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Шоу-бизнес
Оксана Федорова покинула шоу масок на НТВ
Общество
В США число жертв коронавируса превысило тысячу
В Соединенных Штатах число умерших пациентов с коронавирусом превысило тысячу человек.
Общество
В Челябинской области подтверждены еще три случая коронавируса
Всего, по данным на 26 марта, восемь жителей Челябинской области заражены коронавирусом.
Общество
Telegram ответил на запрет выпуска своей криптовалюты
Telegram оспорил запрет американского суда на передачу токенов Gram инвесторам.
Политика
В Кунгуре отправили в отставку мэра, посетившего ОАЭ во время пандемии
Депутаты поддержали отставку главы города Кунгур в Пермском крае Сергея Гордеева, который провел отпуск в ОАЭ во время пандемии, а затем написал заявление об уходе, сообщил РИА Новости председатель Кунгурской думы Андрей Подосёнов.
Общество
Льва Лещенко перевели в реанимацию
Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Общество
Студентов российских вузов отправляют на каникулы
С 28 марта по 5 апреля текущего года в целях профилактики распространения коронавируса COVID-19 студентов российских вузов отправят на каникулы.
Хоккей
В КХЛ объявили о досрочном завершении сезона
В Континентальной хоккейной лиге объявили о досрочном завершении сезона.
Политика
В МИД РФ рассказали об отношении к российским военным в Италии
Москва, 26 марта 2020, 10:08 — REGNUM Российских военных специалистов, которые прибыли в Италию для оказания помощи в борьбе с пандемией коронавируса, жители страны приветствуют тепло и радостно.