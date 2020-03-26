Коронавирус
РИА НовостиВ России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом
В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".
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Инфекционист сравнил ситуацию с коронавирусом в России с ядерным взрывом
Московский Комсомолецвчера в 20:15
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Общество
В Германии выздоровел украинский дипломат, переболевший коронавирусом
Сотрудник Генерального консульства Украины в Мюнхене Дмитрий Шевченко переболел коронавирусом в стране пребывания и уже выписался из больницы.
Экономика
В Думу внесен законопроект о моратории на банкротство при форс-мажорах
Правительство внесло в Госдуму поправки в закон о несостоятельности, которые даст кабмину право вводить мораторий на возбуждение дел о банкротстве в исключительных случаях - например, при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера или сильных скачках курса рубля.
Общество
В ВОЗ оценили меры России против коронавируса
«Меры, которые Россия применяет от первого дня, когда у Всемирной организации здравоохранения появилась нотификация из Китая, что есть вирус новый, который вызывает тяжелую пневмонию, замечательные, потому что это не одна мера, а целый комплекс», — цитирует ее ТАСС.
Общество
Следующая рабочая неделя объявлена нерабочей
Выходные дни продлятся с 28 марта по 5 апреля.
Политика
Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке
Общество
Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло до 840
За сутки в России больных COVID-2019 стало больше на 182 человека. Такие данные приводит Telegram-канал оперштаба Москвы.
Общество
В России введут штрафы за нарушение карантина из-за коронавируса
Правительство вводит штрафы для физических и юридических лиц, которые отказываются соблюдать введенные из-за COVID-19 правила.
Экономика
Путин призвал дать малому и среднему бизнесу отсрочку по налогам
Отмечается, что для микропредприятий, кроме такой отсрочки по налогам, могут дать еще и отсрочку по страховым взносам в социальные фонды.
Экономика
Правительство решило дать бизнесу кредиты под 0% для выплаты зарплат
Первый зампред правительства России Андрей Белоусов на встрече президента Владимира Путина с предпринимателями заявил, что со следующей недели власти совместно со Сбербанком и ВТБ планируют запустить пилотный проект по кредитованию бизнеса.
Общество
Росавиация прекращает регулярное и чартерное авиасообщение
С 27 марта Россия полностью прекращает регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами.
Экономика
В Кремле разъяснили новый налог на вклады
Песков обратил внимание, что в ходе обращения президент не говорил, что новые правила перестанут работать вместе с кризисом и вообще не называл срока окончания действия налога.
Происшествия
В Китае мужчина умер от хантавируса
В Китае пассажир автобуса умер от хантавируса.
Политика
Минобороны построит в России 16 модульных инфекционных центров
Министерство обороны России до 15 мая возведет 16 модульных инфекционных центров.
Общество
Певца Льва Лещенко перевели в реанимацию в Коммунарке
Медики приняли решение перевести российского певца Льва Лещенко в реанимацию для перестраховки.
Транспорт
РЖД отменяют курсирование некоторых поездов внутри России
Некоторые поезда будут временно отменены из-за отсутствия спроса, сообщили журналистам в РЖД.
Общество
СКР создал группу по борьбе с фейками о коронавирусе
Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин распорядился создать рабочую группу по выявлению в интернете ложной информации о распространении коронавируса в стране, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Транспорт
ГИБДД переходит на особый режим работы из-за вируса
Вспышка коронавируса коснулась и Госавтоинспекции: ведомство обещает принять дополнительные меры, направленные на защиту как сотрудников ГИБДД, так и рядовых граждан.
Общество
Сенатор Людмила Нарусова госпитализирована в больницу в Коммунарке
Указано, что ранее сенатор обратилась в одну из больниц, откуда её перенаправили в Коммунарку. У Нарусовой взяли анализ на коронавирус.
Происшествия
Задержан еще один участник нападения на псковских десантников в Чечне
Федеральная служба безопасности (ФСБ) совместно со Следственным комитетом РФ (СКР) задержала во Владимирской области уроженца Чечни, участвовавшего в нападении на псковских десантников под селом Улус-Керт в марте 2000 года.
Политика
Итальянские СМИ раскритиковали помощь российских военных в борьбе с COVID
Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Общество
Россиян попросили не приезжать в Сочи
Мэр Сочи Алексей Копайгородский попросил российских туристов не приезжать в город в ближайшее время в связи со вспышкой коронавируса.
Происшествия
Спецслужбы Казахстана предотвратили теракт в Нур-Султане
Спецслужбы Казахстана предотвратили теракт в Нур-Султане, подозреваемый задержан.
Общество
Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным
Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
Общество
Более 140 млрд рублей выделят на выплаты для поддержки семей с детьми
Государство выделит на выплаты для поддержки семей с детьми почти 140 млрд рублей.
Политика
Российские военные в Бергамо помогут больным COVID-19 пенсионерам
Российские военные прибыли в Италию для помощи в борьбе с COVID-19 по итогам переговоров президента Владимира Путина и премьера Джузеппе Конте.
Политика
Путин поддержал идею распространить на самозанятых ограничения по арестам
Президент России Владимир Путин поддержал идею распространить на индивидуальных предпринимателей ограничения на заключение под стражу по экономическим делам, предусмотренные для бизнесменов.
Политика
Джек Ма передал России более миллиона медицинских масок
Основатель компании Alibaba Джек Ма передал России более миллиона медицинских масок и 200 тысяч тест-систем на коронавирус.
Шоу-бизнес
Максим Галкин пошутил про нефтяную скважину Аллы Пугачевой
Про Максима Галкина и Аллу Пугачеву нередко пускают слухи – особенно об их баснословном богатстве.
Происшествия
Минобороны сообщило о падении в Черное море Су-27
Истребитель Су-27, принадлежащий Военно-космическим силам (ВКС) России, пропал с экранов радаров над акваторией Черного моря в районе Феодосии в Крыму.
Происшествия
В Москве в медклинике произошел взрыв
В медицинской клинике на севере Москвы, на Хорошевском шоссе произошел взрыв в устройстве по утилизации медицинских отходов.