с чего всё началось

Минкомсвязи России совместно с Министерством внутренних дел разрабатывают бесплатный сервис, позволяющий сформировать электронный договор купли-продажи автомобиля через портал госуслуг. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на заместителя главы Минкомсвязи Максима Паршина.

Политика Акция оппозиции продолжается у офиса Зеленского Акция «Дозор на Банковой» по-прежнему проходит около офиса президента Украины Владимира Зеленского — активисты ожидают первых результатов встречи в «нормандском формате».

Кино Эмма Уотсон заправила платье в сапоги Струящееся длинное шелковое платье от испанского дома моды Balenciaga с оборками на груди, не привлекло бы такого внимания, если бы не одна деталь — длинный подол с одной стороны был заправлен в высокий бархатный сапог, который достигал верхней части бедра звезды «Гарри Поттера».

Футбол Гвардиола: «Ман Сити» не может конкурировать с топовыми клубами Европы "Манчестер Сити" в субботу уступил "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:2 и потерпел четвертое поражение в чемпионате Англии в текущем сезоне - столько же, сколько "Сити" проиграл на протяжении всего прошлого сезона премьер-лиги, когда стал чемпионом страны.

Шоу-бизнес Дмитрий Шепелев снимал с кредитных карт Фриске по 20 миллионов рублей В эфире телепрограммы «Звезды сошлись» сестра Жанны Фриске Наталья рассказала о том, как Дмитрий Шепелев запрещал родным видеться с сыном Платоном и том, как он позволял себе раз в неделю снимать с кредитных карт Жанны по 20 миллионов рублей.

Политика Экс-госсекретарь РСФСР опроверг слова соратника Ельцина о Крыме Бывший госсекретарь и зампред правительства РСФСР Геннадий Бурбулис, один из ближайших соратников бывшего президента России Бориса Ельцина, заявил в разговоре с РБК, что его удивило высказывание Сергея Филатова о просьбе представителей Крыма и Донбасса в 1991 году оставить их в составе России.

Общество В России могут запретить взыскание долгов с пенсий Другими поправками предлагается установить, что прожиточный минимум должен оставаться не только от пенсии, но и от зарплаты после взыскания долгов.

Общество Куйвашев запустил в Instagram опрос о выходном 31 декабря Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев запустил на своей странице в соцсети Instagram опрос о том, нужно ли сделать в регионе 31 декабря выходным днем.

Общество Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.

Общество Бывший заключенный наездил в российских автозаках на 15 млн рублей компенсации Фигурант «дела Гайзера» – бывший чиновник администрации главы Республики Коми Павел Марущак подал иск к МВД, Минфину и Генпрокуратуре с требованием возместить моральный вред, понесенный им во время перевозки в автозаках.

Общество В России грядет нехватка пилотов гражданских самолетов Действующие учебные заведения вряд ли смогут восполнить грядущий дефицит кадров в количестве 550−600 человек, утверждают в профсоюзе летного состава России.