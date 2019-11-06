Экономика

ГлобалМСК.руГлобалМСК.руВ России гречка в октябре подорожала на 7,5%

В России гречка в октябре подорожала сразу на 7,5%. Мониторинг рынка провели эксперты Росстата. Эксперты зафиксировали рост цен на гречку в большинстве регионах РФ. В нескольких автономных округах стоимость крупы не изменилась.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Стоимость гречки в России в октябре выросла на 7,3%

ТАССвчера в 08:11

В России стоимость гречки в октябре выросла на 7,3%

Известиявчера в 09:39

Цены на гречку в России выросли на 7,3% в октябре

RT на русскомвчера в 08:38

Стоимость гречки в России выросла на 7,3% в октябре

Реальное времявчера в 19:26

Стоимость гречки в России выросла на 7,3%

Московский Комсомолецвчера в 08:27

Алтайские фермеры винят переработчиков в резком подорожании гречки

ПолитСиб.Ру04 ноября в 20:45

Крупа подорожает на 25% без всякой причины

Наша версия04 ноября в 14:23
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 09:13, Ашберн
Происшествия

В Ингушетии угонщик вернул машину для перевозки детей-инвалидов

Российская газета 07:29
Авто

Представлены официальные изображения салона новой Skoda Octavia

Чешская компания решила выпустить официальные тизеры интерьера будущей новинки Skoda Octavia. Тизеры Skoda Octavia 2020 года появились.
iReactor вчера в 11:16
Происшествия

Задержан министр строительства Ставрополья

Следователи задержали министра строительства Ставрополья, его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.
RT на русском 07:05
Общество

Россия может передать Франции останки соратника Наполеона

Летом под Смоленком нашли останки соратника Наполеона генерала Гюдена. Тесты ДНК подтвердили их подлинность.
Российская газета 08:22
Общество

Экс-мэр подмосковной Истры задержан за должностные преступления

Экс-глава подмосковной Истры Андрей Вихарев задержан по подозрению в должностных преступлениях.
Вести.Ru 08:15
Происшествия

Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой

Известия вчера в 08:43
Финансы

Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил 3000 пунктов

Индекс Мосбиржи, один из основных индексов российского фондового рынка, впервые превысил отметку в 3000 пунктов, следует из данных на сайте площадки.
Forbes 07:01
Шоу-бизнес

Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко станут родителями во второй раз

Участники «ДОМа-2» ждут второго ребенка. У Ольги и Дмитрия есть дочь Василиса, которая вместе с ними находится на реалити-шоу.
StarHit.ru 03:40
Шоу-бизнес

Располневшая Кристина Агилера показала фигуру в прозрачном боди

На своем новом шоу певица показала пышную фигуру в прозрачном боди, а также продемонстрировала еще много откровенных нарядов.
Дни24 04:39
Армия и оружие

Россия в ближайшие месяцы поставит Сербии ЗРПК «Панцирь-С»

Коммерсантъ 05 ноября в 21:52
Общество

Ветхие дома предлагают ремонтировать за счет жильцов

Для домов с износом более 70%, которые не получили статус аварийных, могут создать специальную подпрограмму капремонта.
РБК 02:09
Политика

Эрдоган заявил о намерении обсудить ситуацию в Сирии с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в четверг о намерении обсудить обстановку в Сирии с российским лидером Владимиром Путиным.
ТАСС 02:31
Происшествия

Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО

Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.
Радио Комсомольская правда вчера в 03:27
Общество

Главврача больницы в Миассе уволили после умывания пациентки тряпкой

Газета.Ru 05:29
Политика

Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО переживает «смерть мозга». Об этом сообщает The Economist.
Lenta.ru 05:46
Политика

Путин призвал воспитывать поколение в духе ценностей многодетной семьи

Московский Комсомолец 07:02
Общество

Кержаков выиграл суд против бывшей жены

Городской суд Санкт-Петербурга отклонил жалобу бывшей супруги футболиста Александра Кержакова Марии на решение суда первой инстанции о снижении размера алиментов для их общей дочери.
Взгляд.ру 07:14
Авто

Российский авторынок продолжил падение по итогам октября

Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в октябре снизились на 5,2% по сравнению с октябрем 2018 г. и составили 152 057 шт.
Ведомости 06:08
Общество

РКН предложил наказывать за покупку украденных персональных данных

В России могут ввести административное наказание за покупку украденных персональных данных, заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.
Экономика сегодня 04:24
Армия и оружие

Госдеп США: нефтью в Сирии занимаются местные власти

REGNUM 00:24
Транспорт

Трасса «Таврида» завершена на 81%

В Крыму проводится строительство автомобильной трассы «Таврида», на данный момент реализация проекта завершена на 81%.
ГЛАС.RU 04:25
Шоу-бизнес

Малахов назвал самый высокий гонорар за участие в его ток-шоу

Телеведущий Андрей Малахов заплатил актеру Эммануилу Виторгану самый большой гонорар за всю историю своего ток-шоу.
Телеканал 360° 04:20
Экономика

ФАС проведет проверку из-за повышения цен на гречку

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила обращение от Российского союза мукомольных и крупяных предприятий о росте цен на гречку, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на начальника управления контроля АПК ФАС Анну Мирочиненко.
Коммерсантъ 08:39
Экономика

Малый и средний бизнес России приблизился к стагнации

Значение индекса деловой активности малых и средних предприятий (RSBI) снизилось до 50,9 пункта, что указывает фактически на остановку роста деловой активности в этом сегменте.
Коммерсантъ вчера в 22:26
Происшествия

Адвокат Кадырова взялся защищать рядового Шамсутдинова

Lenta.ru вчера в 08:35
Общество

В Минобороны назвали вбросом версию об угрозах «опустить» Шамсутдинова

Пресс-служба Минобороны объявила «абсолютной ложью» публикации издания Baza и его Telegram-канала о том, что расстрелявший сослуживцев в Забайкалье рядовой Рамиль Шамсутдинов объяснил свои действия угрозой изнасилования.
Ридус вчера в 11:45
Шоу-бизнес

В Instagram Заворотнюк появилось фото с мужем

На странице актрисы Анастасии Заворотнюк в инстаграме появились фотографии с ее мужем, фигуристом Петром Чернышевым.
РИА Новости 08:20
Авто

Показали заднеприводный суперкар Audi R8 V10 RWD

Новые конструктивные особенности прекрасно подчеркивают динамику Audi R8 V10 RWD, который доступен как в кузове «купе», так и «Spyder».
SpeedMe вчера в 05:10
Политика

Захарова назвала заявление Deutsche Welle несусветным позорищем

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что немецкий телеканал Deutsche Welle (DW) беззастенчиво врет и их последние заявления являются несусветным позорищем.
Известия 08:07
Общество

Счетная палата предупредила о сокращении населения в России

В России четвертый год подряд фиксируется естественная убыль населения, говорится в докладе Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за январь-сентябрь 2019 года.
РИА Новости 02:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное