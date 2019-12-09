Общество

Газета.RuГазета.RuЭлектронные договоры купли-продажи авто появятся в 2020 году

Минкомсвязи России совместно с Министерством внутренних дел разрабатывают бесплатный сервис, позволяющий сформировать электронный договор купли-продажи автомобиля через портал госуслуг. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на заместителя главы Минкомсвязи Максима Паршина.
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с чего всё началось

Электронные договоры купли-продажи автомобилей могут появиться в 2020 году

«Электронный договор позволит сделать оформление сделок купли-продажи автомобилей быстрее и безопаснее»,— говорит Максим Паршин.
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Электронные договоры купли-продажи авто могут внедрить в 2020 году

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Скончался актер сериала «Друзья» Рон Либман

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В Волгоградской области младенец выполз из дома и замерз насмерть

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По данным источника, Петросян и Брухунова заключили брак в начале декабря 2019 года. Для 74-летнего артиста он стал пятым.
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