Российские врачи готовятся к «взрывному» развитию ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава Николай Малышев.

В России прогнозируют «взрывную» ситуацию с коронавирусом

Энергетика Цена на нефть Brent превысила $30 Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 г. в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,04% - до $30,05 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 00:59 мск в четверг.

Происшествия В районе крушения Су-27 зафиксировали сигнал радиобуя Два судна были направлены в Черное море в районе упавшего Су-27 на поиски пилота после того, как была зафиксирована активность радиобуя.

Здоровье Губернатор Приамурья побывал в лаборатории, выявляющей коронавирус Благовещенск, 26 марта 2020, 10:14 — REGNUM Губернатор Приамурья Василий Орлов побывал в лаборатории, работающей по диагностике коронавируса, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Общество Россиянам выплатят по пять тысяч рублей на детей до трех лет Семьи, имеющие право на материнский капитал, в течение ближайших трех месяцев, начиная с апреля, будут получать по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет, сообщил президент России Владимир Путин в обращении к гражданам.

Политика Выходной 22 апреля отменен в России В этом году в России среда 22 апреля снова станет рабочим днем из-за переноса голосования по поправкам к Конституции.

Культура Умер актер дубляжа Сергей Смирнов Актер Сергей Смирнов, голосом которого говорили в дубляже главные герои фильмов «Человек-паук» и «50 оттенков серого», скончался на 38-м году жизни.

Экономика Россиянам придется платить налог с процентов по вкладам и облигациям Увеличение ставок НДФЛ для вкладов, инвестиций в долговые ценные бумаги и некоторые другие новации, озвученное в обращении президента, потребует изменений в Налоговый кодекс и другие документы, связанные с платежами физлиц и юрлиц, заявил «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Здоровье Коронавирус помешал раздельному сбору мусора Европа приостановила раздельный сбор отходов Италия, где число зараженных вирусом COVID-19, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), составляет более 74 тыс. человек, временно отказалась от раздельного сбора мусора.

Общество Мать Собчак госпитализировали с подозрением на коронавирус Мать ведущей Ксении Собчак, член Совета Федерации от Тывы Людмила Нарусова была госпитализирована в больницу с подозрением на китайский коронавирус.

Экономика ВТБ решил реструктуризировать кредиты пострадавших от COVID-19 клиентов По условиям программы все заемщики, ушедшие на больничный из-за коронавируса, смогут получить отсрочку платежа по кредитам наличными и ипотеке на срок до трех месяцев.

Общество В порт Владивосток не пустили круизный лайнер Costa Neoromantica Управление Роспотребнадзора Приморского края запретило заход в порт Владивосток круизного лайнера Costa Neoromantica с 478 людьми из разных стран на борту, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ведомстве.

Политика В Кунгуре отправили в отставку мэра, посетившего ОАЭ во время пандемии Депутаты поддержали отставку главы города Кунгур в Пермском крае Сергея Гордеева, который провел отпуск в ОАЭ во время пандемии, а затем написал заявление об уходе, сообщил РИА Новости председатель Кунгурской думы Андрей Подосёнов.

Общество Льва Лещенко перевели в реанимацию Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.