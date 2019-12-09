Общество
КоммерсантъВ России готовятся ввести электронные договоры купли-продажи машин
Минкомсвязь и МВД разрабатывают электронный договор купли-продажи (ДКП) автомобилей через портал госуслуг.
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с чего всё началось
«Электронный договор позволит сделать оформление сделок купли-продажи автомобилей быстрее и безопаснее»,— говорит Максим Паршин.Коммерсантъвчера в 17:57
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Спорт
Исполком WADA отстранил Россию от соревнований на четыре года
Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) принял решение отстранить Россию от международных соревнований сроком на четыре года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу WADA.
Общество
«Тинькофф» запустил собственное суперприложение
Банк «Тинькофф» обновил свое мобильное приложение, добавив в него окно «Сервисы», которое собрало и финансовые и потребительские услуги.
Происшествия
Конвоиры «банды ГТА» получили условные сроки
Красногорский городской суд Подмосковья приговорил к условным срокам полицейских, которые конвоировали подсудимых по уголовному делу «банды ГТА» и допустили попытку побега, передаёт РИА Новости.
Политика
Встреча Трампа и Лаврова ожидается в Вашингтоне
Министерство иностранных дел России заявило о том, что встреча главы МИД России Сергея Лаврова и американского лидера Дональда Трампа ожидается в Вашингтоне.
Политика
В офисе Зеленского назвали двух возможных участников встречи с Путиным
Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель и директор «Нафтогаза» Юрий Витренко могут принять участие в двусторонней встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, которая состоится в Париже.
Политика
Украинцев забросали яйцами в Париже
Во время митинга «Движения ветеранов Украины» в Париже украинцев забросали яйцами.
Общество
Сегодня православные отмечают Юрьев день
Сегодня, 9 декабря, православные отмечают День святого Георгия Победоносца. В народе он больше известен как Юрьев день.
Спорт
Участию сборной России в матчах Евро-2020 ничего не угрожает
Президент WADA Крейг Риди прокомментировал ситуацию с допинговым скандалом с участием России, передает Тне Іпdерепdепт.
Общество
Андрей Малахов покидает пост главного редактора журнала StarHit
Телеведущий Андрей Малахов сообщил об уходе с поста главного редактора журнала StarHit, сообщается в понедельник на сайте издания.
Шоу-бизнес
Евгений Петросян женился на 30-летней помощнице
Сатирик Евгений Петросян женился на своей помощнице Татьяне Брухуновой.
Политика
Правительство Финляндии возглавит самый молодой премьер-министр в мире
Внутрипартийное голосование прошло 8 декабря. Как отмечает CNN, Марин станет самым молодым премьер-министром в мире.
Происшествия
В Подмосковье мужчина застрелил выглянувшую из окна женщину
Женщина получила смертельное огнестрельное ранение в деревне Мясное городского округа Ступино в Подмосковье, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе областного главка МВД РФ.
Кино
Джордж Миллер работает над продолжением «Безумного Макса»
Режиссер франшизы "Безумный Макс" Джордж Миллер сообщил, что работает над новой серией фильма о "рыцаре дороги".
Происшествия
Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
Политика
В Киеве у офиса президента началась акция оппонентов Зеленского
Армия и оружие
В Белоруссии начали переговоры о совместных учениях с НАТО
В Белоруссии не исключают возможности проведения совместных учений с НАТО.
Экономика
В Турции ввели налог с туристов за проживание в отелях
Как отмечается, в первый год налоговая ставка составит 1%, со второго года – 2%. В бюджет налог будут уплачивать отели, пансионаты, гостевые дома и иные средства размещения, принимающие туристов.
Общество
В конкурсе «Мисс Вселенная» победила участница из ЮАР
Победительницей международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» в 2019 году стала участница из ЮАР Зозибини Тунзи.
Общество
Илон Маск впервые проехался на электропикапе Cybertruck
На улицах Лос-Анджелеса заметили электропикап Cybertruck компании Tesla, которую возглавляет Илон Маск (Elon Musk).
Происшествия
Мосгорсуд снял арест с активов Абызова стоимостью более 1 млрд рублей
В августе суд не стал продлевать арест части активов. Всего арестованное имущество Абызова оценили более чем в 27 млрд руб.
Общество
Житель Дагестана задержан по подозрению в финансировании ИГ
На Северном Кавказе задержали жителя Дагестана Саада Ахмеднабиева по подозрению в организации финансирования «Исламского государства» (ИГ; организация запрещена в России).
Общество
Петербуржец продает монету в два рубля за миллиард
Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
Фигурное катание
После прыжка на льду Плющенко пробил коньком трубу с водой
Олимпийский чемпион Евгений Плющенко пробил торчавшую изо льда трубу с водой после неудачного прыжка.
Общество
В России могут запретить взыскание долгов с пенсий
Согласно первому, долги предлагается запретить взыскивать со страховых пенсий россиян.
Общество
Чайка рассказал о новых методах борьбы с коррупцией
Генеральный прокурор Юрий Чайка заявил, что в 2020 году в России будут вводится новые методы борьбы с коррупцией.
Происшествия
Мемориал установили на мосту в Забайкалье, с которого упал автобус
Автобус, следовавший из Сретенска в Читу, 1 декабря упал с моста в реку Куэнга. В результате произошедшего погибли 19 человек.
Общество
В Нью-Йорке исчезла табличка из расследования Навального об Аскер-Заде
Ране сообщалось, что Алексей Навальный нашел у Наили Аскер-Заде яхту и бизнес-джет общей стоимостью 8 миллиардов рублей.
Армия и оружие
В США на воду спустили авианосец «Джон Кеннеди»
В США авианосец «Джон Кеннеди» прошел церемонию спуска на воду. Новейшее судно будет передано американским ВМС спустя 2 года.
Финансы
Рубль повышается к доллару и евро
На открытии торгов курс рубля показал положительную динамику по отношению к доллару и евро, гласят данные Московской биржи.