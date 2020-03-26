Коронавирус
РИА НовостиВ России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом
В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".
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Инфекционист сравнил ситуацию с коронавирусом в России с ядерным взрывом
Московский Комсомолецвчера в 20:15
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Происшествия
В Петербурге за день не выявлено новых пациентов с коронавирусом
Минувшие сутки в Северной столице прошли без появления новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает городской Оперштаб.
Общество
Сенатор Нарусова сдала тест на коронавирус
Сенатор Людмила Нарусова сдала тест на коронавирус, он отрицательный, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Авто
Обновленный Mitsubishi ASX получил российские цены
Компания Mitsubishi объявила о старте продаж обновленного кроссовера Mitsubishi ASX в России с апреля 2020 года.
Общество
Льва Лещенко перевели в реанимацию
Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Общество
В Москве закроют все кафе и парки из-за коронавируса
Все рестораны, парки и ряд магазинов будут закрыты на период с 28 марта по 5 апреля в качестве превентивной меры против коронавируса.
Музыка
Гудков и Варнава поддержали флешмоб Little Big
Ради нового ролика Варнава и Гудков облачились в костюмы в стиле 70-х годов прошлого века и поддержали запущенный клипом Little Big на песню Uno флэшмоб.
Общество
Путин подписал указ об объявлении в России нерабочей недели
Российский лидер Владимир Путин подписал указ об объявлении в России нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля.
Политика
Путин поручил обложить доходы от офшоров адекватным налогом
Путин поручил правительству организовать работу по повышению ставки налога на доходы в виде дивидендов, уходящих на зарубежные счета.
Общество
Оперштаб подтвердил смерть двух человек в России из-за коронавируса
Как сообщает оперативный штаб по предупреждению и борьбе с коронавирусом, два человека скончались в Москве.
Общество
Полиция Бурятии опровергла сообщения в сети о задержании детей в ТРЦ
На просторах интернета появились сообщения о том, что якобы проходит патрулирование по торговым центрам и там задерживают гуляющих детей.
Происшествия
Вахтовиков «Газпрома» изолировали после контакта с больным COVID-19
В Ямало-Ненецком автономной округе 20 работников АО «Газпром центрэнергогаз», находящихся на Бованенковском нефтегазоконденсатном месторождении, изолировали из-за их контакта с зараженным коронавирусом, сообщает пресс-служба компании.
Общество
В Пермском крае выявлены пять новых случаев заражения коронавирусом
В Пермском крае зафиксированы пять новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Здоровье
Власти Франции объяснили, почему Макрон ходит по больницам без маски
Официальный представитель правительства Франции Сибет Ндиай рассказала журналистам, почему президент страны Эмманюэль Макрон посещает медицинские учреждения или, например, приют для бездомных, без медицинской маски.
Футбол
Стоичков: «Не буду делать интервью с Роналду. Говорю только с лучшими»
Экс-форвард "Барселоны", телеведущий канала Univisión Христо Стоичков заявил, что никогда не будет брать интервью у нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду:Я делал интервью с теми, кто мне нравится, в том числе с Хаджи и Попеску, которые являются моими приятелями.
Экономика
Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии
Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, или пытается их скрыть.
Политика
Минздрав Украины опасается катастрофического числа жертв коронавируса
Киев, 26 марта 2020, 09:59 — REGNUM Система здравоохранения Украины не готова к массовому лечению людей, заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил министр здравоохранения Украины Илья Емец 25 марта в своём видеообращении.
Политика
Путин выступит с обращением к россиянам из-за коронавируса
Армия и оружие
Франция выведет войска из Ирака из-за коронавируса
Франция выведет свой военный контингент из Ирака на фоне распространения коронавируса.
Общество
Навка рассказала о пугающей ситуации с коронавирусом в США
Общество
Собянин призвал россиян отказаться от поездок в Москву
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей других регионов России временно отказаться от поездок в Москву. Об этом он написал в личном блоге.
Экономика
Сбербанк введет комиссию за переводы сверх 50 тысяч рублей
Сбербанк планирует обновить систему финансовых транзакций внутри банка — все переводы между физическими лицами в размере свыше 50 тысяч рублей в месяц будут облагаться комиссией, передает ТАСС.
Происшествия
Главврач назвал число пациентов больницы в Коммунарке с коронавирусом
Порядка 380 пациентов находятся сейчас в больнице в поселке Коммунарка в Москве, у 104 из них тест на коронавирус положительный, сообщил на своей странице в соцсети Facebook главврач больницы Денис Проценко.
Финансы
Торги на Московской бирже открылись падением рубля
Торги на Московской бирже 26 марта начались с падения рубля.
Общество
Россия прекращает все авиасообщение с другими странами
Россия прекращает все авиасообщение с другими странами с полуночи 27 марта 2020 года.
Политика
В России введут штрафы за нарушение карантина из-за коронавируса
Правительство РФ вводит санкции в виде штрафов для тех физических и юридических лиц, кто, проявляя "редкое легкомыслие", откажется соблюдать правила карантина и другие правила, установленные в связи с распространением коронавируса, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Шоу-бизнес
Скончалась известная актриса Инна Макарова
Скончалась известная актриса Инна Макарова.
Театры
Домогаров со скандалом покинул МХАТ имени Горького
Политика
В МИД РФ рассказали об отношении к российским военным в Италии
Москва, 26 марта 2020, 10:08 — REGNUM Российских военных специалистов, которые прибыли в Италию для оказания помощи в борьбе с пандемией коронавируса, жители страны приветствуют тепло и радостно.