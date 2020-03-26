В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".

В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом

Общество В Германии выздоровел украинский дипломат, переболевший коронавирусом Сотрудник Генерального консульства Украины в Мюнхене Дмитрий Шевченко переболел коронавирусом в стране пребывания и уже выписался из больницы.

Экономика В Думу внесен законопроект о моратории на банкротство при форс-мажорах Правительство внесло в Госдуму поправки в закон о несостоятельности, которые даст кабмину право вводить мораторий на возбуждение дел о банкротстве в исключительных случаях - например, при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера или сильных скачках курса рубля.

Общество В ВОЗ оценили меры России против коронавируса «Меры, которые Россия применяет от первого дня, когда у Всемирной организации здравоохранения появилась нотификация из Китая, что есть вирус новый, который вызывает тяжелую пневмонию, замечательные, потому что это не одна мера, а целый комплекс», — цитирует ее ТАСС.

Экономика Правительство решило дать бизнесу кредиты под 0% для выплаты зарплат Первый зампред правительства России Андрей Белоусов на встрече президента Владимира Путина с предпринимателями заявил, что со следующей недели власти совместно со Сбербанком и ВТБ планируют запустить пилотный проект по кредитованию бизнеса.

Общество Росавиация прекращает регулярное и чартерное авиасообщение С 27 марта Россия полностью прекращает регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.

Экономика В Кремле разъяснили новый налог на вклады Песков обратил внимание, что в ходе обращения президент не говорил, что новые правила перестанут работать вместе с кризисом и вообще не называл срока окончания действия налога.

Общество СКР создал группу по борьбе с фейками о коронавирусе Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин распорядился создать рабочую группу по выявлению в интернете ложной информации о распространении коронавируса в стране, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Общество Сенатор Людмила Нарусова госпитализирована в больницу в Коммунарке Указано, что ранее сенатор обратилась в одну из больниц, откуда её перенаправили в Коммунарку. У Нарусовой взяли анализ на коронавирус.

Происшествия Задержан еще один участник нападения на псковских десантников в Чечне Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно со Следственным комитетом РФ (СКР) задержала во Владимирской области уроженца Чечни, участвовавшего в нападении на псковских десантников под селом Улус-Керт в марте 2000 года.

Общество Россиян попросили не приезжать в Сочи Мэр Сочи Алексей Копайгородский попросил российских туристов не приезжать в город в ближайшее время в связи со вспышкой коронавируса.

Общество Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.

Политика Российские военные в Бергамо помогут больным COVID-19 пенсионерам Российские военные прибыли в Италию для помощи в борьбе с COVID-19 по итогам переговоров президента Владимира Путина и премьера Джузеппе Конте.

Политика Путин поддержал идею распространить на самозанятых ограничения по арестам Президент России Владимир Путин поддержал идею распространить на индивидуальных предпринимателей ограничения на заключение под стражу по экономическим делам, предусмотренные для бизнесменов.