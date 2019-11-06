В России гречка в октябре подорожала сразу на 7,5%. Мониторинг рынка провели эксперты Росстата. Эксперты зафиксировали рост цен на гречку в большинстве регионах РФ. В нескольких автономных округах стоимость крупы не изменилась.

В России гречка в октябре подорожала на 7,5%

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