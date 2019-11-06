Экономика
ГлобалМСК.руВ России гречка в октябре подорожала на 7,5%
В России гречка в октябре подорожала сразу на 7,5%. Мониторинг рынка провели эксперты Росстата. Эксперты зафиксировали рост цен на гречку в большинстве регионах РФ. В нескольких автономных округах стоимость крупы не изменилась.
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Происшествия
В Ингушетии угонщик вернул машину для перевозки детей-инвалидов
Российская газета 07:29
Авто
Представлены официальные изображения салона новой Skoda Octavia
Чешская компания решила выпустить официальные тизеры интерьера будущей новинки Skoda Octavia. Тизеры Skoda Octavia 2020 года появились.
iReactor вчера в 11:16
Происшествия
Задержан министр строительства Ставрополья
Следователи задержали министра строительства Ставрополья, его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.
RT на русском 07:05
Общество
Россия может передать Франции останки соратника Наполеона
Летом под Смоленком нашли останки соратника Наполеона генерала Гюдена. Тесты ДНК подтвердили их подлинность.
Российская газета 08:22
Общество
Экс-мэр подмосковной Истры задержан за должностные преступления
Экс-глава подмосковной Истры Андрей Вихарев задержан по подозрению в должностных преступлениях.
Вести.Ru 08:15
Происшествия
Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой
Известия вчера в 08:43
Финансы
Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил 3000 пунктов
Индекс Мосбиржи, один из основных индексов российского фондового рынка, впервые превысил отметку в 3000 пунктов, следует из данных на сайте площадки.
Forbes 07:01
Шоу-бизнес
Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко станут родителями во второй раз
Участники «ДОМа-2» ждут второго ребенка. У Ольги и Дмитрия есть дочь Василиса, которая вместе с ними находится на реалити-шоу.
StarHit.ru 03:40
Шоу-бизнес
Располневшая Кристина Агилера показала фигуру в прозрачном боди
На своем новом шоу певица показала пышную фигуру в прозрачном боди, а также продемонстрировала еще много откровенных нарядов.
Дни24 04:39
Армия и оружие
Россия в ближайшие месяцы поставит Сербии ЗРПК «Панцирь-С»
Коммерсантъ 05 ноября в 21:52
Общество
Ветхие дома предлагают ремонтировать за счет жильцов
Для домов с износом более 70%, которые не получили статус аварийных, могут создать специальную подпрограмму капремонта.
РБК 02:09
Политика
Эрдоган заявил о намерении обсудить ситуацию в Сирии с Путиным
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в четверг о намерении обсудить обстановку в Сирии с российским лидером Владимиром Путиным.
ТАСС 02:31
Происшествия
Отец расстрелявшего сослуживцев солдата встретился с ним в СИЗО
Отец тюменского срочника Рамиля Шамсутдинова, убившего в забайкальской части восьмерых человек, впервые после инцидента поговорил с сыном.
Радио Комсомольская правда вчера в 03:27
Политика
Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО переживает «смерть мозга». Об этом сообщает The Economist.
Lenta.ru 05:46
Политика
Путин призвал воспитывать поколение в духе ценностей многодетной семьи
Московский Комсомолец 07:02
Общество
Кержаков выиграл суд против бывшей жены
Городской суд Санкт-Петербурга отклонил жалобу бывшей супруги футболиста Александра Кержакова Марии на решение суда первой инстанции о снижении размера алиментов для их общей дочери.
Взгляд.ру 07:14
Авто
Российский авторынок продолжил падение по итогам октября
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в октябре снизились на 5,2% по сравнению с октябрем 2018 г. и составили 152 057 шт.
Ведомости 06:08
Общество
РКН предложил наказывать за покупку украденных персональных данных
В России могут ввести административное наказание за покупку украденных персональных данных, заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров.
Экономика сегодня 04:24
Транспорт
Трасса «Таврида» завершена на 81%
В Крыму проводится строительство автомобильной трассы «Таврида», на данный момент реализация проекта завершена на 81%.
ГЛАС.RU 04:25
Шоу-бизнес
Малахов назвал самый высокий гонорар за участие в его ток-шоу
Телеведущий Андрей Малахов заплатил актеру Эммануилу Виторгану самый большой гонорар за всю историю своего ток-шоу.
Телеканал 360° 04:20
Экономика
ФАС проведет проверку из-за повышения цен на гречку
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила обращение от Российского союза мукомольных и крупяных предприятий о росте цен на гречку, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на начальника управления контроля АПК ФАС Анну Мирочиненко.
Коммерсантъ 08:39
Экономика
Малый и средний бизнес России приблизился к стагнации
Значение индекса деловой активности малых и средних предприятий (RSBI) снизилось до 50,9 пункта, что указывает фактически на остановку роста деловой активности в этом сегменте.
Коммерсантъ вчера в 22:26
Происшествия
Адвокат Кадырова взялся защищать рядового Шамсутдинова
Lenta.ru вчера в 08:35
Общество
В Минобороны назвали вбросом версию об угрозах «опустить» Шамсутдинова
Пресс-служба Минобороны объявила «абсолютной ложью» публикации издания Baza и его Telegram-канала о том, что расстрелявший сослуживцев в Забайкалье рядовой Рамиль Шамсутдинов объяснил свои действия угрозой изнасилования.
Ридус вчера в 11:45
Шоу-бизнес
В Instagram Заворотнюк появилось фото с мужем
На странице актрисы Анастасии Заворотнюк в инстаграме появились фотографии с ее мужем, фигуристом Петром Чернышевым.
РИА Новости 08:20
Авто
Показали заднеприводный суперкар Audi R8 V10 RWD
Новые конструктивные особенности прекрасно подчеркивают динамику Audi R8 V10 RWD, который доступен как в кузове «купе», так и «Spyder».
SpeedMe вчера в 05:10
Политика
Захарова назвала заявление Deutsche Welle несусветным позорищем
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что немецкий телеканал Deutsche Welle (DW) беззастенчиво врет и их последние заявления являются несусветным позорищем.
Известия 08:07
Общество
Счетная палата предупредила о сокращении населения в России
В России четвертый год подряд фиксируется естественная убыль населения, говорится в докладе Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета за январь-сентябрь 2019 года.
РИА Новости 02:13